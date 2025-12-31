Año Nuevo 2026: Baños de florecimiento y rituales pueden generar daños a la salud

La venta de flores y hierbas en los mercados aumenta durante los últimos días del año, impulsada por quienes buscan preparar baños de florecimiento y otros rituales de renovación para recibir el 2026. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Cada 31 de diciembre, numerosas familias en Perú recurren a los baños de florecimiento como parte de los rituales para atraer prosperidad, salud o amor.

Este gesto simbólico, que se realiza antes de la medianoche, ha adquirido mayor popularidad y convive con otras costumbres de fin de año.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de Salud (INS), la práctica, asociada a la renovación personal y el inicio de un nuevo ciclo, también puede representar riesgos sanitarios si se desconocen los ingredientes o se descuidan las condiciones de preparación.

El INS, organismo técnico del Ministerio de Salud (Minsa), alertó sobre la utilización de sustancias desconocidas, plantas, flores, pócimas e incluso animales en estos rituales.

Según el biólogo Jorge Luis Cabrera Meléndez, algunas preparaciones incluyen brebajes o tragos a base de aguardientes y hierbas maceradas de origen incierto, lo que puede provocar daños en la salud de quienes participan.

El especialista enfatizó que “frotar a las personas con sustancias desconocidas, emplear animales o ingerir tragos preparados con aguardientes, químicos y hierbas maceradas de dudosa procedencia, puede ocasionar serios daños a la salud”.

La popularidad de los rituales no se limita a los hogares. Muchos productos se adquieren en mercados informales, donde se ofrecen líquidos embotellados como “agua de siete iglesias”, “agua de cananga” o “agua de los siete espíritus”.

Según el INS, ninguna de estas sustancias cuenta con registro sanitario y su consumo puede originar intoxicaciones, especialmente si se ingieren. Además, el organismo aconseja no beber el agua utilizada en los baños, ya que su composición puede provocar problemas estomacales, infecciones o diarreas.

“El uso de estos productos sin control ni higiene representa un peligro real, sobre todo cuando se desconoce su procedencia”, advirtió el INS en declaraciones recogidas por la prensa.

Venta de flores amarillas se dispara en Año Nuevo. (Foto: Andina)

Tradición, cultura y recomendaciones para evitar riesgos

El sentido original de los baños de florecimiento se remonta a prácticas ancestrales en las culturas andinas y amazónicas, donde el agua y las plantas cumplen un papel central en procesos de sanación y transición.

Estas costumbres, adaptadas a contextos urbanos y religiosos, se han consolidado como una forma de marcar el cierre de un ciclo y prepararse para el nuevo año. Aunque para muchos funcionan como un gesto práctico para dejar atrás lo negativo, el Ministerio de Salud insiste en la importancia de evitar riesgos innecesarios.

El INS recomienda, antes de cualquier ritual, verificar que las plantas, flores o hierbas estén limpias, libres de hongos y sin mal olor. En el caso de flores frescas, estas deben presentar buen estado y no estar marchitas.

Al comprar productos, se sugiere hacerlo solo en establecimientos de confianza, revisar el empaque y la fecha de vencimiento. Los especialistas también sugieren mantener a los niños pequeños alejados de estas prácticas, ya que el contacto con sustancias extrañas puede ocasionar alergias, erupciones en la piel u otras afecciones.

Además, el Minsa advierte sobre la temperatura del agua utilizada en los baños en tina, con el fin de evitar quemaduras o accidentes domésticos.

“Recibir el Año Nuevo cuidando la salud es la mejor forma de iniciar un nuevo ciclo, evitando riesgos innecesarios para las personas y sus familias”, manifestó el organismo.