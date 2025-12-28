Metropolitano: Polémica en Navidad por pasajero que fue obligado a bajar del bus por subir con su perro

Usuario es obligado a bajar de bus del Metropolitano por viajar con su mascota.

La noche del 25 de diciembre, Lima fue escenario de un episodio que encendió el debate en redes sociales. Un video registró cómo un pasajero del Metropolitano fue obligado a descender del bus junto a su perro, que permanecía en calma y sin causar inconvenientes.

El incidente ocurrió en el último servicio de la jornada, una situación que, según los testigos, agravó la molestia de los usuarios por tratarse de una fecha especial y la falta de alternativas de transporte.

De acuerdo con las imágenes difundidas en TikTok, el joven transportaba a su mascota dentro de una mochila, asegurando en la descripción del video que no recibió objeción al abordar.

Sin embargo, una discusión se desató cuando una pasajera, que portaba un bebé en brazos, exigió que el perro no debía estar en el bus. El reclamo motivó la intervención del personal del Metropolitano, que dispuso la salida del joven y su perro, decisión que derivó en el descenso de todos los pasajeros.

“Era el último bus en plena Navidad y hacen bajar a todos porque querían que el perrito se baje del bus”, relató el usuario que publicó el video.

La situación no tardó en viralizarse, con usuarios que expresaron su molestia ante la medida tomada. Algunos mensajes destacados en la red social señalaron: “El perrito no estaba haciendo nada malo” y “Me parece esto muy injusto, el perrito no molestaba a nadie”.

Otros compararon el incidente con situaciones habituales en el transporte público, cuestionando por qué la presencia del animal motivó una reacción tan drástica frente a comportamientos cotidianos, como el llanto de niños.

Comunicado de la ATU tras el incidente.

Las reglas del Metropolitano

El incidente llevó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a pronunciarse a través de un comunicado.

Según lo informado por la entidad, el reglamento permite el traslado de mascotas en el Metropolitano, siempre que se utilicen transportadores adecuados para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los pasajeros.

La ATU enfatizó que los viajes con animales deben realizarse preferentemente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo en el que la afluencia de usuarios es menor.

La aplicación estricta de la norma en Navidad, cuando el flujo de transporte se reduce y la demanda de unidades alternativas como taxis incrementa los precios, provocó reacciones encontradas.

Testigos y usuarios de redes sociales remarcaron la aparente contradicción entre la tranquilidad del animal y la decisión de expulsar a todos los pasajeros, lo que intensificó el debate sobre la convivencia con mascotas en espacios públicos.

“Era el último bus, en pleno 25 de diciembre, y los taxis tenían precios muy elevados. El joven optó por llevar a su perrito en una mochila. En la puerta no le dijeron nada, ya que lo tenía bien asegurado; sin embargo, dentro del bus un inspector se dio cuenta y lo obligó a bajarse”, relató el usuario que grabó la escena.