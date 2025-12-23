Renovación de la Energía Nuclear en el Perú: prueba de las capacidades nacionales para la generación de tecnologías complejas

El IPEN, ubicado en un recóndito lugar de Huarangal en Carabayllo, esconde el único reactor nuclear peruano, que tiene distintos beneficios para varios campos

El último viernes 19 de diciembre, a las 10:21 horas, el Reactor de Investigación RP-10, ubicado en el Centro Nuclear de Huarangal en Carabayllo, en el 37° aniversario de la inauguración de esta importante infraestructura, duplicó su potencia a 10 MW térmico, volviendo a su capacidad original, reducida hace varios años. Este hecho, que contó con la participación y respaldo del Ministro de Energía y Minas del Perú, Luis Enrique Bravo De La Cruz, representa un hito histórico para la tecnología nacional, la energía nuclear y nuestra institución, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), al haber logrado tal realización enteramente con el trabajo y esfuerzo de técnicos, científicos e ingenieros peruanos. Ellos y ellas demostraron su capacidad ganada tras décadas de formación y experiencia en la materia, al aplicar programas y procesos complejos en neutrónica, termohidráulica, entre otros.

Este punto representa, además, el posicionamiento del país como uno de los territorios con mayor capacidad de producción y uso de las facilidades nucleares, por lo que también refleja la necesidad de asumir distintos retos estructurales, tanto en el mantenimiento del recurso, como en la ampliación del capital profesional. En esa línea, la articulación concreta con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear configura un espacio propicio para la institucionalización y fortalecimiento de dichas capacidades. El incremento de las capacidades operativas y logísticas de la energía nuclear en el Perú apuntan a diferentes horizontes al colocarnos a la vanguardia de esta tecnología en la región. Al igual que Argentina, nuestro país puede ahora proyectar futuras competencias para la construcción de sus propios reactores nucleares, a partir de un proceso necesario de industrialización desde diferentes sectores.

En ese camino, el primer objetivo planteado es alcanzar los 15 MW térmicos en el RP-10 en junio de 2026. El IPEN ha demostrado contar con las capacidades óptimas y estamos convencidos de que podemos fortalecerlas y lograr ese nuevo importante hito, que representaría un suceso nunca visto en la tecnología nuclear peruana y latinoamericana. Sin embargo, esto solo es posible a través de la articulación institucional y el fortalecimiento de las competencias de gestión internas, que parten de la capacidad de decisión política que lidere los diferentes procesos y proyectos necesarios a continuar, urgentes para hacer realidad cada objetivo trazado en favor del desarrollo y seguridad nacional.

En esa línea, desde el IPEN se trabaja en tres enfoques de seguridad específicos, ligados a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano: seguridad energética, seguridad sanitaria y seguridad alimentaria. Respecto a la primera de ellas, desde el último trimestre de 2024, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, se ha perfilado un proyecto para la inclusión de la tecnología nuclear en la matriz de generación eléctrica nacional, con principal concentración analítica en las zonas aisladas del país. Para ello, fue necesaria la aprobación de la Hoja de Ruta a 2040 para el desarrollo de la Estrategia Nacional Nucleoeléctrica, la cual inició con la aprobación de dicho documento y su informe técnico, y debe continuar con la adaptación del marco legal y normativo, desarrollo de programas de participación, formación del capital profesional, establecimiento de la cooperación internacional y su evaluación de estado, y la conformación de Grupo Multisectorial que se encargará de la elaboración del informe que ingresará oficialmente las 19 cuestiones de infraestructura nacional nucleoeléctrica estandarizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dentro del sistema de Naciones Unidas, a la planificación nacional y programas derivados. De esta manera, podemos proyectar que dentro de 10 o 15 años, el Perú contará con las capacidades de implementar nuestro primer reactor modular pequeño (SMR), óptimo para nuestras condiciones territoriales.

Asimismo, resulta consecuente resaltar el impacto directo de la elevación de potencia conseguida, casualmente en beneficio y ampliación de la capacidad de desarrollo de las otras dos seguridades mencionadas. En ese sentido, se apunta a la consecución de la producción de lutecio-177 para el tratamiento de pacientes que presentes cáncer de páncreas. Del mimo modo, el incremento de potencia posibilitará la mejora de los servicios de facilidades de irradiación y análisis multielemental desde el uso de neutrones durante las 24 horas de los 7 días de la semana, abierto a todas las instituciones públicas y privadas que necesiten de él. A través de este último punto, será posible la realización actividades en favor de la industria para la defensa, así como de análisis de relaves mineros, que contribuirá al fortalecimiento de la industria minera, así como de las nuevas proyecciones de establecimiento institucional para la exploración de yacimientos ricos en minerales energéticos, donde el IPEN debe cumplir rol más que relevante.

Finalmente, esta potenciación de capacidades contribuye también con el desarrollo tecnológico de las universidades integradas a la Red de Laboratorios Nucleares (RELAN), conformada por el IPEN, ya que sirve de plataforma para la concreción de competencias y consecuente implementación de hasta cinco laboratorios de análisis nuclear durante el próximo año.

Como ha podido verse, este logro configura para el IPEN el inicio de un nuevo camino, adecuado para los objetivos planteados, y, al mismo tiempo, retador para la continuidad de lo alcanzado. Sin embargo, el convencimiento y trabajo en la institucionalidad interna nos permiten asegurar, desde la demostración, que la energía nuclear en el país cuenta con la capacidad y sostenibilidad necesarias para garantizar el compromiso de contribuir significativamente con la seguridad y el desarrollo del país.