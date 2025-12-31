Perú

¿Cuál es el horario de atención de Plaza Vea, Tottus, Metro, Makro y otros supermercados para este 31 de diciembre y 1 de enero de 2026?

Las principales cadenas de supermercados del país han definido horarios especiales por el feriado de Fin de Año, con jornadas reducidas y cierres totales en algunas fechas, a fin de ordenar la atención al público y garantizar el abastecimiento durante las celebraciones

El miércoles 31 de diciembre,
El miércoles 31 de diciembre, las tiendas de Plaza Vea abrirán sus puertas a las 8 horas y mantendrán la atención al público hasta las 22 horas. Foto: Google Maps

Ya casi se acaba. Las familias peruanas se enfocan en los preparativos para despedir el 2025 y recibir el nuevo año. En los días previos al feriado de Fin de Año, la demanda por alimentos y productos de primera necesidad se incrementa, lo que convierte a los supermercados en espacios clave para las compras de último momento.

Frente a este escenario, las principales cadenas del país han decidido modificar sus horarios habituales de atención. Estas variaciones, que incluyen jornadas reducidas o cierres totales en determinadas fechas, buscan facilitar la organización interna de los locales y asegurar un servicio ordenado durante las festividades.

Plaza Vea

Para el miércoles 31 de diciembre, Plaza Vea atenderá al público desde las 8 horas hasta las 22 horas, ofreciendo una amplia franja horaria para que los clientes puedan realizar sus compras antes de la medianoche.

En el caso del jueves 1 de enero, la cadena retomará sus operaciones de manera parcial. Ese día, las tiendas abrirán desde las 12 horas y cerrarán a las 20 horas, permitiendo compras durante la tarde del feriado.

Tottus

Durante los últimos días de diciembre, Tottus implementó un horario especial en todas sus tiendas a nivel nacional. Entre el 26 y el 31 de diciembre, la atención se brinda desde las 8 horas hasta las 21 horas, con una reducción respecto a su horario regular.

Comunicado de Tottus a su
Comunicado de Tottus a su clientela por las fiestas de fin de año. Foto: Tottus

No obstante, el supermercado no ofrecerá atención el 1 de enero. Todas sus sedes permanecerán cerradas durante esa fecha, al igual que ocurrió el 25 de diciembre, en cumplimiento del feriado.

Metro

Metro también ha establecido horarios diferenciados para el cierre e inicio de año. El miércoles 31 de diciembre, sus tiendas abrirán desde las 7 horas y atenderán hasta las 22 horas, facilitando las compras previas a la celebración de Año Nuevo.

Sin embargo, el 1 de enero no habrá atención en ninguno de sus locales. La cadena suspenderá sus operaciones durante el feriado y las retomará posteriormente en sus horarios habituales.

Makro

Makro confirmó que no brindará atención el jueves 1 de enero, por lo que todas sus tiendas permanecerán cerradas durante el feriado nacional.

En contraste, el miércoles 31 de diciembre sí habrá atención al público, aunque con una jornada más corta, ya que los locales atenderán únicamente hasta las 20 horas.

Makro informó que el jueves
Makro informó que el jueves 1 de enero no habrá atención al público, ya que todos sus locales permanecerán cerrados por el feriado nacional. Foto: Makro

Wong

Wong se suma a los ajustes por Fin de Año con un horario especial el 31 de diciembre. Ese día, sus tiendas abrirán desde las 7 horas y atenderán hasta las 22 horas, permitiendo realizar compras durante gran parte de la jornada.

Para el 1 de enero, la cadena no ofrecerá atención al público. Sus locales permanecerán cerrados durante el feriado y retomarán sus actividades al día siguiente conforme a sus horarios regulares.

¿Cuántos feriados tiene enero de 2026?

En enero de 2026, el único feriado oficial en Perú es el jueves 1 de enero, con motivo de la celebración de Año Nuevo, declarado como día de descanso obligatorio a nivel nacional.

Aunque el Gobierno también estableció el viernes 2 de enero como día no laborable para el sector público con el fin de promover el turismo interno, este no figura como feriado oficial para todos los trabajadores, sino que su aplicación depende de acuerdos entre empleadores y empleados en el sector privado.

