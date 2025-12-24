Adulto mayor acusa a la ONP de negarle pensión de jubilación pese a 39 años de aportes al sistema

Fermín Marcilla, de 78 años, enfrenta un juicio con la entidad estatal para que le reconozcan sus aportes | Video: Exitosa Noticias

Don Fermín Marcilla Pérez, aportante de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), denunció públicamente que, pese a haber trabajado 39 años y contar con documentos que acreditan sus aportes, hasta la fecha no recibe pensión de jubilación y enfrenta un prolongado proceso judicial contra el Estado.

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, el adulto mayor dio a conocer que laboró 29 años en la empresa Fanametalsa, hoy en quiebra, además de otros trabajos que completan casi cuatro décadas de aportes al sistema previsional. El propio síndico de quiebra de la empresa reconoció oficialmente el vínculo laboral del exsoldador de punto, certificando su trabajo entre 1972 y 2001.

Sin embargo, pese a la abundante documentación —incluidos certificados firmados por el representante del síndico—, la ONP solo le reconoce siete años de aportes, negándole el derecho a una pensión completa.

“Somos 300 trabajadores que hemos trabajado en esa empresa (Fanametalsa). Todos están jubilados, menos yo. La ONP me dice que solo he trabajado siete años, cuando hay pruebas claras de que fueron 39. Yo no entiendo por qué me niegan”, lamentó Marcilla.

Adulto de 78 años aportó 39 años a la ONP y no recibe pensión de jubilación | Foto composición: Infobae Perú

Litigios, gastos y abandono

El caso ha llegado a instancias judiciales. Don Fermín obtuvo un fallo favorable en primera resolución, pero la ONP apeló, prolongando el proceso, explica Don Fermín, quien considera que la entidad estatal continúa litigando con costosos estudios de abogados, pese a que el gasto legal podría ser mayor que cumplir con el pago de la pensión correspondiente.

“¿Cómo va a decir la ONP que solo trabajé siete años si la resolución reconoce treinta y nueve?”, cuestionó.

A sus 78 años, el exsoldador ya no consigue empleo y sobrevive gracias al apoyo económico de sus hijos. Viudo desde hace ocho años, confesó que pasará la Navidad con lo poco que puedan compartir en familia. “Yo vivo por mis hijos. Ellos me ayudan. Yo no tengo jubilación, nada”, expresó con resignación.

El caso de Fermín Marcilla representa una problemática frecuente entre jubilados que, a pesar de haber cumplido con sus aportes, deben recurrir a la vía judicial para que se les reconozca un derecho adquirido.

Hasta el cierre de la nota, la entidad no ha brindado sus descargos sobre esta acusación.

¿Qué es la ONP y cuáles son los beneficios y desventajas?

La ONP (Oficina de Normalización Previsional) es el organismo público encargado de administrar el Sistema Nacional de Pensiones en Perú. Su función principal es recaudar, gestionar y pagar las pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad a quienes han aportado durante su vida laboral.

Beneficios de la ONP

Pensión de jubilación vitalicia : Otorga una pensión mensual de por vida a quienes cumplen con los requisitos de edad (65 años) y años de aportes (al menos veinte).

Cobertura por invalidez : Proporciona una pensión en caso de incapacidad permanente para trabajar.

Pensiones de sobrevivientes : Brinda apoyo económico a los familiares (viudos/as, huérfanos) si el aportante fallece.

No depende de la rentabilidad : A diferencia del sistema privado, el monto de la pensión no se ve afectado por la volatilidad del mercado financiero.

Reconocimiento de aportes en diferentes empleos: Suma los años de aportes realizados en distintos trabajos formales.

Desventajas o problemas de la ONP

Requisitos estrictos : Exige un mínimo de veinte años de aportes para acceder a una pensión, dejando sin cobertura a quienes no alcanzan ese periodo.

Pensión baja : El monto mensual es reducido en comparación con el costo de vida y, en la mayoría de los casos, menor al sueldo recibido durante la etapa laboral.

Trámites largos y burocráticos : Los procedimientos para el reconocimiento de aportes y la obtención de la pensión suelen ser engorrosos y lentos.

Falta de actualización : Los montos no siempre se ajustan al ritmo de la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de los pensionistas.

Casos de aportes no reconocidos : Existen situaciones en las que los trabajadores, pese a haber aportado, enfrentan demoras o negativas para el reconocimiento de sus años de servicio, como ocurrió con Fermín Marcilla .

No permite retiro de fondos acumulados: El dinero aportado no puede ser retirado en vida si no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión.