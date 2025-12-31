Año Nuevo 2026: qué colores usar para atraer prosperidad, amor y buena suerte, según la tradición peruana

Las velas de colores encendidas en la víspera de Año Nuevo son una tradición peruana cargada de simbolismo. Cada color representa un deseo: rojo para el amor, verde para la salud y la prosperidad, blanco para la paz y la armonía. Foto: Las 40

En Perú, la llegada del Año Nuevo no solo marca el cierre de un calendario, sino también un momento cargado de rituales, símbolos y creencias populares que buscan atraer prosperidad, amor, salud y buena fortuna. Entre todas las tradiciones que se repiten cada 31 de diciembre, una de las más arraigadas es la elección cuidadosa de los colores de la ropa y los accesorios que se usan durante la última noche del año. Para muchos, no se trata de una simple preferencia estética, sino de un gesto simbólico que puede influir en la energía del ciclo que comienza.

Durante los días previos al cambio de año, mercados, galerías y centros comerciales de distintas ciudades del país se llenan de prendas y adornos en tonos específicos. El amarillo, rojo, verde, azul, blanco, naranja y dorado dominan vitrinas y puestos ambulantes, especialmente en ropa interior, vestidos, camisas, pulseras y objetos decorativos. Cada color responde a un deseo concreto, lo que permite que las personas personalicen su ritual de bienvenida al Año Nuevo 2026 según sus metas personales y familiares.

¿Qué significan los colores más usados para recibir el Año Nuevo 2026?

Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

La tradición popular asigna a cada color una intención específica. Aunque no existe una regla única, estas asociaciones se han mantenido con fuerza a lo largo del tiempo y forman parte del imaginario colectivo.

Dorado y amarillo: Ambos colores están vinculados con la prosperidad, el éxito financiero y la abundancia. El amarillo, además, representa alegría y optimismo. Usar estos tonos se considera una forma de atraer riqueza y estabilidad económica para el nuevo ciclo.

Rojo: El rojo simboliza amor, pasión y buena suerte. Es habitual que quienes desean fortalecer vínculos afectivos o iniciar una relación elijan este color para despedir el año. También se asocia con vitalidad y energía.

Verde: El verde se relaciona con el crecimiento personal, la salud y la renovación. Es una elección frecuente entre quienes buscan bienestar físico, nuevos proyectos y equilibrio emocional.

Azul: El azul representa calma, equilibrio y sabiduría. Quienes prefieren un año tranquilo y armonioso suelen optar por prendas o accesorios en este color.

Blanco: El blanco está asociado con la paz, la pureza y los nuevos comienzos. Es un color popular en reuniones familiares y celebraciones donde se busca atraer armonía y claridad en el año venidero.

Naranja: El naranja favorece la creatividad, la innovación y el entusiasmo. Es recomendado para quienes desean iniciar nuevos caminos o proyectos, tanto a nivel personal como profesional.

En contraste, el negro y el gris se evitan en estas fechas, ya que en la tradición local se asocian con el estancamiento y la falta de definición.

Cómo elegir la mejor combinación de colores para recibir el Año Nuevo en Perú

Encender velas doradas o amarillas durante la noche de Año Nuevo es una costumbre que busca iluminar el camino hacia el éxito financiero, atrayendo vibraciones positivas para quienes desean mejorar su suerte con el dinero. (Foto: Difusión)

La elección del color ideal depende de los deseos y objetivos personales para el año que comienza. No existe una fórmula única: muchas personas optan por combinar varios tonos en su vestimenta o accesorios para invocar distintas energías positivas. Por ejemplo, amarillo con rojo para atraer prosperidad y amor, o verde con blanco para buscar salud y nuevos comienzos.

La recomendación general es elegir prendas que representen intenciones reales, más allá de seguir una moda. En ese sentido, el ritual adquiere un valor simbólico y emocional que refuerza la motivación personal de cara al nuevo año.

En las principales ciudades del país, los comercios han adaptado su oferta a estas preferencias. Desde ropa interior de colores, camisetas, vestidos y accesorios, hasta adornos para el hogar, como velas, manteles y cintas, todo apunta a facilitar que cada persona construya su propio ritual de Año Nuevo.

Tendencias y recomendaciones para el 2026

La elección de ingredientes como albahaca, lavanda y romero en el baño para el estudio busca potenciar la claridad mental y el enfoque durante el nuevo ciclo. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

De cara al Año Nuevo 2026, la tendencia apunta a una personalización consciente de los rituales. Más que seguir una sola tradición, muchas personas combinan colores, prácticas y significados de acuerdo con su momento de vida. La elección cromática convive con otras costumbres populares, como comer las 12 uvas, la quema de muñecos, los recorridos simbólicos con maletas o los rituales de limpieza del hogar.

Así, los colores se mantienen como uno de los símbolos más visibles y vigentes de la celebración de Año Nuevo. Más allá de la creencia, representan un acto de intención y esperanza, una forma de despedir el año que termina y recibir el siguiente con expectativas renovadas y buena energía.