Perú

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Martínez compartió una fotografía con su fallecido esposo en una fecha que muchos recuerdan su legado y su música

Guardar
El emotivo mensaje de Cynthia
El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Cynthia Martínez eligió conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz con un mensaje que expuso la intimidad del duelo y la permanencia del recuerdo. La escritora publicó en sus redes sociales una fotografía junto al músico, acompañada de palabras que reflejan cómo la ausencia aún marca su cotidianidad. “Dos años hoy esposo mío. La vida sin ti es rara porque viví más años de mi vida contigo que sin ti”, escribió, resumiendo el impacto que dejó el cantante en su vida.

En el mensaje, Martínez compartió que el dolor persiste y que el proceso de adaptación se ha dado de forma paulatina.

“Aquí estoy esposo, anoche hace un rato te cantamos muchas de tus canciones favoritas, con la familia y tus amigos más cercanos, estuviste con nosotros de muchas formas bonitas”, relató. La autora describió cómo la última reunión familiar se convirtió en un homenaje cargado de música y recuerdos: “Fue algo muy especial como suele ser cuando se trata de ti. Te tuvimos cerca y a la vez lejos”.
El emotivo mensaje de Cynthia
El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

La reunión íntima no se limitó al círculo familiar, ya que amigos y seguidores también participaron desde distintas plataformas digitales. “Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el jamming y en las redes. Dos años sin pero con Pedro y será así por siempre”, expresó Martínez, quien agradeció la compañía en este homenaje virtual y presencial. La publicación provocó numerosas reacciones, con mensajes de aliento y recuerdos que evidencian la huella del artista en su entorno.

La imagen elegida por la escritora, que muestra a la pareja en un momento compartido, fue el punto de encuentro para quienes quisieron sumarse al homenaje. La memoria de Pedro Suárez-Vértiz sigue presente tanto en la vida familiar como en la comunidad de admiradores que mantiene viva su música.

Cynthia Martínez dedicó mensaje a
Cynthia Martínez dedicó mensaje a su fallecido esposo. Facebook

La huella de Pedro Suárez-Vértiz permanece dos años después de su partida

El 28 de diciembre de 2023, la escena musical peruana perdió a uno de sus referentes más queridos. Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años, a causa de una enfermedad degenerativa que lo alejó progresivamente de los escenarios. Su deceso representó un quiebre para la música popular en Perú, pero su legado se mantiene vigente a través de canciones, recuerdos y espacios de homenaje.

Desde entonces, la familia del músico ha procurado mantener vivo el recuerdo. Las reuniones familiares y los tributos públicos han sido constantes. Este año, la conmemoración incluyó un encuentro abierto en redes sociales, donde seguidores de distintas generaciones pudieron sumarse al homenaje. Este tipo de iniciativas busca integrar el recuerdo íntimo con la dimensión colectiva de la obra del artista, reforzando el vínculo entre la familia y los admiradores.

Cynthia Martínez anuncia reunión musical
Cynthia Martínez anuncia reunión musical virtual por los dos años de la partida de Pedro Suárez Vértiz

El repertorio de Suárez-Vértiz trasciende géneros y épocas. Canciones como “Lo olvidé” y “Globo de gas” continúan sonando en la radio y forman parte de la memoria afectiva de miles de oyentes. Su influencia alcanza a músicos jóvenes, que reconocen el aporte del compositor a la identidad sonora de Perú y de la región.

En cada homenaje, la familia ha optado por resaltar la celebración de la música y la vida compartida, más allá del dolor de la pérdida. Las palabras de Cynthia Martínez reflejan esa postura. “Dos años sin, pero con Pedro y será así por siempre”. La frase, escrita en su reciente publicación, se convirtió en una consigna para quienes encuentran en las canciones del artista una fuente de consuelo y de compañía.

Temas Relacionados

Cynthia MartínezPedro Suárez-VértizInstagramperu-entretenimiento

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Sismo de magnitud 4.8: las ciudades donde se sintió el último temblor

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento alcanzó una intensidad considerada leve y no representó riesgo de daños

Sismo de magnitud 4.8: las

Ingemmet identifica hasta 15 zonas críticas en regiones del Perú tras el fuerte sismo en Chimbote

Los informes técnicos exponen que once zonas en Áncash y cuatro en La Libertad requieren atención especial por el riesgo de derrumbes y caídas de rocas

Ingemmet identifica hasta 15 zonas

Comuneros castigan a regidor durante chocolatada en Huancavelica por incumplimiento en entrega de panetones y juguetes

El regidor Santiago Mendoza Taype fue castigado públicamente por comuneros durante una actividad navideña en Huanca Huanca, Huancavelica, tras el incumplimiento en la entrega de panetones y juguetes prometidos para la comunidad

Comuneros castigan a regidor durante

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

La expresidenta, vacada por el Congreso, superó a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo como la personalidad con mayor rechazo del año

Dina Boluarte es el personaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte es el personaje

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Alianza Lima perdió el invicto

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase