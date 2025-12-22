Perú

Más de 20 criminales que planeaban fugar del penal de Chiclayo fueron trasladados a cárceles de Trujillo y Cajamarca

Según el INPE, personal de inteligencia penitenciaria pudo conocer que había un plan para organizar un motín y tomar rehenes para negociar su liberación

Guardar
Según el INPE, personal de inteligencia penitenciaria pudo conocer que había un plan para organizar un motín y tomar rehenes para negociar su liberación. (Video: INPE)

Un total de 21 criminales de alta peligrosidad fueron trasladados el domingo pasado 21 de diciembre desde el penal de Chiclayo a los centros penitenciarios de Cajamarca y Trujillo luego de que se detectara que participaban del planeamiento de una fuga del centro penitenciario y que parte de su organización incluía realizar un motín con toma de rehenes para asegurar su liberación.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) afirmó que se tomó la decisión de cambiar el centro de reclusión de los criminales con base a una resolución que permite hacer este tipo de traslados en caso de que los delincuentes sean considerados como de "alto riesgo" o una “amenaza a la seguridad”. Además, se considera como una de las prioridades la reducción de la criminalidad en los establecimientos penitenciarios.

Más de 20 criminales que
Más de 20 criminales que planeaban fugar del penal de Chiclayo fueron trasladados a cárceles de Trujillo y Cajamarca. (Foto: INPE)

El operativo de traslado de los 21 criminales involucrados en este plan de escape fue encabezado por funcionarios de la oficina Regional Norte del INPE, y se garantizó que el movimiento se hizo bajo estrictos protocolos de seguridad. Los internos trasladados pertenecen al régimen cerrado ordinario y especial.

El INPE informó que la acción se basó en información de inteligencia penitenciaria, que permitió frustrar la acción delictiva y evitar la vulneración de la seguridad en el penal. La institución reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión y la criminalidad, y aseguró que continuará redoblando esfuerzos para contribuir a la seguridad ciudadana.

Más de 20 criminales que
Más de 20 criminales que planeaban fugar del penal de Chiclayo fueron trasladados a cárceles de Trujillo y Cajamarca. (Foto: INPE)

José Jerí anunció reforma de INPE y creación de SUNIR

La reforma del INPE, anunciada por el presidente José Jerí y programada para entrar en vigencia en enero de 2026, marcará el fin del Instituto Nacional Penitenciario y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

De acuerdo con Jerí, esta transformación responde a la necesidad de combatir la criminalidad originada en las cárceles y a la urgencia de romper la desconexión entre las autoridades y la realidad del sistema penitenciario. “Lo que nosotros planteamos desde el inicio era hacer lo contrario: estar en la calle, en el campo, y tomar las decisiones en función a la realidad, no al problema que te dice el documento”, afirmó en entrevista con la revista Cosas.

José Jerí anuncia la creación
José Jerí anuncia la creación de Sunir para reemplazar al INPE en la gestión penitenciaria. Foto: Composición Infobae Perú

El mandatario aclaró que el proceso no es solo un cambio de denominación, sino una medida estructural y de fondo. Destacó que desde el inicio de su gobierno, incluso sin gabinete, una de las primeras acciones fue visitar los penales y atender directamente “uno de los problemas matrices de la criminalidad”. La reforma es parte de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, y busca restablecer el control y la integridad institucional de los centros penitenciarios.

Dentro del INPE, José Jerí identificó una serie de irregularidades y filtraciones que, según él, comprometieron el funcionamiento mismo de la institución. “Hay un sector del INPE que está contaminado, que avisa de los operativos”, advirtió el presidente. Esta práctica minó la efectividad de las intervenciones, ya que al llegar a los penales, los internos y el personal sabían anticipadamente qué celdas serían inspeccionadas, reduciendo el impacto de las requisas.

Temas Relacionados

INPECajamarcaTrujilloChiclayoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Peruano regresa al Perú luego de 50 años viviendo en el extranjero y obtiene su DNI por primera vez

La formalización de la identidad nacional de un migrante que residió en Estados Unidos durante medio siglo permite el acceso a derechos civiles y la regularización de su estatus en el país de origen

Peruano regresa al Perú luego

Así fue la llegada de la tuneladora Delia a San Marcos: la Línea 2 del Metro alcanza a la primera universidad del Perú y entra en su tramo final

El arribo de la tuneladora marca un avance clave en la obra subterránea y anticipa mejoras sustanciales en la movilidad para miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la capital

Así fue la llegada de

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

El exdefensa se refirió a la información que brindó por el sondeo del combinado ‘tico’ por el técnico uruguayo, quien se fastidió y lanzó duras críticas al respecto tras dejar Universitario

Carlos Galván le respondió a

Víctima de asalto embiste con su auto la moto de los delincuentes que fugaban con sus 50 mil soles en Trujillo

Las autoridades lograron detener a los implicados en un robo violento, luego de que la víctima los interceptara con su vehículo y frustrara su huida en una de las avenidas más transitadas de la ciudad

Víctima de asalto embiste con

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

Melissa Lobatón Klug se mostró frustrada por dejar de llegar a más público con su tienda de productos importados y señaló que no es la primera vez que le pasa

Hija de Melissa Klug llora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí adelanta agenda de

José Jerí adelanta agenda de próxima reunión con José Antonio Kast: migración extranjera, corredor humanitario y control en la frontera

Dina Boluarte se queda sin pensión vitalicia: Congreso declara improcedente pedido de la expresidenta

Video inédito muestra a Ciro Castillo saliendo de clínica en silla de ruedas y mascarilla minutos antes de su detención

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Hija de Melissa Klug llora

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

Expareja de Paolo Guerrero sorprende al casarse en Europa: “Fui muy feliz”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Jaime Bayly revela temor a volver a ser padre y expone problemas económicos: “Estaba seguro de que estaba embarazada”

DEPORTES

Carlos Galván le respondió a

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?

André Carrillo tocó la gloria con Corinthians al consagrarse en la Copa de Brasil y asegurar su presencia en la Libertadores 2026

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”

Perú logró triunfo 2-0 ante Bolivia en último amistoso internacional 2025 jugado en Chincha