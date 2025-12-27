Médicos operan de forma exitosa a bebé de 10 meses y corrigen compleja malformación craneal

Tras la cirugía, la paciente evolucionó favorablemente, lo que permitirá un desarrollo cerebral adecuado, aunque deberá continuar con cuidados y revisiones periódicas - Créditos: Hospital Regional de Lambayeque.

El Hospital Regional Lambayeque (HRL) ha marcado un avance sin precedentes en la neurocirugía pediátrica de la región al realizar una innovadora cirugía de reconstrucción craneal en una paciente de 10 meses con escafocefalia, una condición congénita que altera la forma del cráneo por el cierre temprano de la sutura sagital. La menor, identificada con las iniciales M.C.A., fue intervenida tras una exhaustiva evaluación clínica y radiológica.

El caso inició cuando la madre acudió a consulta por la apariencia atípica en la cabeza de su hija. De acuerdo con el doctor Gilmar Ángeles Correa, neurocirujano a cargo del procedimiento, la detección clínica fue complementada con tomografías y resonancias magnéticas efectuadas en el propio establecimiento.

“La confirmación temprana del diagnóstico fue clave para organizar una intervención a tiempo y evitar consecuencias en el desarrollo neurológico”, explicó Ángeles Correa.

La operación se extendió durante cuatro horas y requirió la participación de un equipo multidisciplinario. El hospital dispuso de tecnología de alta especialización, como un craneótomo de alta velocidad, lo que permitió trabajar con precisión sobre los huesos del cráneo. A esto se sumaron sistemas avanzados de monitorización, vitales para garantizar la seguridad de la paciente durante cada etapa del proceso.

El caso subraya la importancia de la detección temprana de anomalías craneales en la infancia como factor determinante en el pronóstico de los pacientes - Créditos: Hospital Regional de Lambayeque.

El objetivo de la cirugía fue liberar las zonas donde las suturas habían cerrado prematuramente, remodelando la estructura craneal para facilitar el crecimiento natural del cerebro. Los especialistas detallaron que este tipo de intervenciones no solo exigen destreza técnica, sino también una planificación minuciosa y trabajo en equipo.

Participaron activamente los doctores César Fustamante y Luis Coauila, ambos de neurocirugía, junto a los anestesiólogos Max Quintana y Zarelly Vega. El personal de enfermería, conformado por Lizeth Díaz, Olga Elorreaga y Cristian Becerra, fue esencial en la atención y recuperación de la paciente.

Tras la intervención, la niña mostró una evolución favorable. Según información proporcionada por el HRL, en los días posteriores la expansión del cráneo fue evidente, lo que permitirá un crecimiento cerebral adecuado.

Los especialistas indicaron que la paciente deberá recibir ciertos cuidados domiciliarios para proteger la zona operada de posibles golpes y riesgos externos, así como continuar con controles médicos periódicos.

La escafocefalia, aunque es una malformación poco frecuente, puede generar consecuencias graves si no se detecta y trata a tiempo - Créditos: Hospital Regional de Lambayeque.

El doctor Ángeles Correa resaltó que la escafocefalia, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias graves si no se trata oportunamente. “El diagnóstico precoz y la intervención a edad temprana son determinantes para el futuro neurológico del paciente”, afirmó el especialista.

Agregó que este procedimiento es el primero de su tipo realizado en el HRL, lo que posiciona al hospital como referente regional en cirugía craneofacial pediátrica.

La familia de la menor expresó su satisfacción y alivio tras la recuperación. Karla Carrillo Juárez, madre de la paciente, agradeció al equipo médico por la dedicación y la calidad del trato recibido. “Pasamos momentos de miedo, pero ahora vemos a nuestra hija con mucha esperanza. El profesionalismo y el apoyo humano han sido fundamentales”, señaló.

La exitosa intervención representa un hito en la atención médica especializada de Lambayeque, demostrando que el hospital cuenta con el talento y la infraestructura necesarios para resolver casos complejos en la infancia. El HRL reafirma así su compromiso con la salud pública y el desarrollo de la medicina avanzada en el norte del país.