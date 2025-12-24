Perú

Pareja roba joyas en Tumbes y sustrae anillos de oro por más de S/7000

Las cámaras de seguridad captaron a los implicados mientras ejecutaban el hurto en una joyería del centro de la ciudad. La Policía analiza las imágenes para identificar a los responsables

Guardar
La pareja utilizó una clásica
La pareja utilizó una clásica estrategia de distracción como "plan maestro".

Una pareja robó joyas valorizadas en más de 7.000 soles en una joyería de Tumbes, según reportaron medios locales basándose en imágenes proporcionadas por la propia administración del local.

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde los implicados simularon ser clientes para ejecutar el hurto, aprovechando un momento de distracción de la trabajadora del establecimiento.

El accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad, material que ya fue entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones.

Las imágenes muestran cómo el hombre, identificado por una gorra roja, ingresa al local y solicita a la empleada que le enseñe ciertos productos.

Mientras ella se concentra en abrir vitrinas y mostrar joyas, la mujer que lo acompaña aprovecha el descuido para tomar dos anillos de oro del mostrador.

Según declaraciones recogidas, la trabajadora detalló: “Yo estaba solita, se han llevado dos anillos de oro, uno de oro blanco y otro de oro amarillo. El anillo de oro blanco estaba S/5800 y el anillo de oro amarillo estaba S/1270”.

La grabación evidencia que los delincuentes actuaron con preparación. De acuerdo con el testimonio de la encargada, la pareja había visitado la joyería días antes para observar los objetos y averiguar su valor. 

La investigación policial se centra en la revisión de grabaciones para identificar a los implicados y determinar si pertenecen a una banda dedicada a este tipo de delitos.

En Tumbes, una pareja de
En Tumbes, una pareja de delincuentes robó anillos de oro valorizados en más de 7000 soles en un establecimiento comercial.

Investigación y pedido de seguridad

La denuncia fue presentada ante la PNP, que ahora analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ha reportado un aumento de robos en la región, en especial durante la temporada de fiestas de fin de año, cuando los comercios suelen ser blanco de este tipo de hechos. Los propietarios del local solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje y la vigilancia en la zona comercial.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos de Tumbes, quienes piden una mayor presencia policial y la instalación de más cámaras en zonas estratégicas. Infobae detalló que la intervención de la Policía Nacional incluye la recolección de testimonios y el análisis de otros robos similares registrados en las últimas semanas.

Ante cualquier emergencia o denuncia en la región, los ciudadanos pueden comunicarse con la central policial llamando al 105. Además, existen líneas especializadas para violencia familiar, atención médica y otros servicios de emergencia, como los números 100107 y 116, según el Ministerio del Interior.

El seguimiento al caso continúa, mientras la comunidad local permanece atenta a los avances de la investigación y las acciones dispuestas por las autoridades para prevenir nuevos incidentes.

El listado de números ante cualquier emergencia:

  • Central policial: 105
  • Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Essalud a nivel nacional: 107
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116

Temas Relacionados

TumbesJoyaRoboParejaoroperu-noticias

Más Noticias

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro destinos naturales del Perú

Un árbol gigante cayó sobre una furgoneta en Miraflores y dejó dos heridos

Hace menos de una semana, otro árbol de gran tamaño se desplomó en el mismo distrito y aplastó una camioneta en movimiento, causando lesiones a dos personas

Un árbol gigante cayó sobre

Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

Las llamas consumieron en minutos la decoración navideña instalada por el municipio. Vecinos no lograron controlar el fuego y las imágenes se viralizaron en redes sociales

Fuego consume árbol navideño del

La Navidad: por qué es mucho más que una fiesta religiosa en el Perú

El 25 de diciembre, el mundo occidental se llena de luces, música y reuniones familiares para celebrar la Navidad, una fecha donde conviven la devoción religiosa y las costumbres propias de cada región

La Navidad: por qué es

10 entradas frías que puedes preparar con anticipación y guardar en la refrigeradora para la cena de Navidad

Estas preparaciones a temperaturas bajas, fáciles y al estilo peruano se conservan bien en refrigeración y permiten disfrutar más tiempo con la familia

10 entradas frías que puedes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Dimas Ysla asegura ser fiel

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

DEPORTES

Franco Velazco aseguró que la

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026