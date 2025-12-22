Qué se celebra el 22 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y transformación social

En esta fecha se cruzan aniversarios de clubes, monumentos y tradiciones que marcaron el rumbo del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de diciembre reúne hechos relevantes de la historia peruana en ámbitos deportivos, culturales, mediáticos y sociales. En 1896 se fundó el Club Ciclista Lima Association, considerado el club más antiguo creado por peruanos y protagonista de los inicios del fútbol nacional.

En 1963, Miraflores inauguró el primer monumento mundial a John F. Kennedy tras su asesinato, símbolo de igualdad y progreso. En 1986 se relanzó RBC Televisión, hoy Viva TV, reflejo de los cambios del medio televisivo.

En 2008 falleció el sacerdote Juan Serpa Meneses, destacado por su labor social. En 2010, la Fiesta Patronal de San Juan Bautista de Pachaconas fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

22 de diciembre de 1896 — Fundación del Club Ciclista Lima Association, decano del fútbol peruano

Fundado a fines del siglo XIX, el Club Ciclista Lima Association se convirtió en el club más antiguo creado por peruanos, protagonista de las primeras décadas del fútbol y de una identidad deportiva temprana. (Andina)

El Club Ciclista Lima Association es un equipo de fútbol con sede en Lima, fundado el 22 de diciembre de 1896, y considerado el club más antiguo creado por peruanos en el país.

Surgió originalmente como Unión Ciclista Peruana, practicando disciplinas como ciclismo y béisbol antes de fusionarse con el Association Football Club en 1917 y centrarse en el fútbol, adoptando los colores blanco y negro.

Debutó en la máxima competición en 1927 y animó las primeras décadas del balompié local. Aunque nunca ha ganado el título liguero, conquistó campeonatos de segunda división y participó en torneos continentales. Actualmente compite en la Copa Perú, alejado de la élite del fútbol profesional peruano.

22 de diciembre de 1963 — Miraflores inaugura el primer monumento mundial a John F. Kennedy tras su asesinato

A pocas semanas del asesinato de John F. Kennedy, Lima levantó un monumento simbólico en Miraflores, gesto temprano de reconocimiento internacional a su figura y legado político. (Municipalidad de Miraflores)

El 22 de diciembre de 1963 se inauguró en Miraflores, Lima, un monumento dedicado a John F. Kennedy, considerado el primer homenaje erigido en el mundo tras el asesinato del presidente estadounidense.

La escultura fue obra del artista arequipeño Alfredo Osorio y estuvo elaborada en mármol negro. Ubicada en la entonces avenida Óscar R. Benavides, área que más tarde sería el Parque Kennedy, la pieza simbolizaba ideales de igualdad, progreso y oportunidades compartidas.

El monumento original fue destruido durante un atentado terrorista en la década de 1980. Años después, en 2003, se levantó una nueva obra conmemorativa en el actual Parque Kennedy.

22 de diciembre de 1986 — Relanzamiento de Viva TV, antes conocido como RBC Televisión, en la televisión peruana

Con el regreso de RBC Televisión en 1986, la señal inició un recorrido de transformaciones que derivaron décadas después en Viva TV, reflejo de un medio en constante mutación. (Andina)

Viva TV es un canal de televisión abierta peruano con origen en Lima, cuya historia refleja múltiples cambios de nombre, administración y enfoque desde su fundación en 1966.

Inició como Bego Televisión y fue confiscado en 1974, para luego regresar en 1986 bajo la marca RBC Televisión tras una campaña de accionariado popular liderada por su fundador.

A lo largo de los años, experimentó varias etapas —incluyendo Canal Familiar, Austral Televisión y OK TV— antes de adoptar el nombre de Viva TV en 2018, con una programación variada de producciones propias, arrendadas y contenidos musicales. Cambios judiciales y de propiedad también influyeron en su identidad en los años recientes.

22 de diciembre de 2008 — Fallecimiento de Juan Serpa Meneses, sacerdote y teólogo peruano de profunda labor social

El fallecimiento del sacerdote Juan Serpa Meneses significó la partida de una figura clave del compromiso social y la reflexión teológica vinculada a la justicia y la educación. (jabenito.blogspot.com)

Juan Hibernon Serpa Meneses fue un sacerdote y teólogo originario de Callahuanca (Huarochirí), Perú, nacido en 1931 y fallecido el 22 de diciembre de 2008 en Lima.

Dedicó gran parte de su vida al servicio pastoral y social, liderando la parroquia de Nuestra Señora de Monserrat y San Sebastián en Lima durante más de tres décadas y fundando el Centro Parroquial Experimental de Educación Integral que ofreció apoyo educativo, comedor infantil y talleres para niños y jóvenes de bajos recursos.

Fue pionero en celebrar misas en quechua en la Catedral de Lima y ejerció como vicario de los hablantes de quechua en la capital. Serpa también fue autor de publicaciones sobre reflexión moral y recibió múltiples reconocimientos por su labor humanitaria y educativa.

22 de diciembre de 2010 — Declaración de la Fiesta Patronal San Juan Bautista de Pachaconas como Patrimonio Cultural de la Nación

La declaratoria patrimonial de la festividad de Pachaconas puso en relieve prácticas ancestrales que fortalecen la identidad local y la cohesión social andina. (Andina)

La Fiesta Patronal de San Juan Bautista de Pachaconas fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 22 de diciembre de 2010, mediante una resolución oficial del Estado peruano.

Esta festividad religiosa se celebra en el distrito de Pachaconas, en la provincia de Antabamba, región Apurímac, y constituye una expresión importante de la identidad cultural local.

La celebración se extiende por quince días alrededor del 24 de junio, día central dedicado a San Juan Bautista, e incluye manifestaciones tradicionales como la recolección de leña, representaciones satíricas de oficios y seres míticos, corridas de toros y desfiles de mayordomos.

Estos actos refuerzan la cohesión comunitaria y preservan prácticas ancestrales como el ayni, enraizadas en la vida social de Pachaconas.