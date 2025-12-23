Un árbol gigante cayó sobre una furgoneta en Miraflores y dejó dos heridos

Dos personas resultaron heridas tras el desplome de un árbol de doce metros sobre una furgoneta en plena vía de Miraflores. Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

Un enorme árbol se desplomó esta tarde sobre una furgoneta en la cuadra seis de la calle Colón, en el distrito de Miraflores, dejando a dos personas heridas de consideración. El impacto destrozó completamente la cabina del vehículo y generó alarma entre los vecinos, quienes presenciaron la escena cuando el tránsito era intenso y a pocas horas de las celebraciones navideñas.

La caída del árbol, de aproximadamente doce metros de altura, no solo bloqueó la vía, sino que también obstruyó el ingreso a un edificio, agravando la congestión en una zona ya transitada. Las raíces, aparentemente debilitadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, han reavivado el debate sobre el estado de la arborización urbana en el distrito.

Este episodio no es aislado: hace menos de una semana, otro árbol colapsó en una calle miraflorina y aplastó un vehículo, en un hecho que, aunque no dejó víctimas fatales, ha elevado la preocupación vecinal por la seguridad en la vía pública.

La cabina del vehículo quedó completamente destruida bajo el peso del árbol, según informaron las autoridades.Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

Árbol gigante cae sobre una furgoneta en Miraflores

De acuerdo con RPP Noticias, el accidente ocurrió cuando una furgoneta, conducida por Víctor Santos y con Jonathan Morales como copiloto, transitaba por el jirón Cristóbal Colón, cerca del cruce con la calle Diego Ferré. Sin previo aviso, un árbol de gran tamaño se desplomó y cayó sobre el vehículo, dejándolo completamente aplastado bajo el peso del tronco y las ramas.

El estruendo fue tan fuerte que varios vecinos pensaron que se trataba de una explosión. Testigos relataron que resultó un milagro que ambas personas sobrevivieran, considerando el estado en que quedó la furgoneta. Las heridas de los ocupantes fueron catalogadas como graves, por lo que ambos fueron trasladados de emergencia a una clínica cercana para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió en una hora de intenso tráfico y generó alarma entre vecinos y conductores de la zona. Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

El desplome se produjo en una hora de alto flujo vehicular, lo que dificultó la labor de los servicios de emergencia y acrecentó el temor entre los residentes. Las autoridades municipales acudieron rápidamente al lugar y, tras una inspección inicial, informaron que las raíces del árbol parecían estar sanas, por lo que las causas exactas del colapso aún se encuentran bajo investigación.

Un caso similar estremeció Miraflores la semana pasada

El temor de los vecinos no es infundado: el pasado 17 de diciembre, otro árbol de casi veinte metros cayó en la intersección de la calle Madrid y la avenida De la Aviación, en Miraflores. Según informó El Comercio, en esa ocasión, el árbol se desplomó cerca de las 23:17, aplastando una camioneta en movimiento y dejando a dos personas heridas.

Dos personas resultaron heridas luego de que un enorme árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban en el distrito de Miraflores. Según las primeras investigaciones, la humedad del suelo habría provocado el debilitamiento de las raíces. Afortunadamente, los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. - Buenos Días Perú

Testigos indicaron que las ramas impactaron directamente contra el parabrisas, deteniendo la unidad de inmediato. La magnitud del incidente movilizó a seis unidades de los Bomberos del Perú, quienes debieron trabajar intensamente para liberar a los heridos y trasladarlos a una clínica de la zona.

El árbol se arrancó desde la raíz, afectando también dos postes de alumbrado público y varios cables aéreos, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico durante varias horas. Bomberos, Luz del Sur, compañías de telecomunicaciones y la Municipalidad de Miraflores coordinaron labores para remover los restos y garantizar la seguridad en el sector, mientras la zona permanece cercada.

Según el brigadier CBP Luis Otiura, jefe de la 4ta Brigada de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur, la humedad del terreno y la antigüedad del árbol habrían sido factores determinantes en el colapso.

Números de emergencia para reportar incidentes en Miraflores

Ante el incremento de accidentes relacionados con la caída de árboles en Miraflores, las autoridades han reiterado la importancia de reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia. En caso de presenciar o verse implicado en un accidente, se recomienda contactar a:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Bomberos del Perú: 116

Serenazgo Miraflores: 313-3773

Municipalidad de Miraflores: 617-7171

Luz del Sur (emergencias eléctricas): 617-5000

La rápida comunicación con estos servicios puede ser clave para evitar tragedias mayores.