Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

La viuda del cantautor peruano compartió en Facebook una reflexión sobre la ausencia del músico en la segunda Navidad sin él, acompañada de una fotografía de sus hijos

Cynthia Martínez dedicó mensaje a
Cynthia Martínez dedicó mensaje a su fallecido esposo. Facebook

La Navidad de 2025 se vivió con una carga especial para Cynthia Martínez, quien compartió en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido a Pedro Suárez Vértiz, su esposo fallecido. La publicación incluyó fotografías de sus hijos, mostrando el modo en que la familia recuerda al músico durante las fiestas.

Martínez expresó el dolor persistente por la ausencia de Suárez Vértiz en esta segunda Navidad sin él. El mensaje publicado este 25 de diciembre por Martínez comenzó con un saludo directo a su esposo: “Hola, esposo mío, feliz Navidad, la segunda sin ti a nuestro lado y las contaré para siempre, lo sé”.

La viuda de Suárez Vértiz relató una escena cotidiana junto a sus hijos y otros familiares. “Hoy hace unos minutos salí a comprarme un café caminando por la casa con nuestros hijos y Tufre, el esposo de Majo, y tomé esta foto. Cuánto daría, esposo mío, porque tú estuvieras con en ella y con nosotros caminando a nuestro lado; estoy segura de que nosotros estaríamos como siempre, atónitos, pegados escuchando tus locuras y tus ocurrencias, contemplándote y riéndonos como siempre lo hacíamos”, escribió Cynthia.

Con su estilo único y
Con su estilo único y su voz inconfundible, Pedro Suárez-Vértiz revolucionó el pop-rock peruano, creando himnos inolvidables que aún laten en la memoria musical del país. (Andina)

En la misma publicación, Martínez evocó el carácter familiar de la Navidad, y agradeció a Suárez Vértiz “por el mejor regalo de mi vida, que lo podemos ver en esta foto”. La alusión directa a sus hijos, acompañada por imágenes, reforzó la idea de que la presencia del músico sigue viva a través de ellos. “Puedo verte en ellos todos los días y puedo compartir con ellos una de las cosas que más amamos hacer juntos: hablar de ti y aprender de ti”, agregó.

Cynthia Martínez dedicó emotivas palabras
Cynthia Martínez dedicó emotivas palabras a Pedro Suárez Vértiz. (Captura: IG)

El recuerdo de Pedro Suárez Vértiz no se limita a fechas conmemorativas. Martínez ha utilizado sus redes sociales para compartir reflexiones sobre la vida en familia y el proceso de duelo. Las fotografías compartidas junto a sus hijos y allegados ilustran la manera en que la familia mantiene vigente la memoria del artista en su cotidianidad.

En otro extracto de su publicación, la viuda mencionó cómo la figura de Suárez Vértiz continúa influyendo en su vida y la de sus hijos: “Estos regalos (ellos) que me has dado tú son lo que me hace ser la persona que soy hoy, de la cual estoy muy orgullosa, y sé que tú, donde estás, sientes lo mismo”. El mensaje concluyó con un saludo navideño dirigido tanto a su esposo como a quienes siguen su historia: “Feliz Navidad, amor de mi vida. Feliz jueves navideño para todos”.

Cynthia Martínez publicó un mensaje
Cynthia Martínez publicó un mensaje para su esposo con estas imágenes. Facebook

¿Qué pasó con Pedro Suárez Vértiz?

El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023 a los 54 años, tras enfrentar una prolongada enfermedad, según confirmaron fuentes de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC)

El intérprete de “Un vino, una cerveza”, “Lo olvidé” y “Los globos del cielo” murió en su domicilio la mañana del 28 de diciembre, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú.

Efectivos policiales acudieron a la vivienda de Suárez Vértiz a las 6:55 a.m., donde dialogaron con su hijo mayor. El reporte policial señaló que el deceso habría ocurrido por causas naturales y fue certificado por el médico privado que atendía al artista en su lucha contra la atrofia muscular, una enfermedad degenerativa que había afectado su salud durante años.

El músico tuvo que retirarse de los escenarios debido a la enfermedad, aunque continuó trabajando en su casa en proyectos musicales. En 2023, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del tema “Amor yo te perdí la fe”, recreado gracias a la inteligencia artificial, herramienta que permitió escuchar nuevamente su voz tras más de una década.

Pedro Suárez Vértiz mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía reflexiones y opiniones con más de 3,2 millones de seguidores en Facebook y 831 mil en Instagram.

Pedro Suárez Vértiz cumplirá dos
Pedro Suárez Vértiz cumplirá dos años de fallecimiento. (Captura de IG)

