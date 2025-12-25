Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad. TikTok

La celebración navideña de Nelly Rossinelli no solo estuvo marcada por la alegría familiar, sino también por un peculiar episodio protagonizado junto a su esposo, Gerson Rossinelli.

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir su molestia por las quejas de su pareja, quien no quería salir a comprar gaseosa justo antes de la cena.

“Te lo juro que me ha dado ganas de meterle un puñete, pero es Navidad, así que felicidad, felicidad, amor y paz. Pero ya mañana le meto tres puñetes. Y viene acá a quejarse, conchudo. Son sinvergüenzas”, comentó.

“Encima que uno está haciendo todo, viene acá a no querer mover un dedo. Ay, ¿por qué tengo que ir a comprar? Ay, no. (cantando) Navidad, Navidad, qué linda Navidad. A bailar, a reír. Que viva el niño Dios. ¡Hey!”, expresó entre risas Nelly, mezclando humor y desahogo en plena preparación navideña.

El momento, lejos de generar polémica, fue celebrado por sus seguidores, quienes se sintieron identificados con las dinámicas de última hora en los hogares peruanos.

Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad.TikTok

Nelly Rossinelli se defiende de comparaciones por receta del pavo

No solo la anécdota familiar hizo hablar a las redes. Nelly Rossinelli enfrentó una avalancha de comentarios sobre su famosa receta de pavo navideño, una de las más buscadas y replicadas en la fecha. La creadora de contenido defendió su método ante la ola de críticas de quienes aseguraron que el resultado no fue el esperado.

Algunos usuarios señalaron confusión con el paso de la salmuera, mientras otros se quejaron de que la advertencia sobre los pavos “marinados” no apareció en el video.

Rossinelli salió al frente: “Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”, respondió con su característico estilo directo.

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad.

Una receta que divide, pero también une

La polémica por la receta no es nueva. Según Rossinelli, la preparación fue publicada en años anteriores y recibió elogios generalizados: “Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, afirmó durante su transmisión.

Para evitar más discusiones, la influencer advirtió: “Así que si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”, dejando claro que no tolerará críticas sin fundamento en sus redes sociales.

El pavo de Nelly, tendencia y orgullo nacional

A pesar de los comentarios negativos, la mayoría de los usuarios celebró la receta de Nelly Rossinelli. Las redes sociales se inundaron de fotografías de pavos dorados y bien presentados, acompañadas de mensajes como “Salió perfecto” y “Gracias, Nelly, salvaste la Navidad”. La influencer se posicionó como uno de los nombres más mencionados durante las celebraciones, mientras miles agradecieron públicamente su aporte culinario.

Incluso surgió una frase viral: “Nelly volvió a unir lo que un día Magaly desunió”, en referencia a la conocida rivalidad entre seguidores de Rossinelli y los de Magaly Medina. El comentario se multiplicó en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, consolidando el fenómeno digital de la receta.

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Memes, humor y rivalidades digitales

La viralidad de la receta y las anécdotas familiares dieron pie a una ola de memes. Desde imágenes de pavos con cara de satisfacción hasta comparaciones entre los seguidores de Nelly y los de Magaly, el humor invadió la conversación digital. La creatividad de los usuarios transformó la polémica en una celebración colectiva, en la que la buena comida y el espíritu navideño fueron los grandes protagonistas.

Nelly Rossinelli vivió una Navidad repleta de emociones, desde risas y pequeñas frustraciones hasta el orgullo de ver su receta convertirse en emblema de la celebración peruana. Entre la defensa de su pavo, los memes y el apoyo de sus seguidores, la creadora de contenido demostró que la auténtica Navidad se vive entre anécdotas, sabores y momentos compartidos, aunque haya quejas de por medio… y algún que otro “puñete” imaginario.

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales