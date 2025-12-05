Perú

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

El proyecto de ley fue presentado por la legisladora Katy Ugarte, de la bancada Juntos por el Perú - Bloque Magisterial - Voces del Pueblo

Proponen crear una plataforma digital
Proponen crear una plataforma digital de personas desaparecidas. Foto: Andina

La congresista Katy Ugarte, de la bancada de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley 13492 para que se desarrolle e implemente de forma obligatoria un aplicativo oficial de personas desaparecidas, administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esto sostiene, permitirá crear una plataforma tecnológica que centralice y difunda información en tiempo real sobre personas desaparecidas, facilitando la participación ciudadana y la articulación interinstitucional.

Como coautores de la propuesta se encuentran sus compañeros de grupo parlamentario: Roberto Sánchez, Germán Tacuri, Lucinda Vásquez, Jorge Coayla, Elías Varas.

El objetivo

La finalidad de la iniciativa, explica la parlamentaria, es fortalecer la difusión masiva e inmediata de alertas sobre personas desaparecidas mediante herramientas digitales. De esta manera, se podrá agilizar la localización y recuperación de estos individuos, además de reducir los tiempos de búsqueda mediante la participación ciudadana.

En cuanto al financiamiento, será con el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Policía Nacional del Perú (PNP) y gobiernos regionales. Finalmente, se dispone que la reglamentación estará a cargo del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigencia.

La congresista Katy Ugarte presentó
La congresista Katy Ugarte presentó la propuesta. (Foto: Andina)

Justificación

La congresista Katy Ugarte advierte que el Perú experimenta un incremento de denuncias por personas desaparecidas, situación que impacta de forma especial en mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores.

Explica que “los primeros días tras la desaparición son cruciales” y resalta que la rapidez con la que se actúe determina la posibilidad de encontrar con vida a la persona reportada. La falta de mecanismos tecnológicos para emitir alertas instantáneas ha limitado la capacidad de reacción estatal y la articulación en la búsqueda de personas, según describe Ugarte.

En la actualidad, la PNP dministra un portal web de información sobre personas desaparecidas, pero, según la congresista, su acceso resulta complejo, dificultando la consulta ciudadana. Las alertas, detalla, “no llegan en tiempo real, no se distribuyen territorialmente y no existe un mecanismo eficiente para que la población pueda reportar información relevante de manera rápida y segura”. Esta carencia dificulta la participación activa de la sociedad en los procesos de búsqueda e impide respuestas coordinadas entre los diferentes actores involucrados.

La ausencia de una plataforma digital dinámica y moderna genera una brecha que obstaculiza la pronta ubicación de personas desaparecidas. Ugarte advierte que esta situación “reduce la efectividad del sistema” y que la escasa difusión de los casos resta visibilidad e impide obtener información oportuna, lo que impacta directamente en el derecho a la seguridad personal. El actual sistema, según la parlamentaria, no responde a las necesidades de inmediatez que exige la problemática.

La parlamentaria subraya la necesidad de crear un aplicativo oficial que centralice la información, emita alertas y facilite la participación ciudadana. Sostiene que “la experiencia internacional demuestra que los sistemas de alerta temprana mediante aplicativos móviles aumentan significativamente las probabilidades de éxito en la localización de personas desaparecidas”.

Propone establecer por ley la obligación de desarrollar una plataforma digital capaz de emitir “alertas geolocalizadas”, integrar reportes ciudadanos y articular la labor de la Policía Nacional, gobiernos regionales y otros entes encargados de la búsqueda.

