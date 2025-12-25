Perú

Qué se celebra el 25 de diciembre en el Perú: entre la memoria histórica y la consolidación de tradiciones fundamentales

El recuento de acontecimientos del este día revela una fecha donde hitos religiosos, culturales y sociales convergen, configurando una compleja trama de identidad y reflexión sobre el devenir nacional

Guardar
La jornada marca la conmemoración de importantes hitos, desde procesamientos religiosos y fundaciones, hasta nacimientos y fallecimientos de figuras clave en la cultura y la música nacional (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy?El 25 de diciembre reúne en el Perú celebraciones religiosas y hechos históricos relevantes. En 1694, la Inquisición de Lima arrestó a la beata Ángela Carranza para silenciar su influencia espiritual y sus críticas al poder.

En 1916 se fundó el Foot Ball Club Aurora, uno de los equipos tradicionales de Arequipa. En 1931 nació Indio Mayta, figura emblemática del folclore peruano.

En 2002 falleció Guillermo Chipana, guitarrista clave de Los Romanceros Criollos, y en 2006 murió el historiador José Antonio del Busto. La fecha coincide además con la celebración de la Navidad, eje familiar y religioso del país.

25 de diciembre de 1694 - La Inquisición de Lima arresta a Ángela Carranza y busca borrar su influencia espiritual y crítica

El encierro perpetuo de Ángela
El encierro perpetuo de Ángela Carranza evidenció el temor del tribunal inquisitorial ante una figura religiosa que desafiaba jerarquías y denunciaba abusos del poder colonial. ((mariameliadiaz.blogspot.com)

El 25 de diciembre de 1694, la Inquisición de Lima arrestó a Ángela Carranza, beata argentina conocida por sus visiones, profecías y curaciones que habían ganado seguidores.

Desde 1689, fue denunciada por atribuirse facultades religiosas, cuestionar a frailes dominicos y criticar a la monarquía española y al propio tribunal inquisitorial, al que acusó de abusos e inmoralidad.

Tras su detención, la Inquisición ordenó la quema de todos sus escritos y objetos personales, prohibiendo su posesión. Carranza fue recluida de por vida en un convento, en un intento sistemático de silenciar su mensaje.

25 de diciembre de 1916 – se funda el Foot Ball Club Aurora, el histórico club de Arequipa

El nacimiento del FBC Aurora
El nacimiento del FBC Aurora marcó un hito deportivo en Arequipa, vinculando identidad barrial, rivalidades clásicas y décadas de competencia regional. (GEC)

Foot Ball Club Aurora es un equipo de fútbol peruano con sede en Arequipa, fundado el 25 de diciembre de 1916.

Conocido también como FBC Aurora, participa actualmente en la Copa Perú, el torneo de tercera división del fútbol nacional, y es considerado uno de los clubes tradicionales de la ciudad junto a otras instituciones locales.

A lo largo de su historia ha tenido múltiples campañas en torneos regionales y nacionales, destacando por su arraigo popular y su rivalidad con equipos como FBC Melgar. Sus orígenes se remontan a iniciativas comunitarias en 1916, y sus colores y símbolos representan la identidad futbolística de Arequipa.

25 de diciembre de 1931 - nace Indio Mayta, músico cajamarquino y símbolo del folclore peruano

Indio Mayta se convirtió en
Indio Mayta se convirtió en una de las voces más reconocibles del folclore peruano, proyectando desde Cajamarca una identidad musical profundamente andina. (Andina)

Miguel Ángel Silva Rubio, conocido artísticamente como Indio Mayta, nació el 25 de diciembre de 1931 en Cajamarca y se convirtió en uno de los exponentes más reconocidos del folclore peruano.

Tras sus humildes comienzos, su carrera creció gracias a su estilo musical propio y su difusión de ritmos vernáculos, lo que lo consolidó como un ícono cultural nacional. Grabó temas populares y actuó en televisión y cine, llevando la música tradicional a diversos públicos.

