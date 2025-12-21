Perú

¿Petroperú podría irse a la quiebra, tras supuesta solicitud de concurso por parte de UNNA? Esto dijo la empresa

Los rumores sobre una posible insolvencia con sus acreedores, entre ellos la exGraña y Montero, significaron un descenso en el valor de los papeles de la petrolera

Guardar
Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas y
Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas y reitera su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Petroperú S.A. negó estar sometida a un proceso concursal y aseguró que no enfrenta ningún procedimiento de insolvencia, luego de que medios locales señalaran la posibilidad de una demanda ante el Indecopi y rumores sobre una eventual quiebra de la empresa estatal.

En un comunicado oficial publicado el 20 de diciembre, la petrolera afirmó que “no ha solicitado ni se encuentra sometida a ningún procedimiento concursal, ni ordinario ni preventivo”, descartando también haber recibido alguna notificación formal de parte del Indecopi o de cualquier otra autoridad.

Petroperú niega estar en proceso concursal ante Indecopi

La compañía estatal precisó que, según sus contratos vigentes, los conflictos por eventuales incumplimientos de pago con proveedores deben abordarse mediante trato directo o arbitraje.

Además, remarcó que cualquier reclamación presentada por terceros “no implica automáticamente la apertura de un proceso concursal, conforme a la Ley General del Sistema Concursal”.

“Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas o imprecisas que puedan inducir a error a los mercados, a los trabajadores o a la ciudadanía”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

La deuda con los acreedores bajo lupa

La aclaración de Petroperú se produjo después de que diversos portales de información refirieran que UNNA Energía, vinculada a AENZA, había presentado ante Indecopi una solicitud para iniciar un proceso concursal ordinario contra la estatal, motivada por presuntos incumplimientos de pago.

Fuentes mencionadas en esos reportes explicaron que, de admitirse el trámite, los acreedores reunirían una junta para definir el camino financiero de la compañía, eligiendo entre la reestructuración o una posible liquidación.

Consultado por la prensa, Indecopi ratificó que todo trámite concursal permanece reservado hasta su eventual notificación formal a las partes, de acuerdo a la ley vigente.

Los bonos de Petroperú con
Los bonos de Petroperú con vencimiento en 2047 caen a su nivel más bajo en dos años tras rumores de quiebra.

La petrolera estatal continúa su reorganización

El incidente llega en un momento de especial fragilidad para Petroperú, que reportó una pérdida neta de US$355 millones y un déficit de capital de trabajo que supera los US$1.347 millones en los primeros nueve meses de 2025.

En el mismo comunicado, la empresa reconoció estar gestionando un proceso de reorganización operativa, financiera y administrativa para restablecer su sostenibilidad, y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública a través de sus canales oficiales.

“Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas o imprecisas que puedan inducir a error a los mercados, a los trabajadores o a la ciudadanía, y reitera su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y el interés público”, indicó en su comunicado.

La caída de los bonos de Petroperú alcanza mínimos de dos años

El efecto inmediato de los rumores y reportes sobre una posible quiebra de Petroperú fue recogido por Bloomberg Línea. El medio financiero reportó que los bonos de la empresa a 2047 cayeron 3,6 centavos para situarse en 64,3 centavos de dólar, su valor más bajo en dos años, mientras que los papeles a 2032 retrocedieron hasta los 82,5 centavos.

Según datos al cierre de septiembre, la empresa cuenta con una deuda financiera próxima a US$5.500 millones, incluidos US$3.100 millones en bonos. Bloomberg Línea señaló que la incertidumbre persiste en medio de un contexto político y económico en el que las autoridades aún no anuncian decisiones formales sobre insolvencia, reestructuración o posibles medidas extraordinarias para la petrolera.

Temas Relacionados

PetroperuGraña y MonteroUNNAIndecopiconcursoperu-economia

Más Noticias

Circulaba en moto eléctrica por la Panamericana Norte y un tráiler lo arrolló: la muerte fue inmediata

Un joven motociclista de veinte años murió de forma inmediata tras ser arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte, a la altura de San Martín de Porres, luego de intentar adelantar al pesado vehículo durante la tarde del sábado

Circulaba en moto eléctrica por

¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Senamhi lanza su pronóstico para este domingo 21 de diciembre

La institución recordó que las condiciones meteorológicas, incluidas las fluctuaciones de temperatura y cielo parcialmente despejado por la tarde, contribuyen a una sensación térmica variable

¿Cómo estará hoy el clima

Último sismo en Perú reportado hoy por el IGP: dónde fue el epicentro este domingo 21 de diciembre

El Instituto Geofísico del Perú informó que el nuevo temblor en suelo nacional alcanzo 4.3 de magnitud y tuvo una profundidad de 123 kilometros

Último sismo en Perú reportado

El Serpentín de Pasamayo estará cerrado hasta 2028, anuncia MTC: estos son los vehículos que dejarán de transitar

El Serpentín de Pasamayo une el distrito de Ancón, en Lima, con el distrito de Aucallama, en Huaral, atravesando una ruta de alto riesgo por sus curvas cerradas y acantilados

El Serpentín de Pasamayo estará

Pamela Franco se quiebra al declararse su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

La cantante de cumbia y el futbolista aparecieron en el programa ‘Esta Noche’ y hablaron públicamente de su relación

Pamela Franco se quiebra al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Acción Popular niega

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se quiebra al

Pamela Franco se quiebra al declararse su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025: Gabriela Villanueva se llevó 20 mil soles tras derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025

Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026