Marca peruana continúa su expansión en Chile y se acerca a las 30 inauguraciones

Este nuevo impulso llega poco más de un año después de que Intercorp formalizara su ingreso al mercado chileno tras adquirir la cadena Erbi. Foto: Tiendas Mass

La cadena peruana Mass sigue ampliando su presencia en territorio chileno con un ritmo que no se desacelera. La compañía, perteneciente al Grupo Intercorp, acaba de sumar seis puntos de venta adicionales, un movimiento que reafirma su estrategia de crecimiento sostenido y su apuesta por el modelo de hard discount como eje para ganar terreno en un mercado cada vez más sensible al precio.

Esta nueva fase de expansión ocurre poco más de un año después de que Intercorp concretara su entrada oficial a Chile mediante la compra de la cadena Erbi, que operaba 33 locales. Esa operación marcó el inicio de una etapa orientada a masificar un formato que ya ha probado su eficacia en Perú y que ahora busca replicarse con la misma lógica operativa en el país vecino.

Mass: una estrategia basada en bajos costos y eficiencia

Desde su llegada, Mass ha impulsado un modelo sustentado en procesos simplificados y una gestión cuidadosa del inventario, lo que le permite ofrecer precios bajos sin sacrificar la disponibilidad de productos esenciales. La propuesta, centrada en eficiencia y ahorro, apunta a captar a un consumidor que prioriza el bolsillo en un contexto de cambios económicos.

El enfoque en marcas propias y un surtido más acotado constituye otro pilar de la estrategia. Esta combinación permite a la cadena mantener un nivel de precios difícil de igualar para los supermercados tradicionales, lo que refuerza su posicionamiento como alternativa competitiva para compras rápidas y de bajo costo.

La apuesta por productos de marca propia y una oferta más reducida se ha convertido en otro eje central de Mass. Foto: difusión

Nuevas aperturas de Mass y presencia geográfica

Las seis tiendas recientemente inauguradas se distribuyen en zonas de alta circulación, reforzando la presencia de la marca tanto en la capital como en regiones. En Santiago, las nuevas ubicaciones se encuentran en Lo Barnechea, La Florida y dos puntos en Providencia. A estas se suman aperturas en Concón–Reñaca y en el sector de Recreo, en Viña del Mar, consolidando la llegada de Mass a áreas de importante movimiento comercial.

Con estas incorporaciones, la cadena alcanza un total de 24 locales operativos en Chile. La cifra refleja un crecimiento acelerado, considerando que su primera tienda en Santiago abrió hace apenas tres meses. Este ritmo evidencia la apuesta del grupo por consolidar rápidamente una red sólida en el mercado chileno.

Criterios para la expansión y enfoque urbano

Mass prioriza espacios con más de 200 metros cuadrados para asegurar un funcionamiento eficiente del modelo de descuento. Asimismo, la marca busca ubicarse en primeros pisos de edificios, una elección que favorece el flujo de clientes y facilita las operaciones logísticas en sectores densamente poblados.

La cadena ya opera en una amplia variedad de comunas de la Región Metropolitana. Entre ellas figuran Puente Alto, La Florida, Providencia, San Bernardo, La Cisterna, Macul, Peñalolén, San Miguel, San Joaquín, Recoleta, Santiago Centro y Lampa, además de dos locales en Ñuñoa. Esta distribución le permite sostener una presencia sólida y en expansión dentro de la capital chilena.

Mass da preferencia a locales que superen los 200 metros cuadrados, un requisito clave para operar con la eficiencia que demanda el formato de descuento. Foto: difusión

Mass se convirtió en “Maiss” por llegada de brasileños a Lima

Durante la final de la Copa Libertadores, más de 50 mil hinchas brasileños llegaron a Lima y, ante ese flujo masivo, Mass convirtió su tienda más cercana al Monumental en una experiencia pensada especialmente para ellos. El local adaptó temporalmente su identidad al portugués, generando cercanía y sorpresa entre los visitantes.

El rótulo habitual pasó a leerse “Maiss, Os melhores preços perto de você”, y los mensajes interiores también fueron traducidos: “A entrada fuoi cara mas aqui você pode economizar” y “Bem-vindo ao bairro e à loja com os melhores preços do Peru”. La intervención se volvió un atractivo en sí mismo: miles de hinchas la vieron de camino al estadio, muchos se detuvieron para fotografiarla o comprar, y la acción se viralizó en redes como un ejemplo de cómo una marca puede sumarse al entusiasmo del evento sin ser patrocinadora oficial.

¿Qué empresas peruanas tienen presencia en Chile?

El vínculo empresarial entre Perú y Chile se ha fortalecido en los últimos años mediante la expansión de varios grupos peruanos que hoy operan activamente en el país sureño. Además de Intercorp, el Grupo Gloria se consolidó en ese mercado con la compra de Soprole —una de las principales marcas lácteas de Chile— en una operación multimillonaria que marca una de las inversiones peruanas más grandes en el país vecino.

Este fenómeno no solo se ve en retail o alimentos: otros conglomerados como Credicorp y Grupo Breca también han llevado sus operaciones hacia Chile, ampliando su presencia en sectores como finanzas, construcción, cemento, pinturas e industria.