¿Petroperú podría irse a la quiebra, tras supuesta solicitud de concurso por parte de UNNA? Esto dijo la empresa

Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas y reitera su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Petroperú S.A. negó estar sometida a un proceso concursal y aseguró que no enfrenta ningún procedimiento de insolvencia, luego de que medios locales señalaran la posibilidad de una demanda ante el Indecopi y rumores sobre una eventual quiebra de la empresa estatal.

En un comunicado oficial publicado el 20 de diciembre, la petrolera afirmó que “no ha solicitado ni se encuentra sometida a ningún procedimiento concursal, ni ordinario ni preventivo”, descartando también haber recibido alguna notificación formal de parte del Indecopi o de cualquier otra autoridad.

Petroperú niega estar en proceso concursal ante Indecopi

La compañía estatal precisó que, según sus contratos vigentes, los conflictos por eventuales incumplimientos de pago con proveedores deben abordarse mediante trato directo o arbitraje.

Además, remarcó que cualquier reclamación presentada por terceros “no implica automáticamente la apertura de un proceso concursal, conforme a la Ley General del Sistema Concursal”.

“Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas o imprecisas que puedan inducir a error a los mercados, a los trabajadores o a la ciudadanía”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

La deuda con los acreedores bajo lupa

La aclaración de Petroperú se produjo después de que diversos portales de información refirieran que UNNA Energía, vinculada a AENZA, había presentado ante Indecopi una solicitud para iniciar un proceso concursal ordinario contra la estatal, motivada por presuntos incumplimientos de pago.

Fuentes mencionadas en esos reportes explicaron que, de admitirse el trámite, los acreedores reunirían una junta para definir el camino financiero de la compañía, eligiendo entre la reestructuración o una posible liquidación.

Consultado por la prensa, Indecopi ratificó que todo trámite concursal permanece reservado hasta su eventual notificación formal a las partes, de acuerdo a la ley vigente.

Los bonos de Petroperú con vencimiento en 2047 caen a su nivel más bajo en dos años tras rumores de quiebra.

La petrolera estatal continúa su reorganización

El incidente llega en un momento de especial fragilidad para Petroperú, que reportó una pérdida neta de US$355 millones y un déficit de capital de trabajo que supera los US$1.347 millones en los primeros nueve meses de 2025.

En el mismo comunicado, la empresa reconoció estar gestionando un proceso de reorganización operativa, financiera y administrativa para restablecer su sostenibilidad, y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública a través de sus canales oficiales.

La caída de los bonos de Petroperú alcanza mínimos de dos años

El efecto inmediato de los rumores y reportes sobre una posible quiebra de Petroperú fue recogido por Bloomberg Línea. El medio financiero reportó que los bonos de la empresa a 2047 cayeron 3,6 centavos para situarse en 64,3 centavos de dólar, su valor más bajo en dos años, mientras que los papeles a 2032 retrocedieron hasta los 82,5 centavos.

Según datos al cierre de septiembre, la empresa cuenta con una deuda financiera próxima a US$5.500 millones, incluidos US$3.100 millones en bonos. Bloomberg Línea señaló que la incertidumbre persiste en medio de un contexto político y económico en el que las autoridades aún no anuncian decisiones formales sobre insolvencia, reestructuración o posibles medidas extraordinarias para la petrolera.