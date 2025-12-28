Perú

Metropolitano: Polémica en Navidad por pasajero que fue obligado a bajar del bus por subir con su perro

Un video viral mostró el momento en que un joven y su mascota fueron retirados de un bus en Lima, generando debate sobre las normas del transporte público y la convivencia con animales en espacios urbanos

Guardar
Usuario es obligado a bajar
Usuario es obligado a bajar de bus del Metropolitano por viajar con su mascota.

La noche del 25 de diciembreLima fue escenario de un episodio que encendió el debate en redes sociales. Un video registró cómo un pasajero del Metropolitano fue obligado a descender del bus junto a su perro, que permanecía en calma y sin causar inconvenientes.

El incidente ocurrió en el último servicio de la jornada, una situación que, según los testigos, agravó la molestia de los usuarios por tratarse de una fecha especial y la falta de alternativas de transporte.

De acuerdo con las imágenes difundidas en TikTok, el joven transportaba a su mascota dentro de una mochila, asegurando en la descripción del video que no recibió objeción al abordar.

Sin embargo, una discusión se desató cuando una pasajera, que portaba un bebé en brazos, exigió que el perro no debía estar en el bus. El reclamo motivó la intervención del personal del Metropolitano, que dispuso la salida del joven y su perro, decisión que derivó en el descenso de todos los pasajeros.

“Era el último bus en plena Navidad y hacen bajar a todos porque querían que el perrito se baje del bus”, relató el usuario que publicó el video.

La situación no tardó en viralizarse, con usuarios que expresaron su molestia ante la medida tomada. Algunos mensajes destacados en la red social señalaron: “El perrito no estaba haciendo nada malo” y “Me parece esto muy injusto, el perrito no molestaba a nadie”.

Otros compararon el incidente con situaciones habituales en el transporte público, cuestionando por qué la presencia del animal motivó una reacción tan drástica frente a comportamientos cotidianos, como el llanto de niños.

Comunicado de la ATU tras
Comunicado de la ATU tras el incidente.

Las reglas del Metropolitano

El incidente llevó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a pronunciarse a través de un comunicado.

Según lo informado por la entidad, el reglamento permite el traslado de mascotas en el Metropolitano, siempre que se utilicen transportadores adecuados para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los pasajeros.

La ATU enfatizó que los viajes con animales deben realizarse preferentemente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo en el que la afluencia de usuarios es menor.

La aplicación estricta de la norma en Navidad, cuando el flujo de transporte se reduce y la demanda de unidades alternativas como taxis incrementa los precios, provocó reacciones encontradas.

Testigos y usuarios de redes sociales remarcaron la aparente contradicción entre la tranquilidad del animal y la decisión de expulsar a todos los pasajeros, lo que intensificó el debate sobre la convivencia con mascotas en espacios públicos.

“Era el último bus, en pleno 25 de diciembre, y los taxis tenían precios muy elevados. El joven optó por llevar a su perrito en una mochila. En la puerta no le dijeron nada, ya que lo tenía bien asegurado; sin embargo, dentro del bus un inspector se dio cuenta y lo obligó a bajarse”, relató el usuario que grabó la escena.

Temas Relacionados

MetropolitanoNavidad 2025MascotasPerroBusperu-noticias

Más Noticias

Venezolanos retiraron estatua del dictador Hugo Chávez y la reemplazan con busto de Simón Bolivar

La comunidad migrante señaló que la figura del exmandatario no los representaba y que el cambio busca resignificar el espacio público

Venezolanos retiraron estatua del dictador

Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

El atacante africano, de 30 años, viene de marcar apenas dos dianas en la última temporada de la Primera Federación. Su presencia en el plantel ‘crema’ será su primera experiencia en el fútbol del continente sudamericano

Universitario anuncia al ansiado ‘9’:

Sedapal lanza convocatoria laboral para este fin del 2025 y ofrece contratos indeterminados

La oferta laboral está dirigida a postulantes con secundaria completa y a profesionales titulados en distintas especialidades de ingeniería y operación de maquinaria pesada, con sueldos que van desde S/ 3.895 hasta S/ 7.290

Sedapal lanza convocatoria laboral para

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente con las ‘santas’ y definirán el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Alianza Lima vs San Martín

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Los fanáticos ‘blanquiazules’ se hicieron sentir en el Polideportivo Lucha Fuentes con silbidos hacia su exjugadora. También, la abuchearon en la presentación

Aixa Vigil fue pifiada por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero lleva como candidata

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 mejores canciones

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

Carlos Garcés elige seguir en Cienciano, desestima propuestas de Ecuador y espera completar su nacionalización