Cynthia Martínez anuncia reunión musical virtual por los dos años de la partida de Pedro Suárez Vértiz

Este 27 de diciembre, la memoria de Pedro Suárez Vértiz volverá a latir con fuerza en una fecha simbólica para su familia y para miles de peruanos. Su viuda, Cynthia Martínez, anunció a través de Instagram una reunión musical al estilo “jamming”, en la que participarán sus hijos, familiares y amigos cercanos del artista.

La cita será transmitida en vivo a partir de las 21:00 horas por las cuentas de TikTok (cynthiamartinez006) e Instagram (cynthiamartinezt) de Cynthia, invitando a todo el público a sumarse virtualmente.

“Estamos a dos días de cumplir dos años de la partida de mi Pedro y muchos de ustedes me preguntan qué haremos. Esta vez haremos una reunión musical estilo ‘jamming’, mañana sábado 27, con mis hijos, familia y amigos cercanos de Pedro, donde lo recordaremos tocando sus canciones favoritas. Pero es imposible para nosotros no compartirlo con todos ustedes, por eso se nos ha ocurrido transmitirlo en vivo… Los invito a que se unan y nos acompañen a disfrutar las canciones favoritas de Pedro, tocadas por sus hijos, familia y amigos muy cercanos”, expresó Martínez en su conmovedor anuncio.

Dos años sin Pedro Suárez Vértiz: el legado musical que no se apaga

El 28 de diciembre de 2023, la música peruana perdió a uno de sus íconos más entrañables. Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años, víctima de una prolongada enfermedad degenerativa. Su partida dejó un vacío en la escena artística, pero también un legado imborrable de canciones, reflexiones y una comunidad unida por su arte y su mensaje.

A pesar del dolor, la familia de Pedro ha mantenido viva su memoria. A través de reuniones íntimas y publicaciones en redes sociales, han logrado que el recuerdo del músico siga presente no solo en fechas especiales, sino en la vida cotidiana de quienes lo amaron y admiraron. La reunión musical de este año, abierta al público virtual, representa un puente entre la intimidad familiar y la gran familia de seguidores que se formó en torno al artista.

Con su estilo único y su voz inconfundible, Pedro Suárez-Vértiz revolucionó el pop-rock peruano, creando himnos inolvidables que aún laten en la memoria musical del país. (Andina)

Una Navidad marcada por la nostalgia y el amor

La Navidad de 2025 tuvo un matiz especial para Cynthia Martínez y sus hijos. El 25 de diciembre, la viuda del cantautor compartió en Facebook un mensaje cargado de nostalgia dedicado a su esposo: “Hola, esposo mío, feliz Navidad, la segunda sin ti a nuestro lado y las contaré para siempre, lo sé”.

En la publicación, Martínez relató un momento cotidiano junto a sus hijos y familiares, evocando el deseo de tener a Pedro a su lado en estas fechas.

“Hoy hace unos minutos salí a comprarme un café caminando por la casa con nuestros hijos y Tufre, el esposo de Majo, y tomé esta foto. Cuánto daría, esposo mío, porque tú estuvieras en ella y con nosotros caminando a nuestro lado; estoy segura de que estaríamos como siempre, atónitos, pegados escuchando tus locuras y tus ocurrencias, contemplándote y riéndonos como siempre lo hacíamos”, relató Cynthia.

La publicación también incluyó agradecimientos y reflexiones sobre el verdadero valor de la familia, subrayando que la presencia de Pedro sigue viva a través de sus hijos: “Puedo verte en ellos todos los días y puedo compartir con ellos una de las cosas que más amamos hacer juntos: hablar de ti y aprender de ti”.

El proceso de duelo de Cynthia Martínez

Desde la partida de Pedro, Cynthia Martínez ha utilizado sus redes sociales para compartir el proceso de duelo, mostrando cómo la familia ha encontrado en la música y el recuerdo una forma de sanar y mantenerse unida. Las fotografías y mensajes publicados a lo largo de estos dos años ilustran la manera en que el legado de Suárez Vértiz se integra a la dinámica diaria de su familia.

En palabras de Martínez: “Estos regalos (ellos) que me has dado tú son lo que me hace ser la persona que soy hoy, de la cual estoy muy orgullosa, y sé que tú, donde estás, sientes lo mismo”. La viuda del músico no solo se dirige a su esposo, sino también a los miles de seguidores y amigos que han acompañado a la familia en este tiempo.

El impacto de Pedro Suárez Vértiz

Pedro Suárez Vértiz no solo fue un cantautor prolífico, sino también una voz influyente en redes sociales, donde sumaba más de 3,2 millones de seguidores en Facebook y más de 831 mil en Instagram. Su carisma, su honestidad y su sensibilidad para abordar temas cotidianos y existenciales lo convirtieron en una figura cercana y querida por varias generaciones.

Tras su retiro de los escenarios debido a la atrofia muscular, Pedro continuó creando desde casa, sorprendiendo en 2023 con el lanzamiento de “Amor yo te perdí la fe”, donde la inteligencia artificial permitió a sus seguidores escuchar nuevamente su voz después de más de una década.

