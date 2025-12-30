¿Atenderán los centros comerciales en el feriado del 1 de enero de 2026? Estos son los horarios de Plaza Norte, Megaplaza, Mall y Real Plaza

Consulta aquí los horarios de Plaza Norte, Megaplaza, Mallplaza, Real Plaza, Plaza San Miguel, Jockey Plaza y Mall Aventura Plaza para Año Nuevo. Foto: Composición Infobae Perú

A pocos días del Año Nuevo, los centros comerciales de Lima se convierten en escenario de las últimas compras del año y paseos familiares. La demanda de regalos, productos festivos y actividades de esparcimiento impulsa la afluencia de visitantes, que buscan aprovechar las ofertas y servicios disponibles antes de la llegada del 2026. En este contexto, surge la inquietud sobre la atención durante el feriado del 1 de enero, fecha en la que muchos comercios modifican su horario tradicional.

Las principales cadenas de centros comerciales han anunciado sus horarios especiales para el cierre de año y el inicio del nuevo ciclo. En algunos casos, la atención se reduce a áreas específicas, mientras que en otros, el acceso estará restringido o cerrado. Conocer estos detalles es clave para planificar compras y visitas en los primeros días de enero.

A continuación, se detallan los horarios confirmados y las disposiciones de atención en Plaza Norte, Megaplaza, Mallplaza, Real Plaza y Plaza San Miguel durante las fiestas de fin de año y, especialmente, el feriado del 1 de enero de 2026.

Plaza Norte

Plaza Norte se ubica en el distrito de Independencia y es uno de los centros comerciales más grandes y concurridos de la capital. Su horario regular es de 10:00 a 22:00, de lunes a domingo, pero por fiestas de fin de año se implementan modificaciones.

Foto: Facebook

El 24 y 31 de diciembre, la atención será de 09:00 a 21:00. Para el 1 de enero de 2026, solo abrirán las áreas de restaurantes, patio de comidas, Plaza Tradiciones, Happyland y Villa Navideña, desde las 12:00 hasta las 22:00. Las galerías no atenderán al público en esa jornada, limitando el acceso a zonas específicas.

Megaplaza

Megaplaza, también en Independencia, fue pionero en Lima Norte y mantiene su relevancia como punto clave para compras y esparcimiento. Su horario habitual es de 10:00 a 22:00, con extensiones hasta las 23:00 en fechas festivas como Navidad y Año Nuevo.

La modernización de MegaPlaza Independencia es de los proyectos más destacados de Parque Arauco para este 2025. Foto: Directorio Horeca

Hasta el momento, Megaplaza no ha confirmado el horario exacto para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Se recomienda estar atentos a los anuncios oficiales para conocer si habrá modificaciones en la atención y cuáles serán las áreas disponibles en el feriado.

Real Plaza

Real Plaza cuenta con sedes en Lima y varias ciudades del país, ofreciendo una gran variedad de tiendas, restaurantes, supermercados y servicios. En jornadas regulares, el horario oscila entre las 09:00 o 10:00 y las 22:00, dependiendo de la sede y el tipo de local.

Bebé de al menos 7 meses falleció tras caer de segundo piso de Real Plaza|Difusión

Durante las fiestas de fin de año, el horario de atención será regular. Es importante consultar el horario específico de cada centro, ya que algunas tiendas o servicios internos podrían operar de manera distinta.

Mallplaza

Mallplaza agrupa centros comerciales en ciudades como Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Piura, y destaca por su oferta de tiendas por departamento, moda, gastronomía y entretenimiento. En días habituales, el horario ronda las 10:00 a 22:00, aunque existen variaciones según la sede.

Mallplaza sigue adelante con los trabajos de renovación en dos de sus complejos más representativos: los ubicados en La Serena y en el sector Norte. Foto: Mercado Negro

Por las celebraciones de fin de año, los horarios se ajustan: el 31 de diciembre, la atención es en horario reducido, mientras que el 1 de enero muchos locales permanecen cerrados o solo abren áreas de restaurantes y entretenimiento, con horarios especiales. Consultar previamente el horario de cada Mallplaza es fundamental para evitar inconvenientes y aprovechar los servicios disponibles.

Plaza San Miguel

Plaza San Miguel es uno de los complejos comerciales más antiguos y visitados de Lima, ubicado en el distrito homónimo. De manera regular, atiende de 10:00 a 22:00, aunque algunos locales tienen horarios propios.

Foto: Facebook

Durante las fiestas, el 31 de diciembre la atención será de 10:00 a 20:00. El 1 de enero de 2026, Plaza San Miguel permanecerá cerrado y no brindará atención al público. Los visitantes deberán programar sus compras y actividades en las jornadas previas o posteriores al feriado.

Jockey Plaza

Jockey Plaza es uno de los centros comerciales más grandes y representativos del Perú, ubicado en Santiago de Surco, Lima. Su amplia oferta de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento lo convierte en un punto de referencia para las compras y el esparcimiento en la capital. Habitualmente, el Jockey Plaza opera de 10:00 a 22:00, aunque algunos locales, como cines y restaurantes, pueden manejar horarios distintos.

Jockey Plaza espera crecer entre 7% y 8% en ingresos hasta el cierre de 2025. Foto: Google Maps

Hasta el momento, el centro comercial no ha informado oficialmente sus horarios para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Sin embargo, en años anteriores ha implementado un horario especial por fiestas, atendiendo de 10:00 a 21:00 en ambas fechas, con la posibilidad de que ciertas tiendas o servicios mantengan horarios propios. Es recomendable consultar canales oficiales para confirmar la atención y evitar inconvenientes durante las celebraciones

Mall Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza ha comunicado sus horarios especiales de atención por Año Nuevo, los cuales varían según la sede. En los centros comerciales de Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Arequipa y Chiclayo, el 31 de diciembre la atención será de 10:00 a 21:00. Para el 1 de enero, estos malls abrirán en horario especial, desde las 12:00 hasta las 22:00, permitiendo a los visitantes realizar compras y disfrutar de sus servicios durante gran parte del feriado.

Foto: Facebook

En el caso del Mall Aventura Plaza Iquitos, el 31 de diciembre el horario será de 10:00 a 22:00, mientras que el 1 de enero la atención también será de 12:00 a 22:00. La cadena indicó que, fuera de estas fechas, se mantendrá el horario regular en todas sus sedes, por lo que los usuarios podrán acudir con normalidad el resto de los días.