En sus últimos años abrió un negocio culinario y vivió entre Lima y su familia. Falleció el 19 de junio de 2010, dejando un legado duradero en la música peruana.

25 de diciembre de 2002 – fallece Guillermo Chipana, la guitarra que dio identidad eterna a Los Romanceros Criollos

El fallecimiento de Guillermo Chipana
El fallecimiento de Guillermo Chipana privó a la música criolla de una de sus figuras esenciales, artífice de un estilo reconocido por generaciones. (Soniem)

El 25 de diciembre de 2002 falleció en Lima Guillermo Chipana, guitarrista y cantante fundamental del trío Los Romanceros Criollos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música criolla peruana.

Como primera guitarra, Chipana aportó un estilo virtuoso que definió el sonido del grupo desde su debut en 1953, junto a Julio Álvarez y Lucas Borja. Su ejecución fue clave en la difusión de valses como Ventanita y China Hereje, que marcaron generaciones.

Durante décadas realizó grabaciones y giras por todo el país. Su muerte ocurrió poco antes de que el trío celebrara sus Bodas de Oro, dejando un legado esencial en la historia criolla.

25 de diciembre de 2006 – muere José Antonio del Busto, pionero de la historiografía peruana moderna

Con la muerte de José
Con la muerte de José Antonio del Busto, el país despidió a un intelectual riguroso cuya obra sigue influyendo en el debate histórico nacional. (Universidad de Piura)

José Antonio del Busto Duthurburu fue un destacado historiador, profesor, escritor y cronista peruano especializado en la historia de la conquista y el virreinato del Perú.

Nació en Lima en 1932, se doctoró a los 25 años y ejerció la docencia en diversas universidades e instituciones militares, además de desempeñarse como decano y profesor emérito. Su obra abarcó más de cincuenta libros y numerosos artículos sobre figuras y periodos clave de la historia peruana.

Fue presidente de importantes institutos de investigación, miembro de academias nacionales e internacionales y recibió distinciones como la Orden del Sol del Perú. Falleció el 25 de diciembre de 2006 tras luchar contra el cáncer.

25 de diciembre - Navidad en el Perú

Más allá de lo religioso,
Más allá de lo religioso, la Navidad en el Perú expresa identidad cultural, hospitalidad y una forma colectiva de celebrar la esperanza. (Andina)

La Navidad en el Perú se celebra cada 25 de diciembre como una fecha profundamente familiar y religiosa, centrada en la conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque las principales actividades suelen comenzar la noche anterior conocida como Nochebuena.

Las familias se reúnen para la Misa de Gallo y comparten una cena que incluye platos tradicionales como pavo, panetón y chocolate caliente, junto con cantos y rituales que simbolizan la llegada del Niño Dios.

También se arman nacimientos en hogares y plazas, reflejando la mezcla de religiosidad y cultura local. La jornada del 25 se reserva para descanso, visitas a parientes y prolongar la celebración con convivencia familiar y viajes.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

La Tinka del 24 de diciembre de 2025: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka del 24 de

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 24 de diciembre

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos

Entre mayo y octubre de este año, la presencia policial en Lima y Callao mostró una preocupante disminución respecto a 2024

Un informe del INEI, difundido por el especialista Juan Carbajal, muestra que la valoración ciudadana sobre la presencia de la Policía Nacional del Perú descendió de forma significativa

Entre mayo y octubre de

MEF solicitó revisión del programa Pronabec y critica gestión de Morgan Quero en Minedu por promesas “irresponsables”

La ministra de Economía, Denisse Miralles, aseguró que el presupuesto para las becas del Pronabec asciende a S/1.390 millones, tras redistribuciones internas

MEF solicitó revisión del programa

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

Desde el Congreso de la República también enviaron un mensaje navideño para difundir la importancia de la unión familiar y el compromiso con el bienestar nacional en un contexto de renovada esperanza para millones de peruanos

Navidad 2025: El Gobierno de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad 2025: El Gobierno de

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Atina y Bacanos anuncian el

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina: “Terrible lo que pasará si no sale bien”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores