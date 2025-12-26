Perú

Después de las fiestas, el cuerpo pasa factura: ¿cuándo el estómago está pidiendo ayuda?

Tras periodos de exceso, es frecuente la aparición de indigestión, caracterizada por saciedad temprana, ardor o dolor en la parte superior del abdomen

Una mesa festiva presenta una colorida variedad de postres típicos de la Navidad, con panettone, pastel de frutas decorado, galletas de jengibre en forma de hombrecito, bastones de caramelo y obleas rellenas. El ambiente cálido, adornado con ramas de pino, luces y esferas brillantes, realza la atmósfera acogedora de las celebraciones decembrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de fin de año suelen implicar excesos alimentarios y consumo elevado de alcohol. En la mayoría de los casos, esto provoca molestias digestivas transitorias. Sin embargo, cuando el dolor abdominal o el malestar estomacal se vuelve recurrente o persiste más allá de los días posteriores a las fiestas, no debe considerarse normal. En esos casos, el cuerpo puede estar manifestando una alteración digestiva que requiere evaluación médica y no solo cambios en la dieta o reposo.

Tras periodos de exceso, es frecuente la aparición de indigestión, caracterizada por saciedad temprana, ardor o dolor en la parte superior del abdomen. Estos síntomas pueden presentarse de forma aislada incluso en personas sanas, pero pierden su carácter benigno cuando se prolongan en el tiempo o se repiten con frecuencia. La persistencia de estas molestias, especialmente por más de dos semanas, obliga a descartar patologías digestivas subyacentes mediante una evaluación clínica adecuada.

No todo dolor abdominal posterior a las fiestas es consecuencia directa de una comida copiosa. Cuando el malestar aparece sin relación clara con la ingesta, se intensifica progresivamente o se acompaña de otros síntomas, puede ser expresión de enfermedades como gastritis crónica, úlcera péptica, infección por Helicobacter pylori o trastornos biliares. En un grupo menor de pacientes, también puede revelar condiciones digestivas crónicas que suelen pasar desapercibidas en etapas iniciales.

El impacto de las fiestas sobre el sistema digestivo no es solo cuantitativo, sino fisiológico. El consumo elevado de grasas y alcohol enlentece el vaciamiento gástrico y altera la función normal del estómago e intestino, lo que explica por qué algunas molestias se prolongan incluso después de retomar una alimentación habitual. No es casual que, tras las celebraciones, aumenten las consultas y búsquedas relacionadas con dolor abdominal, acidez y malestar digestivo.

Desde la práctica médica, uno de los principales problemas es la normalización del síntoma. Muchos pacientes asumen que el dolor abdominal persistente es una consecuencia esperable de los excesos y postergan la consulta. Ese retraso puede ser determinante, ya que lo que inicialmente parece una dispepsia funcional puede evolucionar o corresponder desde el inicio a una patología que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos.

Existen señales que no deben atribuirse al contexto festivo bajo ningún criterio. El dolor abdominal persistente, la náusea frecuente, los vómitos que no ceden, la pérdida de apetito o de peso sin causa aparente, así como cualquier signo de sangrado digestivo, son indicadores claros de que el problema va más allá de una irritación pasajera y necesita atención médica.

A ello se suman factores como el estrés, la alteración del sueño y los cambios bruscos en la rutina, que influyen directamente en la función digestiva y pueden exacerbar síntomas ya existentes. El sistema digestivo responde de manera sensible a estos cambios, y cuando existe una condición previa, las fiestas suelen actuar como un factor desencadenante más que como la causa principal.

En conclusión, no se trata de alarmarse frente a cualquier molestia posterior a las fiestas, pero tampoco de minimizar síntomas persistentes. El cuerpo suele dar señales claras cuando algo no está funcionando bien. Escucharlas a tiempo y acudir a una evaluación médica adecuada no solo permite aliviar el malestar, sino también prevenir complicaciones y proteger la salud a largo plazo.

