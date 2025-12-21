El agotamiento de fin de año: por qué diciembre es uno de los meses más estresantes del calendario laboral

El estrés laboral en diciembre afecta a miles de trabajadores en Perú por la acumulación de tareas y compromisos familiares. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Para muchos trabajadores en Perú, diciembre no es sinónimo de descanso. Aunque el calendario se llena de celebraciones, el último mes del año concentra una serie de exigencias laborales y personales que lo convierten en uno de los periodos más estresantes y agotadores del año.

Cierres contables, metas pendientes, evaluaciones de desempeño, sobrecarga de tareas y la presión por “llegar bien” al cierre del año se combinan con compromisos familiares y preocupaciones económicas. El resultado es un fenómeno cada vez más frecuente: el agotamiento de fin de año.

Por qué diciembre concentra tanto estrés laboral

Especialistas en salud ocupacional coinciden en que diciembre reúne varios factores de riesgo para el bienestar emocional de los trabajadores. No se trata de un solo elemento, sino de la acumulación de tensiones sostenidas durante todo el año.

Entre los principales detonantes se encuentran:

Cierre de objetivos y cumplimiento de indicadores

Reducción de personal por vacaciones

Jornadas más largas para cumplir plazos

Presión por evaluaciones o renovaciones laborales

Menor capacidad de desconexión

En Perú, donde una parte importante de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de informalidad o contratos temporales, el temor a perder el empleo o no renovar contrato añade una capa adicional de estrés.

Un hombre de mediana edad muestra signos de cansancio y estrés mientras trabaja en una oficina decorada para las fiestas navideñas. A su alrededor hay papeles arrugados, gráficos financieros y tazas de café, reflejando la presión laboral que persiste incluso en épocas festivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cansancio acumulado: el desgaste que se arrastra todo el año

El agotamiento de diciembre no aparece de la nada. En muchos casos es la consecuencia de un cansancio acumulado que se arrastra desde meses anteriores. La falta de pausas reales, el trabajo continuo y la dificultad para tomar vacaciones oportunas pasan factura al final del año.

Una gran parte de trabajadores no logra tomar sus vacaciones completas o las posterga, lo que incrementa el riesgo de fatiga física y mental.

Este cansancio sostenido se manifiesta en diciembre con mayor intensidad, cuando el cuerpo y la mente ya no tienen margen de recuperación.

Un hombre con expresión de agotamiento y estrés se apoya en la pared de una oficina, reflejando la presión y el cansancio que pueden experimentar los trabajadores en entornos corporativos. La imagen ilustra el impacto emocional del exceso de trabajo y la importancia de la salud mental en el ámbito laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en la salud mental de los trabajadores

El agotamiento laboral no solo afecta el rendimiento. El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) ha advertido que el estrés crónico relacionado con el trabajo puede desencadenar ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad y síntomas depresivos.

Durante diciembre, los servicios de salud mental suelen registrar un aumento de consultas vinculadas a:

Estrés laboral intenso

Insomnio persistente

Sensación de saturación emocional

Dificultad para concentrarse

Desmotivación general

A esto se suma la presión social por “estar bien” en una época asociada a la celebración, lo que lleva a muchas personas a minimizar o esconder su malestar.

Un joven muestra signos de estrés mientras trabaja desde casa en un ambiente decorado para la Navidad. Rodeado de papeles, tazas de café y adornos festivos, la imagen refleja la presión y el agotamiento que pueden experimentar los trabajadores al intentar equilibrar las responsabilidades laborales y personales durante la temporada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el trabajo invade la vida personal

Otro factor clave del agotamiento de fin de año es la difusa frontera entre el trabajo y la vida personal. En diciembre, muchos trabajadores llevan tareas pendientes a casa, revisan correos fuera del horario laboral o sienten que no pueden desconectarse.

La combinación de obligaciones laborales con compromisos familiares y sociales genera una sensación de estar “corriendo contra el tiempo”, lo que incrementa el estrés y reduce la capacidad de disfrute.

Especialistas en bienestar laboral advierten que esta falta de desconexión impide una recuperación emocional adecuada y acelera el desgaste.

Una imagen impactante del agotamiento laboral: un hombre desesperado en un pequeño cuarto abrumado por papeles. El estrés, la ansiedad y el exceso de trabajo afectan su salud mental y bienestar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Señales de alerta que no deben ignorarse

El agotamiento de fin de año suele normalizarse, pero existen señales claras de que el cuerpo y la mente están sobrepasados:

Cansancio extremo incluso tras descansar

Irritabilidad constante

Dolores musculares o de cabeza frecuentes

Falta de motivación o apatía

Sensación de no poder “desconectar”

Reconocer estas señales a tiempo es clave para evitar que el estrés se prolongue hacia el siguiente año.

Cómo reducir el impacto del estrés laboral en diciembre

Aunque no siempre es posible eliminar la carga laboral, sí se pueden aplicar estrategias para reducir su impacto:

Prioriza tareas

No todo es urgente. Identificar lo realmente importante ayuda a disminuir la sensación de saturación.

Respeta los horarios

Evitar extender innecesariamente la jornada laboral protege la salud mental y mejora la productividad.

Tómate pausas reales

Breves descansos durante el día ayudan a recuperar energía y concentración.

Aprende a cerrar el año con límites

Aceptar que no todo quedará perfecto reduce la autoexigencia excesiva.

Planifica el descanso

Programar vacaciones o días libres permite al cuerpo y la mente recuperarse tras un año exigente.

En el agitado escenario laboral, una persona se sumerge en un breve sueño, ilustrando el cansancio, el estrés y la lucha contra el burnout en la jornada laboral. Una representación visual del anhelo de descanso y equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema silencioso que merece atención

El agotamiento de fin de año sigue siendo un tema poco visibilizado en el ámbito laboral peruano. Sin embargo, su impacto es real y afecta tanto al bienestar de los trabajadores como al clima organizacional y la productividad.

Cerrar el año no debería implicar llegar al límite. Reconocer el desgaste, poner límites y priorizar la salud mental es clave para terminar diciembre con mayor equilibrio y empezar el nuevo año en mejores condiciones.

Porque descansar también es parte del trabajo.