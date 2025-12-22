Perú

Expareja de Paolo Guerrero sorprende al casarse en Europa: “Fui muy feliz”

La modelo reapareció en redes sociales con fotos inéditas de su ceremonia íntima pero romántica

La modelo Fiorella Chirichigno, conocida por su paso en el reality ‘Esto es Guerra’, celebró su matrimonio con un ciudadano alemán durante una ceremonia íntima en Europa. El evento reunió a familiares y amistades cercanas, y marcó una nueva etapa en la vida de la ex pareja de Paolo Guerrero.

En sus redes sociales, Chirichigno compartió imágenes inéditas que reflejan la emoción y el carácter romántico de la celebración.

Una de las frases que acompañaron las fotografías fue: “Mi hogar eres tú, Esposo !! Fui muy, muy feliz ese día! Se nota no? 19.12.2025”. Este mensaje se destacó entre los comentarios de sus seguidores, que celebraron el acontecimiento y enviaron muestras de afecto.
El círculo de la modelo incluyó en la ocasión a figuras del medio artístico, como María Grazia Gamarra, actriz reconocida por su papel de Macarena Montalbán en ‘Al Fondo Hay Sitio’, y Stephanie Cayo, quien conserva una estrecha amistad con la flamante esposa. Ambas asistieron a la ceremonia y participaron de los momentos especiales del enlace, acompañando a los novios en la celebración.

Gamarra dedicó palabras públicas a los recién casados, expresando en redes sociales: “Que se cumplan todos sus deseos y que el amor que se tienen, crezca cada día más. Los quiero muchísimo”. El mensaje se completó con un video donde aparecen los esposos junto al pastel de bodas, una escena que sumó emotividad a la jornada.

La boda de Fiorella Chirichigno y su pareja se realizó el 19 de diciembre y quedó plasmada en varias publicaciones que rápidamente circularon por las plataformas digitales. El anuncio de la unión atrajo la atención de seguidores de la farándula y recibió numerosos mensajes de felicitación provenientes de distintas figuras del espectáculo peruano.

Fiorella Chirichigno anuncia la llegada de Oliver, su primer hijo con su pareja alemana

Fiorella Chirichigno, exintegrante de los realities “Esto es guerra” y “Combate”, anunció a mediados de octubre de 2025 el nacimiento de su primer hijo, Oliver, fruto de su relación con su pareja alemana. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde compartió la primera imagen junto a su bebé y expresó su emoción con el mensaje: “Oliver está aquí desde el sábado 11 a las 11 p.m. (números maestros, sí)”.

El parto fue natural y, en palabras de Chirichigno, transcurrió “bastante bien y bendecido”. La modelo relató que las primeras noches sin dormir y los desafíos de la lactancia forman parte de su nueva rutina.

“He sobrevivido las primeras noches que no duerme nada. Eso de cada tres horas es lo mínimo, pero se supone que es leche a demanda y su demanda es dormir solo un par de horas en la noche”, compartió con franqueza. También añadió: “Tiene una fuerza brutal y me duelen las chichis mal”.

La llegada de Oliver trajo
La llegada de Oliver trajo noches sin descanso y nuevos retos, pero también la plenitud de una maternidad que Fiorella asume con entrega y una sinceridad poco común. (Instagram)

Además, Chirichigno manifestó gratitud hacia quienes la apoyaron durante el proceso, mostrando detalles de la habitación del bebé y agradeciendo al personal médico. “Fue un parto hermoso. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, mencionó en sus publicaciones.

Luego del anuncio, figuras del medio artístico peruano como Angie Arizaga, Karen Schwarz y Rosángela Espinoza le dieron la bienvenida a la maternidad con mensajes de afecto y buenos deseos en esta etapa.

Tras su pasado mediático vinculado a Paolo Guerrero, Fiorella Chirichigno ha privilegiado la privacidad y una vida más reservada. Su pareja alemana prefiere mantenerse alejado de la exposición pública, mientras ella disfruta su nueva faceta y narra a sus seguidores los desafíos y alegrías del inicio de la maternidad. “Estoy disfrutando cada minuto, aunque no duerma casi nada”, reconoció, mostrando sinceridad en cada publicación.

