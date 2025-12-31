Perú

Cábalas de Año Nuevo 2026 para viajar: de la maleta a medianoche al boleto de avión en la mano para augurar más aventuras

Con la llegada del Año Nuevo, muchos peruanos recurren a rituales y cábalas para atraer más viajes, aventuras y nuevos destinos. Desde salir con una maleta a medianoche hasta brindar con un pasaje en la mano, estas tradiciones buscan abrir los caminos para un 2026 lleno de movimiento

Guardar
Correr con una maleta vacía
Correr con una maleta vacía alrededor de la cuadra simboliza el deseo de movimiento, viajes y nuevos rumbos en el año que comienza. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Para muchos peruanos, el mayor deseo al despedir el año no es solo salud o dinero, sino viajar más. Conocer nuevos destinos, volver a ver a seres queridos que viven lejos o cumplir ese viaje postergado se ha convertido en una meta recurrente cada 31 de diciembre. Por eso, las cábalas de Año Nuevo relacionadas con los viajes ganan protagonismo en casas, reuniones familiares y celebraciones de fin de año.

Desde salir con una maleta a la calle hasta sostener un pasaje simbólico, estas tradiciones combinan ilusión, simbolismo y la esperanza de que el 2026 esté lleno de rutas, aeropuertos y nuevas experiencias.

Un grupo de personas celebra
Un grupo de personas celebra la llegada del Año Nuevo en una azotea de Nueva York, brindando con copas de champán y usando sombreros festivos, mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el icónico Empire State Building. El ambiente es de alegría y entusiasmo, marcando el inicio de un nuevo año en la ciudad que nunca duerme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar como deseo colectivo de Año Nuevo

En Perú, el interés por viajar ha crecido sostenidamente en los últimos años, impulsado por el turismo interno, los viajes regionales y la posibilidad de trabajar o estudiar a distancia. Esto ha reforzado las cábalas vinculadas al movimiento, al cambio y a los nuevos destinos.

Aunque no existe evidencia científica que confirme su efectividad, estas prácticas siguen vigentes porque representan una forma simbólica de proyectar deseos y abrirse a nuevas oportunidades.

1. Salir con una maleta a la medianoche

La cábala más conocida para atraer viajes es salir con una maleta a la calle justo a las 12 de la noche. Algunas personas dan una vuelta a la manzana, otras solo cruzan la puerta de casa. La creencia indica que mientras más lejos se llegue, más viajes habrá durante el año.

En zonas urbanas como Lima, esta escena se repite cada Año Nuevo, con vecinos compartiendo risas y maletas en plena calle.

Visualizar un destino mientras se
Visualizar un destino mientras se camina con maletas en Año Nuevo fortalece el deseo de viajar. En Perú, esta tradición refleja esperanza y preparación para recibir oportunidades nuevas.  (Freepik)

2. Usar una maleta vacía o con ropa simbólica

No es necesario que la maleta esté llena. Muchos peruanos colocan dentro:

  • Ropa de verano o invierno, según el destino deseado
  • Una prenda usada en un viaje feliz
  • Un mapa o guía turística

Esto refuerza la intención del viaje que se quiere atraer en el 2026.

Un grupo numeroso de personas
Un grupo numeroso de personas camina por una colorida calle colonial durante la noche de Año Nuevo, llevando maletas como parte de la tradicional costumbre mexicana de atraer viajes y prosperidad en el año entrante. Las calles, adornadas con luces, guirnaldas y globos, están llenas de alegría y confeti tras las festividades, creando una atmósfera festiva y familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Tener un boleto de avión o pasaje en la mano

Otra cábala muy popular es sostener un boleto de avión, impreso o digital, al momento del brindis. Algunas personas incluso usan pasajes antiguos o reservas simbólicas como representación de futuros viajes.

La idea es clara: empezar el año “con destino en mano”.

Las autoridades suecas requieren que
Las autoridades suecas requieren que los viajeros presenten los boletos de ida y vuelta para demostrar que no permanecerán más de 90 días en el país - crédito Shutterstock

4. Vestirse de colores asociados al movimiento

Además del clásico amarillo, muchos peruanos eligen ropa azul o verde para Año Nuevo cuando el objetivo es viajar. El azul se asocia a la tranquilidad y los caminos abiertos, mientras que el verde simboliza crecimiento y nuevas experiencias.

5. Brindar pensando en un destino específico

Durante el brindis, algunas personas visualizan un lugar concreto: una ciudad, una playa o un país. Según la creencia popular, ponerle nombre y rostro al deseo lo vuelve más cercano y posible.

