Perú

Adulto mayor acusa a la ONP de negarle pensión de jubilación pese a 39 años de aportes al sistema

A sus 78 años de edad, Fermín Marcilla debe enfrentar un juicio con el Estado pese a tener documentos que acreditan sus casi 40 años de trabajos y aportes

Guardar
Fermín Marcilla, de 78 años, enfrenta un juicio con la entidad estatal para que le reconozcan sus aportes | Video: Exitosa Noticias

Don Fermín Marcilla Pérez, aportante de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), denunció públicamente que, pese a haber trabajado 39 años y contar con documentos que acreditan sus aportes, hasta la fecha no recibe pensión de jubilación y enfrenta un prolongado proceso judicial contra el Estado.

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, el adulto mayor dio a conocer que laboró 29 años en la empresa Fanametalsa, hoy en quiebra, además de otros trabajos que completan casi cuatro décadas de aportes al sistema previsional. El propio síndico de quiebra de la empresa reconoció oficialmente el vínculo laboral del exsoldador de punto, certificando su trabajo entre 1972 y 2001.

Sin embargo, pese a la abundante documentación —incluidos certificados firmados por el representante del síndico—, la ONP solo le reconoce siete años de aportes, negándole el derecho a una pensión completa.

“Somos 300 trabajadores que hemos trabajado en esa empresa (Fanametalsa). Todos están jubilados, menos yo. La ONP me dice que solo he trabajado siete años, cuando hay pruebas claras de que fueron 39. Yo no entiendo por qué me niegan”, lamentó Marcilla.

Adulto de 78 años aportó
Adulto de 78 años aportó 39 años a la ONP y no recibe pensión de jubilación | Foto composición: Infobae Perú

Litigios, gastos y abandono

El caso ha llegado a instancias judiciales. Don Fermín obtuvo un fallo favorable en primera resolución, pero la ONP apeló, prolongando el proceso, explica Don Fermín, quien considera que la entidad estatal continúa litigando con costosos estudios de abogados, pese a que el gasto legal podría ser mayor que cumplir con el pago de la pensión correspondiente.

“¿Cómo va a decir la ONP que solo trabajé siete años si la resolución reconoce treinta y nueve?”, cuestionó.

A sus 78 años, el exsoldador ya no consigue empleo y sobrevive gracias al apoyo económico de sus hijos. Viudo desde hace ocho años, confesó que pasará la Navidad con lo poco que puedan compartir en familia. “Yo vivo por mis hijos. Ellos me ayudan. Yo no tengo jubilación, nada”, expresó con resignación.

El caso de Fermín Marcilla representa una problemática frecuente entre jubilados que, a pesar de haber cumplido con sus aportes, deben recurrir a la vía judicial para que se les reconozca un derecho adquirido.

Hasta el cierre de la nota, la entidad no ha brindado sus descargos sobre esta acusación.

¿Qué es la ONP y cuáles son los beneficios y desventajas?

La ONP (Oficina de Normalización Previsional) es el organismo público encargado de administrar el Sistema Nacional de Pensiones en Perú. Su función principal es recaudar, gestionar y pagar las pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad a quienes han aportado durante su vida laboral.

Beneficios de la ONP

  • Pensión de jubilación vitalicia: Otorga una pensión mensual de por vida a quienes cumplen con los requisitos de edad (65 años) y años de aportes (al menos veinte).
  • Cobertura por invalidez: Proporciona una pensión en caso de incapacidad permanente para trabajar.
  • Pensiones de sobrevivientes: Brinda apoyo económico a los familiares (viudos/as, huérfanos) si el aportante fallece.
  • No depende de la rentabilidad: A diferencia del sistema privado, el monto de la pensión no se ve afectado por la volatilidad del mercado financiero.
  • Reconocimiento de aportes en diferentes empleos: Suma los años de aportes realizados en distintos trabajos formales.

Desventajas o problemas de la ONP

  • Requisitos estrictos: Exige un mínimo de veinte años de aportes para acceder a una pensión, dejando sin cobertura a quienes no alcanzan ese periodo.
  • Pensión baja: El monto mensual es reducido en comparación con el costo de vida y, en la mayoría de los casos, menor al sueldo recibido durante la etapa laboral.
  • Trámites largos y burocráticos: Los procedimientos para el reconocimiento de aportes y la obtención de la pensión suelen ser engorrosos y lentos.
  • Falta de actualización: Los montos no siempre se ajustan al ritmo de la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de los pensionistas.
  • Casos de aportes no reconocidos: Existen situaciones en las que los trabajadores, pese a haber aportado, enfrentan demoras o negativas para el reconocimiento de sus años de servicio, como ocurrió con Fermín Marcilla.
  • No permite retiro de fondos acumulados: El dinero aportado no puede ser retirado en vida si no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión.

Temas Relacionados

ONPpensión de jubilacióndenunciaperu-noticias

Más Noticias

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

El vigente tricampeón del fútbol peruano realizó grandes modificaciones en su elenco para luchar por el ‘tetra’ y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores

Fichajes de Universitario 2026 EN

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a sus artistas favoritos. Conoce la lista completa de los próximos conciertos y eventos imperdibles que llegarán al país.

Conciertos Perú 2026: estos son

Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Las avenidas cercanas a centros comerciales y supermercados lucen abarrotados de personas y taxis, mientras que en Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra miles hacen sus compras de última hora. Esta situación complica el paso de los vehículos ocasionándose un verdadero colapso y caos

Navidad en Perú EN VIVO:

¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

Hasta el momento, se han presentado 35 solicitudes de registro de candidaturas a la presidencia. Solo faltaría Primero La Gente, de Marisol Pérez Tello

¿Qué candidatos a la presidencia

Precio del dólar cayó otra vez: Así cerró el tipo de cambio hoy 24 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cayó otra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué candidatos a la presidencia

¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocede y designa a Isaac Humala en su lugar

José Jerí anunciará en dos semanas el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, confirma el ministro del Interior

“Fue un error del sistema”: Diethell Columbus justificó observación del JEE que declaró inadmisible lista de Fuerza Popular

Comisión del Congreso volverá a citar a ministros de Educación y Economía por incertidumbre en Beca 18

ENTRETENIMIENTO

Conciertos Perú 2026: estos son

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Magaly Medina ante la salida de Andrea Llosa de ATV: “Espero un programa que realmente enganche”

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

Magaly Medina recuerda su fallido tutorial de pavo a vísperas de Navidad: “Siempre esperan que cometa un error”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

DEPORTES

“El gran pecado de Javier

“El gran pecado de Javier Rabanal es ser honesto y frontal, a veces cae mal”, la sincera opinión de periodista ecuatoriano sobre el DT de Universitario

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Ministro del Interior fue tajante sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul en la misma fecha: “No es prudente”

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”