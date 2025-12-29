SUNAT intervino a más de 800 pasajeros en el Jorge Chávez por ingreso ilegal de mercancía valorizada en 2.2 millones de dólares

SUNAT detectó a viajeros que intentaron ingresar mercancía sin declarar en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

A lo largo de los últimos meses, el movimiento de viajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mostró una escena que expone un desafío constante para las autoridades aduaneras. Mientras miles de personas cruzan la zona de llegadas con equipaje y recuerdos de distintos países, un grupo significativo ingresó artículos sin declararlos, según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El resultado fue una serie de intervenciones que revelan nuevas formas de ocultamiento de mercancía y un incremento en el valor de lo incautado.

La información difundida por la entidad detalla que “más de 800 pasajeros han sido intervenidos en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por no declarar sus artículos o pretender ingresarlos al país evadiendo los controles aduaneros por un monto que supera los 2.2 millones de dólares”. Las cifras muestran el volumen de artículos detectados y la magnitud del problema para el sistema de control del ingreso de mercancías en el principal terminal aéreo del país.

El caso adquiere mayor relevancia porque, además de los artículos de uso personal, se identificaron bienes que, según la autoridad, ingresarían al mercado local con fines de comercialización. En medio de este escenario, la SUNAT recordó a los viajeros que existe una herramienta para verificar la cantidad permitida de productos: “Personas deben verificar los artículos y cantidad permitidos en la web Bienvenido al Perú que se puede utilizar desde un celular”.

Intervenciones en la zona de llegadas

El monto total de las mercancías decomisadas supera los US$2.2 millones, reflejando un problema recurrente en el control aduanero.

Los reportes de la autoridad describen un conjunto diverso de bienes incautados. Entre la mercancía decomisada figuran “teléfonos celulares de alta gama, perfumes de reconocidas marcas, así como zapatillas y ropa de alta cotización en el mercado local, además de medicinas y vitaminas”. La procedencia variada de los artículos y el volumen detectado confirmaron que no se trataba solo de objetos personales o de uso ocasional.

En el mismo documento se precisó que, durante los últimos dos meses, “se ha incautado mercancía valorizada en más de 200 mil dólares, entre ellos más de 200 teléfonos celulares de alta gama que se pretendían ingresar de manera ilegal”. Estas incautaciones se registraron en distintos vuelos internacionales y permitieron identificar rutas y patrones de traslado de equipos electrónicos.

La información también incluyó acciones dirigidas contra personas que, según la autoridad, actuaron de forma coordinada. “Por ese motivo, se han detenido a diez personas, entre pasajeros y personal de servicio del aeropuerto que, coludidos, intentaron pasar gran cantidad de teléfonos de alta gama evadiendo los controles aduaneros”. El caso evidencia la participación de actores internos y externos dentro del terminal aéreo.

Procesos penales y sanciones aplicadas

No se trataba solo de artículos personales: se incautaron celulares de alta gama, perfumes, ropa de marca, zapatillas, medicinas y vitaminas destinadas al mercado local.

Cuatro de las personas intervenidas recibieron sentencia por delitos vinculados al ingreso irregular de mercancía. Según la SUNAT, “cuatro de estas personas ya han sido sentenciadas por tráfico de mercancía restringida (de acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Delitos Aduaneros N° 28008. Que aplica una pena privativa de libertad no menor de ocho años mi mayor de 12 años) al no declarar los bienes que estaban ingresando al país con fines de comercialización”. Las sanciones se enmarcan en la normativa que regula el tránsito de productos sujetos a control especial.

Estos procesos permitieron reforzar la presencia fiscalizadora en la zona de llegadas internacionales. La entidad resaltó que las intervenciones buscan evitar el ingreso de mercancía sin registro, así como prevenir el uso del aeropuerto para actividades ilegales relacionadas con el comercio informal de artículos importados.

Los informes detallaron distintas formas usadas por los pasajeros para ocultar equipos electrónicos y medicinas. Una de ellas consiste en esconder teléfonos en el cuerpo, lo que se identifica en los controles de salida. Según el reporte, “otra modalidad que utilizan los pasajeros es camuflarse los teléfonos celulares en el cuerpo, lo cual es detectado cuando pasan por los equipos de rayos X ubicados en la salida de vuelos internacionales”. Los sistemas de escaneo permitieron ubicar dispositivos en zonas no visibles a simple vista.

Otra práctica consiste en introducir artículos dentro de envases diferentes para evitar su detección. La entidad informó que “otros pretenden ingresar dichos aparatos electrónicos o medicinas en cajas de productos diferentes como chocolates o dulces, o cuando son muy grandes, los desarman y camuflan en varias maletas”. Estas acciones obligaron a reforzar la revisión de equipajes y envases con apariencia convencional.

Recomendaciones para los viajeros

Frente a este escenario, la SUNAT reforzó su mensaje preventivo hacia quienes llegan al país desde el extranjero. “La SUNAT insta a las personas que vienen desde el extranjero a revisar la Web bienvenidoalperu.com o su respectivo aplicativo para verificar si los artículos y la cantidad de artículos que están trayendo son restringidos o deben ser declarados para evitar alguna multa o sanción”. La institución recordó que la declaración oportuna de bienes permite evitar procesos administrativos y penales.

La recomendación incluye el uso del aplicativo móvil “Bienvenido al Perú”, una herramienta que informa sobre los artículos permitidos y los límites de ingreso. Con esta plataforma, los viajeros obtienen orientación antes de cruzar el control aduanero y pueden conocer si un artículo requiere declaración o autorización previa.