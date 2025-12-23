12 recetas navideñas que no fallan: fáciles, rápidas y con sabor casero

Una familia se reúne alrededor de una mesa decorada festivamente para compartir una cena navideña. El ambiente cálido, con velas encendidas, un árbol de Navidad iluminado y una chimenea, resalta la alegría y unión en estas fiestas. Platos típicos, galletas y postres caseros forman parte del banquete, mientras adultos y niños disfrutan del momento juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Navidad y Año Nuevo invita a explorar nuevas formas de celebrar en la mesa, fusionando lo tradicional con propuestas modernas y prácticas. Esta selección de doce recetas reúne opciones fáciles, rápidas y con auténtico sabor casero, ideales para quienes siguen tendencias y desean sorprender a familia y amigos. Cada plato está pensado para que disfrutes al máximo las fiestas, con preparaciones que conquistan por su sencillez y encanto festivo.

1. Pavo al horno sencillo y jugoso

Ingredientes:

1 pavo entero de 6 a 7 kg, completamente descongelado

200 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

6 dientes de ajo molidos

Sal y pimienta negra al gusto

1 cucharada de romero

1 cucharada de tomillo

Jugo de 2 limones

1 taza de caldo de pollo

Preparación:

Antes de comenzar, seca bien el pavo con papel absorbente. Esto ayudará a que la piel quede dorada. En un bol, mezcla la mantequilla con el ajo, la sal, la pimienta, las hierbas y el jugo de limón hasta obtener una pasta uniforme.

Con cuidado, introduce parte de esta mezcla entre la piel y la carne del pavo, levantando ligeramente la piel con los dedos. El resto úsalo para cubrir toda la superficie exterior. Coloca el pavo en una fuente profunda para horno y añade el caldo en el fondo.

Cubre completamente con papel aluminio y hornea a 180 °C durante 2 horas. Pasado ese tiempo, retira el aluminio y continúa la cocción entre 45 minutos y 1 hora más, bañando el pavo cada 15 minutos con sus jugos hasta que esté bien dorado.

Deja reposar al menos 15 minutos antes de cortar.

Recetas de relleno para pavo (Andina)

2. Lomo de cerdo al jugo

Ingredientes:

1.5 kg de lomo de cerdo

4 dientes de ajo molidos

¼ taza de sillao

2 cucharadas de miel

½ cucharadita de comino

Pimienta negra al gusto

½ taza de vino blanco o caldo de pollo

Preparación:

Coloca el lomo en un recipiente y adereza con el ajo, sillao, miel, comino y pimienta. Masajea bien la carne para que absorba el sabor y deja reposar al menos 30 minutos.

Calienta una sartén grande con un poco de aceite y sella el lomo por todos sus lados hasta que esté bien dorado. Luego colócalo en una fuente para horno, añade el vino o caldo y hornea a 180 °C durante 40 a 50 minutos, bañándolo ocasionalmente con su jugo.

Retira del horno y deja reposar 10 minutos antes de cortarlo.

Enrollado de cerdo es otra de las alternativas para la cena navideña

3. Pollo relleno al horno

Ingredientes:

1 pollo entero limpio

2 panes remojados en leche y desmenuzados

½ taza de pasas

½ taza de aceitunas picadas

1 cebolla picada

2 dientes de ajo molidos

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un bol mezcla el pan remojado con la cebolla, pasas, aceitunas, ajo, sal y pimienta. Rellena el pollo con esta mezcla, presionando suavemente. Cierra la cavidad con hilo de cocina y amarra las patas.

Coloca el pollo en una fuente, sazona por fuera y hornea a 180 °C durante 1 hora y 30 minutos, dándole vuelta a mitad de cocción para que se dore de manera pareja.

