Migraciones habilitará 50 mil pasaportes para enero en 31 puntos de atención

Más de 50.000 citas para pasaportes: Migraciones refuerza atención a nivel nacional en 2026

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará más de 50.000 citas para la obtención de pasaportes en enero de 2026. Estas estarán distribuidas en 31 puntos de atención ubicados en 20 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao. La iniciativa tiene como finalidad responder a la alta demanda de documentos de viaje y permitir que los ciudadanos puedan realizar el trámite en diversos centros, tanto en Lima como en ciudades del interior del país.

Dentro de los puntos con mayor actividad se encuentra la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, que lideró la emisión de pasaportes durante 2025. A esta sede le siguen, en volumen de expedición, las oficinas de Arequipa, Trujillo y Chiclayo, lo que refleja el funcionamiento de una red nacional orientada a facilitar el acceso de la población al servicio.

Requisitos, pago y reserva de citas para el pasaporte electrónico

Para tramitar un pasaporte electrónico, los usuarios deben realizar un pago de S/ 120,90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe. Para ello, deben utilizar el código 01810 e ingresar el número de DNI correspondiente al titular del trámite.

Una vez efectuado el pago, es necesario reservar una cita mediante el sitio web oficial de Migraciones o de manera presencial en cualquiera de las oficinas autorizadas. El día de la atención, solo se admitirán documentos nacionales de identidad recientes y en buen estado. Migraciones recomienda a los ciudadanos no recurrir a intermediarios, ya que entregar datos personales a terceros puede implicar riesgos para la seguridad personal y el uso indebido de la información.

Abastecimiento de pasaportes

La entidad ha fortalecido su capacidad operativa con la recepción de un lote de 200.000 libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, las cuales han sido gestionadas bajo los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este abastecimiento se suma al stock existente y garantiza la disponibilidad necesaria para atender las nuevas solicitudes.

Durante el año 2025, esta gestión permitió que se expidieran más de 773.000 pasaportes electrónicos a nivel nacional. Esta cifra representa récords consecutivos de emisión en los últimos tres años y evidencia una mejora sostenida en el servicio de atención ciudadana, orientada a cubrir la demanda creciente de documentos de viaje.

Operativos migratorios y fortalecimiento del control a nivel nacional

La labor institucional de Migraciones también incluye el despliegue de operativos de verificación y fiscalización migratoria, realizados en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante 2025 se ejecutaron 7.161 operativos en todo el país, que incluyeron el control de 114.099 ciudadanos extranjeros y la identificación de 8.583 personas en situación migratoria irregular, quienes fueron derivadas a las autoridades correspondientes para la aplicación de sanciones.

Además, se emitieron 3.411 órdenes de expulsión en casos vinculados a ingresos irregulares o a alteraciones del orden público. El respaldo logístico de estas acciones incluye el uso de tabletas electrónicas para el control de identidad y la implementación de vehículos especiales, conocidos como “migramóviles”, que permiten intervenciones inmediatas en regiones como Arequipa, Lima y Tumbes.

