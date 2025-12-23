Perú

Un árbol gigante cayó sobre una furgoneta en Miraflores y dejó dos heridos

Hace menos de una semana, otro árbol de gran tamaño se desplomó en el mismo distrito y aplastó una camioneta en movimiento, causando lesiones a dos personas

Guardar
Dos personas resultaron heridas tras
Dos personas resultaron heridas tras el desplome de un árbol de doce metros sobre una furgoneta en plena vía de Miraflores. Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

Un enorme árbol se desplomó esta tarde sobre una furgoneta en la cuadra seis de la calle Colón, en el distrito de Miraflores, dejando a dos personas heridas de consideración. El impacto destrozó completamente la cabina del vehículo y generó alarma entre los vecinos, quienes presenciaron la escena cuando el tránsito era intenso y a pocas horas de las celebraciones navideñas.

La caída del árbol, de aproximadamente doce metros de altura, no solo bloqueó la vía, sino que también obstruyó el ingreso a un edificio, agravando la congestión en una zona ya transitada. Las raíces, aparentemente debilitadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, han reavivado el debate sobre el estado de la arborización urbana en el distrito.

Este episodio no es aislado: hace menos de una semana, otro árbol colapsó en una calle miraflorina y aplastó un vehículo, en un hecho que, aunque no dejó víctimas fatales, ha elevado la preocupación vecinal por la seguridad en la vía pública.

La cabina del vehículo quedó
La cabina del vehículo quedó completamente destruida bajo el peso del árbol, según informaron las autoridades.Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

Árbol gigante cae sobre una furgoneta en Miraflores

De acuerdo con RPP Noticias, el accidente ocurrió cuando una furgoneta, conducida por Víctor Santos y con Jonathan Morales como copiloto, transitaba por el jirón Cristóbal Colón, cerca del cruce con la calle Diego Ferré. Sin previo aviso, un árbol de gran tamaño se desplomó y cayó sobre el vehículo, dejándolo completamente aplastado bajo el peso del tronco y las ramas.

El estruendo fue tan fuerte que varios vecinos pensaron que se trataba de una explosión. Testigos relataron que resultó un milagro que ambas personas sobrevivieran, considerando el estado en que quedó la furgoneta. Las heridas de los ocupantes fueron catalogadas como graves, por lo que ambos fueron trasladados de emergencia a una clínica cercana para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió en una
El accidente ocurrió en una hora de intenso tráfico y generó alarma entre vecinos y conductores de la zona. Foto: Exigimos un Miraflores seguro.

El desplome se produjo en una hora de alto flujo vehicular, lo que dificultó la labor de los servicios de emergencia y acrecentó el temor entre los residentes. Las autoridades municipales acudieron rápidamente al lugar y, tras una inspección inicial, informaron que las raíces del árbol parecían estar sanas, por lo que las causas exactas del colapso aún se encuentran bajo investigación.

Un caso similar estremeció Miraflores la semana pasada

El temor de los vecinos no es infundado: el pasado 17 de diciembre, otro árbol de casi veinte metros cayó en la intersección de la calle Madrid y la avenida De la Aviación, en Miraflores. Según informó El Comercio, en esa ocasión, el árbol se desplomó cerca de las 23:17, aplastando una camioneta en movimiento y dejando a dos personas heridas.

Dos personas resultaron heridas luego de que un enorme árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban en el distrito de Miraflores. Según las primeras investigaciones, la humedad del suelo habría provocado el debilitamiento de las raíces. Afortunadamente, los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. - Buenos Días Perú

Testigos indicaron que las ramas impactaron directamente contra el parabrisas, deteniendo la unidad de inmediato. La magnitud del incidente movilizó a seis unidades de los Bomberos del Perú, quienes debieron trabajar intensamente para liberar a los heridos y trasladarlos a una clínica de la zona.

El árbol se arrancó desde la raíz, afectando también dos postes de alumbrado público y varios cables aéreos, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico durante varias horas. Bomberos, Luz del Sur, compañías de telecomunicaciones y la Municipalidad de Miraflores coordinaron labores para remover los restos y garantizar la seguridad en el sector, mientras la zona permanece cercada.

Según el brigadier CBP Luis Otiura, jefe de la 4ta Brigada de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur, la humedad del terreno y la antigüedad del árbol habrían sido factores determinantes en el colapso.

Números de emergencia para reportar incidentes en Miraflores

Ante el incremento de accidentes relacionados con la caída de árboles en Miraflores, las autoridades han reiterado la importancia de reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia. En caso de presenciar o verse implicado en un accidente, se recomienda contactar a:

  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • Bomberos del Perú: 116
  • Serenazgo Miraflores: 313-3773
  • Municipalidad de Miraflores: 617-7171
  • Luz del Sur (emergencias eléctricas): 617-5000

La rápida comunicación con estos servicios puede ser clave para evitar tragedias mayores.

Temas Relacionados

Caída de árbolesMirafloresaccidenteperu-noticias

Más Noticias

¿Un CEO puede ser un payaso? Volver a lo que te hace feliz también es liderar

Ser clown cambió mi manera de dirigir y me enseñó a volver a mis sueños.

¿Un CEO puede ser un

Pareja roba joyas en Tumbes y sustrae anillos de oro por más de S/7000

Las cámaras de seguridad captaron a los implicados mientras ejecutaban el hurto en una joyería del centro de la ciudad. La Policía analiza las imágenes para identificar a los responsables

Pareja roba joyas en Tumbes

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro destinos naturales del Perú

Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

Las llamas consumieron en minutos la decoración navideña instalada por el municipio. Vecinos no lograron controlar el fuego y las imágenes se viralizaron en redes sociales

Fuego consume árbol navideño del

La Navidad: por qué es mucho más que una fiesta religiosa en el Perú

El 25 de diciembre, el mundo occidental se llena de luces, música y reuniones familiares para celebrar la Navidad, una fecha donde conviven la devoción religiosa y las costumbres propias de cada región

La Navidad: por qué es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Dimas Ysla asegura ser fiel

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

DEPORTES

Franco Velazco aseguró que la

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026