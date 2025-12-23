Miraflores incorpora más de 500 cámaras con inteligencia artificial: Marcha blanca empieza en enero

Más de 700 cámaras con inteligencia artificial vigilan zonas estratégicas de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores pondrá en funcionamiento 565 nuevas cámaras de seguridad con inteligencia artificial a partir de enero, como parte de una estrategia que busca fortalecer la prevención y el monitoreo en el distrito.

Con esta incorporación, la cifra total de dispositivos instalados supera las 1.364 cámaras distribuidas en diferentes puntos, y se proyecta un crecimiento hasta alcanzar 2.400 unidades para el año 2026.

El alcalde Carlos Canales Anchorena presentó el plan durante la sesión número 12 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), acompañado de delegados vecinales y representantes municipales.

“Ya terminamos de instalar las nuevas cámaras, hoy Miraflores tiene en total más de 1364 cámaras en el distrito. La marcha blanca iniciará la primera semana de enero de esta nueva incorporación de cámaras en 113 posiciones adicionales a las que ya existen. Y al final de 2026 tendremos 2400 cámaras en todo el distrito”, precisó el alcalde en declaraciones recogidas por la prensa.

El distrito, con una superficie de 9,7 kilómetros cuadrados y cerca de 100 mil residentes, recibe diariamente una afluencia que supera las 500 mil personas.

Esta dinámica convierte a Miraflores en uno de los principales polos urbanos y turísticos de la capital, lo cual representa retos constantes en materia de vigilancia y control.

Reducción de delitos

Durante la reunión de seguridad, Canales Anchorena detalló que parte del enfoque para los próximos meses contempla la colaboración con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para incrementar los operativos de fiscalización vehicular.

A partir de marzo, el distrito planea implementar un sistema de fiscalización electrónica que permitirá imponer multas de manera automática a los conductores que infrinjan las normas, gracias a un acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Infobae reportó que las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter) reflejan una reducción del 55% en los robos en la vía pública respecto al año anterior.

Entre enero y noviembre de 2025, se contabilizaron 558 incidencias delictivas, frente a las 1231 reportadas en el mismo periodo de 2024, lo que señala una tendencia a la baja en los delitos de esta modalidad.

La ejecución de 1776 operativos conjuntos entre fuerzas policiales y distintas áreas municipales, en el contexto del estado de emergencia, permitió la captura de 145 personas y la recuperación de 74 celulares vinculados a investigaciones judiciales.

Además, se logró la desarticulación de 17 bandas delictivas y la sanción a 783 personas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Plan para Navidad y Año Nuevo

En medio de estos preparativos, la Municipalidad de Miraflores lanzó un plan de seguridad especial por Navidad y Año Nuevo, vigente desde diciembre hasta enero de 2026.

La estrategia, coordinada con la Policía Nacional y diversas dependencias, incluye el despliegue de drones, cámaras con inteligencia artificial y un patrullaje intensivo para prevenir incidentes durante las celebraciones.

Más de 700 cámaras monitorean zonas críticas en tiempo real, mientras agentes municipales portan bodycams y un equipo bilingüe refuerza la atención en parques turísticos y zonas concurridas.

El objetivo es garantizar la tranquilidad de residentes y turistas mediante vigilancia, control del tránsito y respuesta rápida ante cualquier eventualidad.