Gigante de la comida rápida estadounidense continúa expansión en Perú con nuevo local: planean llegar a los 30 a final de la década

La cadena inicia una nueva etapa en el país con un modelo de locales más modernos, mayor incorporación de tecnología y una estrategia de crecimiento sostenido que prioriza zonas de alto tránsito

En Perú, la presencia de
La cadena estadounidense Taco Bell ha dado inicio a una nueva etapa de crecimiento en el mercado peruano, marcada por un cambio de operador y una estrategia más ambiciosa de posicionamiento. Desde febrero de 2025, la marca opera en el país bajo la gestión de Sociedad Gourmet, grupo de origen ecuatoriano que asumió el reto de revitalizar su presencia local mediante la apertura de nuevos establecimientos y la modernización de los ya existentes.

Este relanzamiento se produce en un contexto de expansión global sostenida. Taco Bell supera actualmente los 8.700 restaurantes en más de 30 países y se ha propuesto alcanzar los 3.000 locales fuera de Estados Unidos hacia el cierre de la década. En Perú, donde su presencia había estado concentrada principalmente en centros comerciales, la compañía apuesta ahora por un modelo distinto, con locales de acceso directo desde la calle, mayor integración tecnológica y una oferta pensada para los hábitos del consumidor local.

Un giro en el formato y la experiencia

La nueva estrategia de Taco Bell en Perú pone el foco en mejorar la experiencia del cliente. Los locales que se vienen implementando destacan por un diseño contemporáneo, una paleta de colores más actual y una distribución interna que busca agilizar la atención. Este enfoque responde al concepto internacional “Live Más”, con el que la marca refuerza una identidad joven y dinámica, alineada con las tendencias del fast food a nivel global.

A ello se suma la incorporación progresiva de tecnología de autoservicio. La instalación de kioscos táctiles permitirá personalizar los pedidos, reducir tiempos de espera y optimizar el flujo dentro de los restaurantes, una práctica cada vez más extendida entre las grandes cadenas internacionales del sector.

La nueva tienda Taco Bell en San Isidro

Como parte de este plan, Taco Bell inauguró recientemente un nuevo local en el distrito de San Isidro, consolidando su retorno con una propuesta renovada. El establecimiento se ubica en la avenida Rivera Navarrete 757 y opera bajo el formato “puerta a calle”, con ingreso directo desde el exterior, un modelo que la compañía busca replicar en sus próximas aperturas.

La cadena abrió, hace poco,
Este tipo de locales marcará la pauta del crecimiento futuro en el país, de acuerdo con Sociedad Gourmet. La apertura en San Isidro se suma a los restaurantes que la cadena ya mantiene en puntos estratégicos como Plaza Norte, Jockey Plaza y Miraflores, reforzando su presencia en zonas de alto tránsito y poder adquisitivo.

Nuevos productos para el mercado local

La inauguración del local de San Isidro no solo implica un cambio en infraestructura, sino también en la propuesta gastronómica. La marca ha incorporado productos que hasta ahora no estaban disponibles en el país, como Fire Hot Spice & Meal y Crispy Chicken, ampliando su portafolio y acercándose a las preferencias del consumidor peruano.

Con estas novedades, Taco Bell busca diferenciarse en un mercado altamente competitivo, donde la innovación constante y la adaptación al gusto local son claves para sostener el crecimiento. La estrategia apunta a posicionar a la marca como una alternativa moderna dentro del segmento de comida rápida de inspiración mexicana.

30 locales hacia el 2030

Los planes de expansión de Taco Bell en Perú son claros y de largo aliento. La meta es pasar de los cuatro locales actuales a cerca de 30 establecimientos hacia el año 2030. En el corto plazo, la compañía proyecta abrir tres nuevos restaurantes en 2026, manteniendo como distritos prioritarios a San Isidro y Miraflores, antes de avanzar hacia otras zonas del norte y sur de Lima.

Cada nuevo local demandará una inversión estimada de entre USD 200 mil y USD 500 mil, con espacios mínimos de 150 metros cuadrados. La búsqueda se centrará en ubicaciones premium y de alto flujo peatonal, con el objetivo de maximizar visibilidad y accesibilidad.

La estrategia de la cadena
Futura expansión fuera de Lima

De acuerdo con Cornelio Vintimilla, director general de Sociedad Gourmet, el enfoque en formatos con salida directa a la calle es clave para el éxito del plan. “Creemos que la estrategia correcta para el mercado peruano es abrir espacios puerta a calle; es decir, vamos a tomar ciertos patios de comida, pero seremos mucho más agresivos en los formatos con salida directa al exterior”, señaló el ejecutivo.

Mirando al mediano plazo, la compañía espera contar con entre 15 y 16 locales en Lima hacia 2028, momento en el que evaluará su llegada a otras ciudades del país. Con una combinación de inversión, renovación de marca y adaptación al mercado local, Taco Bell apuesta por consolidarse como un actor relevante en la industria de comida rápida en Perú durante los próximos años.

