Pareja roba joyas en Tumbes y sustrae anillos de oro por más de S/7000

La pareja utilizó una clásica estrategia de distracción como "plan maestro".

Una pareja robó joyas valorizadas en más de 7.000 soles en una joyería de Tumbes, según reportaron medios locales basándose en imágenes proporcionadas por la propia administración del local.

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde los implicados simularon ser clientes para ejecutar el hurto, aprovechando un momento de distracción de la trabajadora del establecimiento.

El accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad, material que ya fue entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones.

Las imágenes muestran cómo el hombre, identificado por una gorra roja, ingresa al local y solicita a la empleada que le enseñe ciertos productos.

Mientras ella se concentra en abrir vitrinas y mostrar joyas, la mujer que lo acompaña aprovecha el descuido para tomar dos anillos de oro del mostrador.

Según declaraciones recogidas, la trabajadora detalló: “Yo estaba solita, se han llevado dos anillos de oro, uno de oro blanco y otro de oro amarillo. El anillo de oro blanco estaba S/5800 y el anillo de oro amarillo estaba S/1270”.

La grabación evidencia que los delincuentes actuaron con preparación. De acuerdo con el testimonio de la encargada, la pareja había visitado la joyería días antes para observar los objetos y averiguar su valor.

La investigación policial se centra en la revisión de grabaciones para identificar a los implicados y determinar si pertenecen a una banda dedicada a este tipo de delitos.

En Tumbes, una pareja de delincuentes robó anillos de oro valorizados en más de 7000 soles en un establecimiento comercial.

Investigación y pedido de seguridad

La denuncia fue presentada ante la PNP, que ahora analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ha reportado un aumento de robos en la región, en especial durante la temporada de fiestas de fin de año, cuando los comercios suelen ser blanco de este tipo de hechos. Los propietarios del local solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje y la vigilancia en la zona comercial.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos de Tumbes, quienes piden una mayor presencia policial y la instalación de más cámaras en zonas estratégicas. Infobae detalló que la intervención de la Policía Nacional incluye la recolección de testimonios y el análisis de otros robos similares registrados en las últimas semanas.

Ante cualquier emergencia o denuncia en la región, los ciudadanos pueden comunicarse con la central policial llamando al 105. Además, existen líneas especializadas para violencia familiar, atención médica y otros servicios de emergencia, como los números 100, 107 y 116, según el Ministerio del Interior.

El seguimiento al caso continúa, mientras la comunidad local permanece atenta a los avances de la investigación y las acciones dispuestas por las autoridades para prevenir nuevos incidentes.

El listado de números ante cualquier emergencia:

Central policial: 105

Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6

Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100

Essalud a nivel nacional: 107

Policía de carreteras: 110

Infosalud: 113

Defensa Civil: 115

Bomberos: 116