Este aderezo para el pollo que agregará un toque sofisticado a tu cena. (Andina)

4. Arroz navideño con frutos secos

Ingredientes:

2 tazas de arroz

3 tazas de caldo de pollo caliente

2 cucharadas de aceite

2 dientes de ajo picados

¼ taza de pasas

¼ taza de almendras o maní tostado

Sal al gusto

Preparación:

En una olla, sofríe el ajo en el aceite hasta que esté fragante. Añade el arroz y mezcla bien. Incorpora el caldo caliente y la sal. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté graneado. Apaga el fuego y añade las pasas y frutos secos, mezclando suavemente.}

El arroz árabe es más que un acompañamiento: es el resultado de siglos de historia culinaria que ahora puedes llevar a tu mesa navideña con esta receta fácil y deliciosa. (Composición Infobae Perú)

5. Puré de camote cremoso

Ingredientes:

1 kg de camote

2 cucharadas de mantequilla

½ taza de leche caliente

Sal al gusto

Una pizca de canela (opcional)

Preparación:

Sancocha los camotes con cáscara hasta que estén suaves. Pélalos aún calientes y prénsalos. Agrega la mantequilla, la leche poco a poco, la sal y la canela. Mezcla hasta obtener un puré suave y cremoso.

Puré de Camote (Pinterest)

6. Ensalada rusa clásica

Ingredientes:

4 papas medianas

2 zanahorias

1 taza de arvejas cocidas

Mayonesa al gusto

Sal al gusto

Preparación:

Cocina las papas y zanahorias por separado hasta que estén suaves. Déjalas enfriar, pélalas y córtalas en cubos. Mezcla con las arvejas y la mayonesa. Ajusta la sal y refrigera hasta servir.

(Freepik)

7. Causa limeña rellena

Ingredientes:

1 kg de papa amarilla

3 cucharadas de ají amarillo molido

Jugo de 3 limones

¼ taza de aceite vegetal

Sal al gusto

2 pechugas de pollo sancochadas y deshilachadas

Mayonesa al gusto

Preparación:

Prensa la papa caliente y deja entibiar. Mezcla con ají, limón, aceite y sal hasta formar una masa suave. Mezcla el pollo con mayonesa. Arma capas de papa y relleno en un molde, cubre y refrigera.

Causa Limeña

8. Escabeche de pollo

Ingredientes:

1 pollo sancochado en presas

2 cebollas rojas en pluma

3 cucharadas de ají amarillo molido

½ taza de vinagre

½ taza de aceite

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Sofríe el ají amarillo en el aceite, agrega la cebolla, el vinagre, sal y pimienta. Cocina brevemente y añade el pollo. Deja enfriar y refrigera.

(Sazón y Corazón)

9. Ensalada de quinua

Ingredientes:

1 taza de quinua

2 tazas de agua

Pepino, tomate y cebolla picados

Jugo de limón

Aceite y sal

Preparación:

Lava bien la quinua y cocínala con el agua hasta que esté suave. Enfría completamente y mezcla con las verduras y el aliño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Keke navideño

Ingredientes:

200 g de mantequilla

200 g de azúcar

4 huevos

250 g de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

Frutas confitadas

Preparación:

Bate la mantequilla con el azúcar hasta cremar. Agrega los huevos uno a uno. Incorpora la harina cernida y el polvo de hornear. Añade las frutas y hornea a 170 °C por 45 minutos.

¿Cómo preparar keke Navideño glaseado?

11. Gelatina con frutas

Ingredientes:

1 sobre de gelatina sin sabor

2 tazas de jugo natural

Frutas picadas

Preparación:

Prepara la gelatina según indicaciones, añade las frutas, vierte en moldes y refrigera hasta cuajar.

Un postre saludable y delicioso que es muy fácil de hacer. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Arroz con leche casero

Ingredientes:

1 taza de arroz

2 tazas de agua

1 litro de leche

½ taza de azúcar

Canela en rama

Preparación:

Cocina el arroz con agua y canela hasta que esté suave. Agrega la leche caliente y el azúcar. Cocina a fuego bajo removiendo hasta espesar.

Una bebida ideal para ser el centro de eventos sociales en temporada de frío. Foto: (Gemini IA)