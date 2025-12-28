El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Cynthia Martínez eligió conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz con un mensaje que expuso la intimidad del duelo y la permanencia del recuerdo. La escritora publicó en sus redes sociales una fotografía junto al músico, acompañada de palabras que reflejan cómo la ausencia aún marca su cotidianidad. “Dos años hoy esposo mío. La vida sin ti es rara porque viví más años de mi vida contigo que sin ti”, escribió, resumiendo el impacto que dejó el cantante en su vida.

En el mensaje, Martínez compartió que el dolor persiste y que el proceso de adaptación se ha dado de forma paulatina.

“Aquí estoy esposo, anoche hace un rato te cantamos muchas de tus canciones favoritas, con la familia y tus amigos más cercanos, estuviste con nosotros de muchas formas bonitas”, relató. La autora describió cómo la última reunión familiar se convirtió en un homenaje cargado de música y recuerdos: “Fue algo muy especial como suele ser cuando se trata de ti. Te tuvimos cerca y a la vez lejos”.

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

La reunión íntima no se limitó al círculo familiar, ya que amigos y seguidores también participaron desde distintas plataformas digitales. “Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el jamming y en las redes. Dos años sin pero con Pedro y será así por siempre”, expresó Martínez, quien agradeció la compañía en este homenaje virtual y presencial. La publicación provocó numerosas reacciones, con mensajes de aliento y recuerdos que evidencian la huella del artista en su entorno.

La imagen elegida por la escritora, que muestra a la pareja en un momento compartido, fue el punto de encuentro para quienes quisieron sumarse al homenaje. La memoria de Pedro Suárez-Vértiz sigue presente tanto en la vida familiar como en la comunidad de admiradores que mantiene viva su música.

Cynthia Martínez dedicó mensaje a su fallecido esposo. Facebook

La huella de Pedro Suárez-Vértiz permanece dos años después de su partida

El 28 de diciembre de 2023, la escena musical peruana perdió a uno de sus referentes más queridos. Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años, a causa de una enfermedad degenerativa que lo alejó progresivamente de los escenarios. Su deceso representó un quiebre para la música popular en Perú, pero su legado se mantiene vigente a través de canciones, recuerdos y espacios de homenaje.

Desde entonces, la familia del músico ha procurado mantener vivo el recuerdo. Las reuniones familiares y los tributos públicos han sido constantes. Este año, la conmemoración incluyó un encuentro abierto en redes sociales, donde seguidores de distintas generaciones pudieron sumarse al homenaje. Este tipo de iniciativas busca integrar el recuerdo íntimo con la dimensión colectiva de la obra del artista, reforzando el vínculo entre la familia y los admiradores.

Cynthia Martínez anuncia reunión musical virtual por los dos años de la partida de Pedro Suárez Vértiz

El repertorio de Suárez-Vértiz trasciende géneros y épocas. Canciones como “Lo olvidé” y “Globo de gas” continúan sonando en la radio y forman parte de la memoria afectiva de miles de oyentes. Su influencia alcanza a músicos jóvenes, que reconocen el aporte del compositor a la identidad sonora de Perú y de la región.

En cada homenaje, la familia ha optado por resaltar la celebración de la música y la vida compartida, más allá del dolor de la pérdida. Las palabras de Cynthia Martínez reflejan esa postura. “Dos años sin, pero con Pedro y será así por siempre”. La frase, escrita en su reciente publicación, se convirtió en una consigna para quienes encuentran en las canciones del artista una fuente de consuelo y de compañía.