Un grupo de jóvenes disfruta
Un grupo de jóvenes disfruta de una velada en una elegante terraza frente al mar, brindando con cócteles y sonriendo mientras observan la puesta de sol. Al fondo, el mar y varios veleros completan la escena, reflejando un ambiente relajado y sofisticado en un destino costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Comer uvas dedicadas exclusivamente a los viajes

El ritual de las 12 uvas también se adapta. Muchos separan una o dos uvas para pedir exclusivamente por viajes, turismo y movimiento. Cada uva se acompaña de un deseo claro: viajar solo, en familia o al extranjero.

7. Colocar mapas o globos terráqueos en casa

Antes de Año Nuevo, algunas personas colocan mapas, fotos de destinos o un globo terráqueo en un lugar visible del hogar. Esta cábala busca mantener presente el deseo de viajar durante todo el año.

8. Limpiar la casa y dejar puertas abiertas

La limpieza previa al 31 de diciembre es clave en muchas tradiciones. Para quienes desean viajar, se recomienda abrir puertas y ventanas durante la noche de Año Nuevo, como símbolo de caminos abiertos y salidas sin obstáculos.

9. Escribir una lista de destinos para el 2026

Una cábala más moderna consiste en escribir una lista de lugares que se desean visitar durante el año y guardarla en la billetera, agenda o pasaporte. Algunos revisan esa lista al final del año para ver qué destinos se cumplieron.

Una cábala más moderna consiste
Una cábala más moderna consiste en escribir una lista de lugares que se desean visitar

10. Usar accesorios de viaje como amuletos

Llaveros de aviones, pulseras compradas en viajes pasados, etiquetas de equipaje o incluso el pasaporte se convierten en amuletos simbólicos que acompañan el inicio del año.

¿Por qué estas cábalas siguen vigentes?

Especialistas en bienestar emocional explican que estas prácticas funcionan como actos de intención. No garantizan viajes, pero ayudan a:

  • Visualizar objetivos
  • Priorizar experiencias sobre lo material
  • Motivar el ahorro y la planificación

En un contexto donde viajar implica organización y presupuesto, las cábalas pueden ser el primer paso simbólico hacia una meta concreta.

Los rituales se usan para
Los rituales se usan para dejar en el año viejo aquello que no se quiere repetir en el año que empieza - crédito Freepik

Tradición, deseo y planificación

En Perú, las cábalas de Año Nuevo no reemplazan la planificación, pero sí reflejan una necesidad profunda: moverse, descubrir y romper la rutina. Ya sea con una maleta, un pasaje o un simple deseo, el acto de imaginar viajes abre la puerta a un año más activo y lleno de experiencias.

Así, mientras el reloj marca la medianoche, miles de peruanos salen a la calle con su maleta no solo esperando recorrer el mundo, sino también empezar el 2026 con la ilusión intacta de ir más lejos.

Temas Relacionados

Cábalas de Año NuevoAño Nuevo 2026viajes 2026Año NuevoAño Nuevo Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Qué se celebra el 31 de diciembre en el Perú: una fecha que enlaza memoria, modernidad y transformación social

La celebración de fin de año resume tradiciones arraigadas y nuevas expresiones sociales, reflejando la tensión entre el legado histórico y las aspiraciones de transformación en una nación en constante redefinición

Qué se celebra el 31

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Con una respuesta rápida, el influencer intervino directamente para respaldar económicamente a los afectados por el debate que surgió en un conocido hotel selvático

CristoRata asumirá pago de un

Outfit para recibir el Año Nuevo 2026: errores y aciertos al elegir los colores para lucir en tu reunión

Elegir el outfit para recibir el Año Nuevo no es solo una cuestión de moda, sino también de tradición y significado. Colores, combinaciones y errores comunes pueden marcar la diferencia al momento de lucir bien y empezar el 2026 con buena energía

Outfit para recibir el Año

Lo que dejó el 2025 en materia laboral: un año de cambios normativos y reformas clave para el Perú

Protección frente al despido, digitalización de pagos, acceso inmediato a EsSalud y más. Las nuevas disposiciones modifican derechos y obligaciones tanto para empleados como para empresas en 2026

Lo que dejó el 2025

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

La salida de Radio Corazón de la frecuencia modulada tomó por sorpresa a sus fieles seguidores, quienes compartieron recuerdos, mensajes de apoyo y nostalgia en redes tras conocer la apuesta de la cadena por la era digital

Radio Corazón se despide de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza de plano una

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

Marisol Pérez Tello acusa al JNE de excluir su plancha por falla digital en plena inscripción electoral

Choque de trenes en Machu Picchu expone retrasos en obra de hospital, advierte alcalde

35 partidos políticos tienen candidatos con sentencias penales: Podemos Perú y Fuerza Popular encabezan la lista

ENTRETENIMIENTO

CristoRata asumirá pago de un

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

Delany López conmueve con mensaje de apoyo a Youna tras su diagnóstico de leucemia

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros