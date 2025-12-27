Perú

Acoso sexual en el Metropolitano: Cerca de 1.000 casos se reportaron durante el 2025

Cientos de orientadores y operadores de transporte participaron en capacitaciones sobre prevención y actuación ante acoso frente a los índices de casos

Durante 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) atendió 982 casos de acoso sexual denunciados en el Metropolitano, uno de los principales sistemas de transporte público en Lima y Callao. La ATU activó protocolos de respuesta inmediata en cada incidente, garantizando acompañamiento legal y psicológico sin costo para las personas afectadas.

Las denuncias se recibieron tanto de víctimas como de testigos. Carolina Mc Callock Silva, directora de la Dirección de Gestión Comercial, explicó el curso que deben seguir ante una denuncia.

“Es fundamental que la víctima o un testigo comunique de inmediato el hecho al personal de la ATU. Desde ese momento se activa el protocolo, se brinda acompañamiento y se coordina con la Policía Nacional”, señaló.

La atención continúa mediante la coordinación con instituciones especializadas, como los Centros de Emergencia Mujer y Familia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Plan de divulgación y capacitación

La estrategia de la ATU durante 2025 priorizó la prevención, la respuesta inmediata y el trabajo intersectorial. Entre los avances más relevantes figura la ejecución de 381 mil 622 intervenciones preventivas por parte de la Brigada Antiacoso entre enero y octubre.

Además, más de 250 orientadores recibieron capacitación en el protocolo de atención ante casos de acoso sexual y 12.938 operadores de transporte participaron en formación presencial sobre prevención y actuación frente a este delito.

Cabe precisar que mucho de los casos no solon suceden en el interior del bus, sino en las estaciones al momento de la espera de la unidad.

¿Qué hacer paso a paso ante un caso de acoso sexual en el Metropolitano?

  • Informar de inmediato al conductor del vehículo si eres víctima o testigo de acoso sexual en el Metropolitano.
  • El conductor reportará el incidente al Centro de Gestión y Monitoreo del SIT (CGMS), que activa el protocolo de atención.
  • Si el hecho ocurre en el Metro de Lima, el conductor debe presionar el botón de emergencia para alertar al Puesto de Control Operativo (PCO) o Centro de Control y Monitoreo (CCM).
  • En los corredores complementarios, el chofer debe comunicar el caso al Centro de Control de la Junta de Operadores (CCJO).
  • Si el incidente sucede en otros servicios de transporte formal de Lima y Callao, el conductor debe detenerse en el paradero o lugar más cercano donde haya personal de la ATU o efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
  • El conductor o el personal de la ATU debe informar a la persona afectada sobre los canales de denuncia: Línea 105 (Policía Nacional) y Línea 100 (apoyo psicológico).
  • Se debe orientar a la víctima sobre el acceso a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para recibir ayuda especializada.
  • En todo momento, se debe proteger la integridad física y emocional de la persona agraviada o testigo, así como salvaguardar sus datos personales.
  • Durante todo el proceso, la víctima o testigo recibe apoyo legal y psicológico gratuito, con acompañamiento en la denuncia y coordinación con la Policía Nacional si corresponde.
  • La estrategia institucional incluye la labor de la brigada antiacoso, módulos de atención y capacitación permanente a los conductores, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la PNP.

