Perú

Los productores de cuyes en Perú podrían haber recibido una de las mejores noticias de su vida

Un giro en el campo peruano tiene a los cuyes y sus familias como protagonistas inesperados. ¿Hasta dónde puede llegar la burocracia?

Guardar
El MIDAGRI publica proyecto de
El MIDAGRI publica proyecto de resolución para flexibilizar los trámites ambientales de pequeños y medianos productores agrarios en Perú.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) publicó el pasado 18 de marzo el proyecto de resolución que plantea la modificación del Anexo II del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego, una medida que redefine los umbrales para identificar proyectos y actividades agrarias que no generan impactos ambientales negativos significativos.

Según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0505-2025-MIDAGRI, la iniciativa busca recibir comentarios y sugerencias de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía antes de su entrada en vigencia.

MIDAGRI: hasta 200 alpacas, 50 vacas o 1.500 cuyes para no tramitar IGA

La modificación del Anexo II abarca tanto actividades agrícolas como pecuarias, excluyendo de la obligación de presentar Instrumentos de Gestión Ambiental o Ficha Técnica Ambiental (FTA) a aquellos proyectos que no superen los nuevos límites establecidos, según el MIDAGRI.

Esta medida, según el comunicado, cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del propio ministerio. Ambos organismos revisaron el marco legal vigente y avalaron la pertinencia de la propuesta. Así, el nuevo esquema fija criterios claros para la exclusión de trámites ambientales en proyectos de bajo impacto:

  • Cultivos agrícolas: hasta 10 hectáreas, excepto cultivos con regulación específica
  • Ganado vacuno: hasta 50 cabezas (leche, carne o mixto)
  • Alpacas, llamas, ovinos y caprinos: hasta 200 cabezas cada uno
  • Cuyes: hasta 1.500
  • Gallinas ponedoras y pollos de engorde: hasta 5.000
  • Pavos, patos y otras aves de corral: menos de 5.000
La propuesta del Anexo II
La propuesta del Anexo II del Reglamento de Gestión Ambiental busca reducir la burocracia para proyectos agrícolas y pecuarios de bajo impacto.

Sin IGA para pequeños productores agropecuarios: ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo central, según las autoridades, es agilizar el proceso de gestión ambiental para los pequeños y medianos productores, eliminando la carga administrativa para quienes desarrollen actividades de bajo impacto. Los proyectos que superen los umbrales definidos deberán seguir presentando los instrumentos ambientales correspondientes y cumplir con todos los requisitos de evaluación y fiscalización.

La publicación del proyecto en medios oficiales permite la participación ciudadana y garantiza la transparencia del proceso. El objetivo de las autoridades es optimizar la gestión administrativa y focalizar los recursos de fiscalización en las actividades que realmente presentan riesgos ambientales, fortaleciendo el sistema de control y evaluación ambiental en el sector agrario y de riego de Perú.

El nuevo marco legal amplía
El nuevo marco legal amplía los límites para actividades agrícolas de hasta diez hectáreas y diversas producciones pecuarias sin trámite ambiental obligatorio.

¿Qué es un Instrumento de Gestión Ambiental?

Un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) es una herramienta técnico-legal utilizada para evaluar, prevenir, controlar y corregir los impactos de proyectos en el ambiente, abarcando desde la planificación hasta la remediación de posibles pasivos ambientales.

Por su parte, la Ficha Técnica Ambiental (FTA) es una declaración jurada que simplifica los trámites para proyectos de bajo impacto, detallando las características del proyecto y las medidas para manejar sus efectos.

Respecto a la normativa, MIDAGRI precisó que los proyectos y actividades dentro de estos rangos solo deberán cumplir con las disposiciones técnicas ambientales que establezca la autoridad, sin necesidad de presentar documentación ambiental adicional.

El proyecto de resolución y su anexo están disponibles para consulta pública en la plataforma digital del ministerio y en el diario oficial El Peruano.

Temas Relacionados

Midagriperu-economia

Más Noticias

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

El cantante señaló que la culpable de toda esta situación es Karla Tarazona, su expareja, asegurando que los menores no tiene estabilidad emocional

Leonard León afirma que le

Hasta 15 colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de 6 sismos, reportó UGEL Santa

En dos días, la ciudad de Chimbote experimentó al menos seis sismos. El más fuerte registrado fue de magnitud 6.0, la noche del 27 de diciembre

Hasta 15 colegios de Chimbote

Neblina, baja temperatura y alta humedad: por qué Lima despide así sus últimos días del 2025, según el Senamhi

La entidad encargada del pronóstico del tiempo señala que varias regiones del litoral experimentarán baja visibilidad, ráfagas de viento y probabilidades de llovizna, lo que podría prolongarse incluso hasta los primeros días de enero

Neblina, baja temperatura y alta

Denuncian a 20 exministros de PCM y MEF ante la Fiscalía por no asignar 6 % del PBI al presupuesto educativo

Infobae Perú accedió a la denuncia del congresista Segundo Montalvo contra los extitulares del MEF y PCM ante el fiscal de la Nación. Lista incluye a los actuales ministros Denisse Miralles y Ernesto Álvarez y otros de gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte

Denuncian a 20 exministros de

Corte de agua en tres distritos de Lima hoy 29 de diciembre: zonas y horarios, según Sedapal

Las restricciones tendrán horarios diferenciados y responden a tareas planificadas para garantizar la operatividad y la seguridad sanitaria, impactando a urbanizaciones y asentamientos

Corte de agua en tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Leonard León afirma que le

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Jorge Benavides se despidió de ATV en su último programa del año: “Mil gracias por estar siempre”

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

DEPORTES

La sorpresiva reacción de Hernán

La sorpresiva reacción de Hernán Barcos al fichaje de Pablo Lavandeira por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 10 de la primera fase

¿Gianluca Lapadula puede dejar Spezia? Dirigente se pronunció por el futuro del ‘Bambino’ tras irregularidad en últimos duelos de Serie B

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley