Policía en retiro que fue captado ahorcando a perrita ‘Susú’ en Independencia pidió así disculpas

El caso de Susú, la perrita víctima de presunta crueldad animal en la avenida Contisuyo, en el distrito de Independencia, volvió a conmocionar a la opinión pública luego de que Óscar Balarezo Ávalos, expolicía e identificado como responsable en el video viral, difundiera una grabación en redes sociales pidiendo disculpas. En el material, Balarezo aseguró que el acto “no se llegó a consumar” y exhibió documentos veterinarios como supuesta prueba del tratamiento recibido por el animal.

Indignación ciudadana y plantón frente a la vivienda

Lejos de apaciguar el malestar, la explicación ofrecida por Balarezo generó aún mayor indignación entre colectivos animalistas y vecinos. La mañana del sábado, un numeroso grupo se reunió en el boulevard donde ocurrieron los hechos para exigir justicia por la muerte de Susú. Los manifestantes increparon al exagente, cuestionando la sinceridad de su arrepentimiento y recordando que la crueldad animal puede sancionarse con penas de entre tres y cinco años de prisión.

Durante la protesta, se escucharon consignas como: "Eres un asesino y no creemos en ti!" y “¡La ley es para todos!”, en referencia al hecho de que el principal investigado sea un expolicía. La activista Erika Yara, quien ha acompañado la denuncia y el proceso de exhumación de la mascota, expresó su frustración: “Hoy siento cólera, indignación y frustración, porque lamentablemente en el Perú no existe una sanción ejemplar frente a actos de extrema crueldad animal”.

Tensión y detención durante la protesta

La jornada, que inició de manera pacífica, se tornó tensa cuando un manifestante lanzó un objeto contra la fachada de la vivienda de Balarezo. Agentes de la Policía Nacional ya se encontraban en el lugar y procedieron a intervenir, deteniendo a una persona que fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo. Los colectivos animalistas rechazaron el hecho violento y reiteraron que continuarán vigilantes para evitar cualquier intento de impunidad.

Susu fue rescatada por vecinos luego de que un hombre intentara asfixiarla en plena vía pública. Foto: Composición Infobae Perú

Vecinos y participantes en la concentración, algunos acompañados de menores y mascotas, insistieron en que nada justifica el maltrato animal. “El señor argumenta que estaba enfermo, pero nada justifica lo que hizo”, reclamó una manifestante.

Avance de la investigación fiscal

En paralelo al plantón, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió una investigación preliminar contra Balarezo por presuntos delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. La pesquisa cuenta con la supervisión del Ministerio Público y de la Policía Nacional, quienes recaban pruebas y testimonios para establecer responsabilidades.

El video que captó el presunto ahorcamiento de la perrita en plena vía pública motivó una rápida reacción de la ciudadanía y de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales. El Consejo Nacional de Protección Animal anunció que asumirá la defensa legal del caso, buscando una sanción ejemplar. Su representante, Edwin Barrientos, recordó que la ley contempla penas de entre cuatro y cinco años de prisión en casos de muerte causada por maltrato animal.

Acciones urgentes y expectativa por sanciones

El Ministerio Público dispuso diligencias urgentes para esclarecer los hechos. El fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites ordenó recabar testimonios del investigado y testigos, así como la historia clínica y el informe médico veterinario de Susú, para determinar el estado de salud del animal y las razones de la eutanasia. También se solicitó la identificación del médico responsable y la revisión de registros de cámaras de seguridad.

La versión de Balarezo, quien sostiene que buscaba evitar el sufrimiento de la perrita debido a una presunta enfermedad terminal, será evaluada para determinar si existe sustento médico y legal que lo exima de responsabilidad penal.

Las organizaciones animalistas recalcaron que este proceso será clave para sentar un precedente y fortalecer la protección animal. Además, reiteraron su compromiso de mantenerse vigilantes para que el caso no quede impune y se garantice una sanción acorde a la gravedad de los hechos.