Ataque con bomba molotov a inmobiliaria de La Libertad deja a trabajadora en estado crítico y al borde de la muerte

Una bomba molotov lanzada contra la sede de una inmobiliaria en el distrito de Chicama provincia de La Libertad, causó quemaduras en el 90% del cuerpo de una trabajadora, quien permanece en estado crítico. El ataque ocurrió cuando cuatro personas en motocicletas llegaron hasta el negocio dedicado a la venta de lotes de terreno y, tras destruir las cámaras de seguridad exteriores, arrojaron el artefacto incendiario que provocó un incendio inmediato.

Imágenes de videovigilancia difundidas por Panamericana Noticias muestran que dos de los atacantes descendieron de los vehículos, uno de ellos se dirigió a los dispositivos de seguridad para inutilizarlos y, acto seguido, lanzaron el explosivo casero hacia el interior. Como resultado, Melany Lino, de 22 años, sufrió lesiones severas y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Trujillo.

El personal médico del hospital confirmó que la paciente presenta quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo y que su estado es de extrema gravedad. Familiares manifestaron preocupación por la falta de mejoría y el riesgo de complicaciones letales debido a la extensión de las lesiones. Los especialistas han implementado diversos tratamientos con el objetivo de estabilizar a la joven, cuya vida se encuentra en peligro.

Ataque con bomba molotov deja a empleada al borde de la muerte en La Libertad|Foto: Captura de video de Panamericana

“Me siento destrozada por ella. Si a mí me hubiesen hecho eso, ya que ella tenía todo un futuro por delante” aseveró su progenitora.

PNP no descarta que bandas criminales estén detrás del ataque

Las primeras indagaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a una posible relación entre el atentado y el tráfico de terrenos, un delito que afecta desde hace años a diversas localidades de la región. Las autoridades han iniciado operativos para identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona, al tiempo que recopilan material audiovisual y testimonios para avanzar en la investigación.

Hasta el momento, la PNP no ha reportado detenciones, aunque mantiene un despliegue policial en puntos estratégicos del distrito de Chicama y en otras áreas vulnerables de La Libertad. El caso se suma a una serie de hechos violentos atribuidos a bandas dedicadas a la extorsión y al control ilegal de terrenos en el norte del país.

Trabajadora de inmobiliaria en Chicama sufre graves quemaduras tras ataque incendiario|Foto: Captura de video de Panamericana

La Libertad concentra uno de los índices más altos de criminalidad asociados a la disputa de tierras.

Ola de sicariato en La Libertad

Hace una semana, un ataque armado durante una chocolatada navideña en el centro poblado Sausal, en Chicama, dejó como resultado la muerte de la regidora Elena Rojas y heridas a siete menores. Cinco de los niños fueron internados en el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde evolucionaron favorablemente.

Entre los menores afectados, una niña de siete años fue sometida a una cirugía por traumatismo abdominal leve y fractura de muñeca, mientras que el resto presenta heridas por arma de fuego o lesiones superficiales. Las familias han reportado dificultades económicas debido a cobros y falta de insumos durante la atención médica.

Las autoridades han dispuesto soporte psicológico para los afectados y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del atentado. La Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento para garantizar el respeto de los derechos de los niños heridos.