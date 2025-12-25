Qué se celebra el 25 de diciembre en el Perú: entre la memoria histórica y la consolidación de tradiciones fundamentales

La jornada marca la conmemoración de importantes hitos, desde procesamientos religiosos y fundaciones, hasta nacimientos y fallecimientos de figuras clave en la cultura y la música nacional (Carlos Díaz)

En 1916 se fundó el Foot Ball Club Aurora, uno de los equipos tradicionales de Arequipa. En 1931 nació Indio Mayta, figura emblemática del folclore peruano.

En 2002 falleció Guillermo Chipana, guitarrista clave de Los Romanceros Criollos, y en 2006 murió el historiador José Antonio del Busto. La fecha coincide además con la celebración de la Navidad, eje familiar y religioso del país.

25 de diciembre de 1694 - La Inquisición de Lima arresta a Ángela Carranza y busca borrar su influencia espiritual y crítica

El encierro perpetuo de Ángela Carranza evidenció el temor del tribunal inquisitorial ante una figura religiosa que desafiaba jerarquías y denunciaba abusos del poder colonial. ((mariameliadiaz.blogspot.com)

El 25 de diciembre de 1694, la Inquisición de Lima arrestó a Ángela Carranza, beata argentina conocida por sus visiones, profecías y curaciones que habían ganado seguidores.

Desde 1689, fue denunciada por atribuirse facultades religiosas, cuestionar a frailes dominicos y criticar a la monarquía española y al propio tribunal inquisitorial, al que acusó de abusos e inmoralidad.

Tras su detención, la Inquisición ordenó la quema de todos sus escritos y objetos personales, prohibiendo su posesión. Carranza fue recluida de por vida en un convento, en un intento sistemático de silenciar su mensaje.

25 de diciembre de 1916 – se funda el Foot Ball Club Aurora, el histórico club de Arequipa

El nacimiento del FBC Aurora marcó un hito deportivo en Arequipa, vinculando identidad barrial, rivalidades clásicas y décadas de competencia regional. (GEC)

Foot Ball Club Aurora es un equipo de fútbol peruano con sede en Arequipa, fundado el 25 de diciembre de 1916.

Conocido también como FBC Aurora, participa actualmente en la Copa Perú, el torneo de tercera división del fútbol nacional, y es considerado uno de los clubes tradicionales de la ciudad junto a otras instituciones locales.

A lo largo de su historia ha tenido múltiples campañas en torneos regionales y nacionales, destacando por su arraigo popular y su rivalidad con equipos como FBC Melgar. Sus orígenes se remontan a iniciativas comunitarias en 1916, y sus colores y símbolos representan la identidad futbolística de Arequipa.

25 de diciembre de 1931 - nace Indio Mayta, músico cajamarquino y símbolo del folclore peruano

Indio Mayta se convirtió en una de las voces más reconocibles del folclore peruano, proyectando desde Cajamarca una identidad musical profundamente andina. (Andina)

Miguel Ángel Silva Rubio, conocido artísticamente como Indio Mayta, nació el 25 de diciembre de 1931 en Cajamarca y se convirtió en uno de los exponentes más reconocidos del folclore peruano.

Tras sus humildes comienzos, su carrera creció gracias a su estilo musical propio y su difusión de ritmos vernáculos, lo que lo consolidó como un ícono cultural nacional. Grabó temas populares y actuó en televisión y cine, llevando la música tradicional a diversos públicos.

En sus últimos años abrió un negocio culinario y vivió entre Lima y su familia. Falleció el 19 de junio de 2010, dejando un legado duradero en la música peruana.

25 de diciembre de 2002 – fallece Guillermo Chipana, la guitarra que dio identidad eterna a Los Romanceros Criollos

El fallecimiento de Guillermo Chipana privó a la música criolla de una de sus figuras esenciales, artífice de un estilo reconocido por generaciones. (Soniem)

El 25 de diciembre de 2002 falleció en Lima Guillermo Chipana, guitarrista y cantante fundamental del trío Los Romanceros Criollos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música criolla peruana.

Como primera guitarra, Chipana aportó un estilo virtuoso que definió el sonido del grupo desde su debut en 1953, junto a Julio Álvarez y Lucas Borja. Su ejecución fue clave en la difusión de valses como Ventanita y China Hereje, que marcaron generaciones.

Durante décadas realizó grabaciones y giras por todo el país. Su muerte ocurrió poco antes de que el trío celebrara sus Bodas de Oro, dejando un legado esencial en la historia criolla.

25 de diciembre de 2006 – muere José Antonio del Busto, pionero de la historiografía peruana moderna

Con la muerte de José Antonio del Busto, el país despidió a un intelectual riguroso cuya obra sigue influyendo en el debate histórico nacional. (Universidad de Piura)

José Antonio del Busto Duthurburu fue un destacado historiador, profesor, escritor y cronista peruano especializado en la historia de la conquista y el virreinato del Perú.

Nació en Lima en 1932, se doctoró a los 25 años y ejerció la docencia en diversas universidades e instituciones militares, además de desempeñarse como decano y profesor emérito. Su obra abarcó más de cincuenta libros y numerosos artículos sobre figuras y periodos clave de la historia peruana.

Fue presidente de importantes institutos de investigación, miembro de academias nacionales e internacionales y recibió distinciones como la Orden del Sol del Perú. Falleció el 25 de diciembre de 2006 tras luchar contra el cáncer.

25 de diciembre - Navidad en el Perú

Más allá de lo religioso, la Navidad en el Perú expresa identidad cultural, hospitalidad y una forma colectiva de celebrar la esperanza. (Andina)

La Navidad en el Perú se celebra cada 25 de diciembre como una fecha profundamente familiar y religiosa, centrada en la conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque las principales actividades suelen comenzar la noche anterior conocida como Nochebuena.

Las familias se reúnen para la Misa de Gallo y comparten una cena que incluye platos tradicionales como pavo, panetón y chocolate caliente, junto con cantos y rituales que simbolizan la llegada del Niño Dios.

También se arman nacimientos en hogares y plazas, reflejando la mezcla de religiosidad y cultura local. La jornada del 25 se reserva para descanso, visitas a parientes y prolongar la celebración con convivencia familiar y viajes.