Perú

Prohíben turismo de montaña en la Cordillera Blanca hasta marzo de 2026: medidas excepcionales por riesgos naturales

Sernanp restringe las actividades de escalada y montañismo en nevados de Áncash por retroceso glaciar, grietas y clima impredecible. Caminatas y turismo convencional seguirán permitidos en áreas habilitadas

Vista panorámica del Nevado Ishinca,
Vista panorámica del Nevado Ishinca, uno de los picos más accesibles de la Cordillera Blanca en Áncash, un destino popular para los montañistas. Foto: Andes Climbing Expeditions

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), a través de la jefatura del Parque Nacional Huascarán, anunció la restricción temporal de actividades turísticas de montaña en toda la Cordillera Blanca, región Áncash.

La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026 y alcanza tanto a los prestadores de servicios turísticos como a los visitantes nacionales y extranjeros. El objetivo principal es proteger la vida y seguridad de los visitantes, así como reducir el impacto sobre los frágiles ecosistemas de alta montaña.

La decisión se basa en informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) y en el análisis realizado por el equipo del área protegida.

Los estudios evidencian un acelerado retroceso glaciar, la aparición de grietascavernas de hielocornisas inestables y la formación de nuevas lagunas en altura. Estas condiciones, sumadas a nevadas intensastormentas eléctricas y vientos fuertes a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, incrementan el riesgo de avalanchas y desprendimientos.

El clima se vuelve impredecible y extremo, lo que dificulta el manejo de emergencias y la respuesta oportuna ante incidentes graves.

El comunicado oficial señala que la sobrecarga turística en nevados de fácil acceso y la pérdida de la estacionalidad tradicional de las visitas generan una presión adicional sobre los glaciares y la biodiversidad local.

Por ello, la restricción incluye escalada en nieve, hielo y rutas mixtas, así como el ascenso en nevados autorizados y no autorizados. Los circuitos de caminata y el turismo convencional siguen habilitados únicamente en las zonas permitidas, bajo estricta supervisión.

Cordillera Blanca.

Protección de visitantes y ecosistemas

La disposición de Sernanp responde a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el Reglamento de Uso Turístico y el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2025-2030. Estas normas facultan a la autoridad a restringir el acceso cuando se detectan peligros para los visitantes o para la integridad del ecosistema.

Entre los objetivos de la medida figuran la reducción de accidentes, la recuperación de los glaciares y el ordenamiento de la actividad turística de montaña.

El Sernanp precisa que no se trata de un cierre definitivo, sino de una acción preventiva y temporal, que estará sujeta a evaluación técnica constante.

La institución invoca a los operadores turísticos y a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención y respetar las restricciones vigentes, en resguardo tanto de la seguridad individual como del patrimonio natural.

En paralelo, la región Áncash enfrenta otras amenazas asociadas a fenómenos naturales. El centro poblado de Casga, en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, fue declarado zona crítica de alto riesgo por deslizamientos y huaicos.

Técnicos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informaron que Casga se asienta sobre suelos poco firmes y una base arcillosa que retiene agua, condición que se agrava durante la temporada de lluvias. Se han detectado grietas de hasta 40 metros y la reactivación de un deslizamiento antiguo, lo que pone en alerta a las autoridades y a los 115 habitantes del sector.

