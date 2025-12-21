El agotamiento de fin de año: por qué diciembre es uno de los meses más estresantes del calendario laboral

Para muchos trabajadores en Perú, diciembre no es sinónimo de descanso. Aunque el calendario se llena de celebraciones, el último mes del año concentra una serie de exigencias laborales y personales que lo convierten en uno de los periodos más estresantes y agotadores del año.
Cierres contables, metas pendientes, evaluaciones de desempeño, sobrecarga de tareas y la presión por “llegar bien” al cierre del año se combinan con compromisos familiares y preocupaciones económicas. El resultado es un fenómeno cada vez más frecuente: el agotamiento de fin de año.
Por qué diciembre concentra tanto estrés laboral
Especialistas en salud ocupacional coinciden en que diciembre reúne varios factores de riesgo para el bienestar emocional de los trabajadores. No se trata de un solo elemento, sino de la acumulación de tensiones sostenidas durante todo el año.
Entre los principales detonantes se encuentran:
- Cierre de objetivos y cumplimiento de indicadores
- Reducción de personal por vacaciones
- Jornadas más largas para cumplir plazos
- Presión por evaluaciones o renovaciones laborales
- Menor capacidad de desconexión
En Perú, donde una parte importante de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de informalidad o contratos temporales, el temor a perder el empleo o no renovar contrato añade una capa adicional de estrés.
Cansancio acumulado: el desgaste que se arrastra todo el año
El agotamiento de diciembre no aparece de la nada. En muchos casos es la consecuencia de un cansancio acumulado que se arrastra desde meses anteriores. La falta de pausas reales, el trabajo continuo y la dificultad para tomar vacaciones oportunas pasan factura al final del año.
Una gran parte de trabajadores no logra tomar sus vacaciones completas o las posterga, lo que incrementa el riesgo de fatiga física y mental.
Este cansancio sostenido se manifiesta en diciembre con mayor intensidad, cuando el cuerpo y la mente ya no tienen margen de recuperación.
El impacto en la salud mental de los trabajadores
El agotamiento laboral no solo afecta el rendimiento. El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) ha advertido que el estrés crónico relacionado con el trabajo puede desencadenar ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad y síntomas depresivos.
Durante diciembre, los servicios de salud mental suelen registrar un aumento de consultas vinculadas a:
- Estrés laboral intenso
- Insomnio persistente
- Sensación de saturación emocional
- Dificultad para concentrarse
- Desmotivación general
A esto se suma la presión social por “estar bien” en una época asociada a la celebración, lo que lleva a muchas personas a minimizar o esconder su malestar.
Cuando el trabajo invade la vida personal
Otro factor clave del agotamiento de fin de año es la difusa frontera entre el trabajo y la vida personal. En diciembre, muchos trabajadores llevan tareas pendientes a casa, revisan correos fuera del horario laboral o sienten que no pueden desconectarse.
La combinación de obligaciones laborales con compromisos familiares y sociales genera una sensación de estar “corriendo contra el tiempo”, lo que incrementa el estrés y reduce la capacidad de disfrute.
Especialistas en bienestar laboral advierten que esta falta de desconexión impide una recuperación emocional adecuada y acelera el desgaste.
Señales de alerta que no deben ignorarse
El agotamiento de fin de año suele normalizarse, pero existen señales claras de que el cuerpo y la mente están sobrepasados:
- Cansancio extremo incluso tras descansar
- Irritabilidad constante
- Dolores musculares o de cabeza frecuentes
- Falta de motivación o apatía
- Sensación de no poder “desconectar”
Reconocer estas señales a tiempo es clave para evitar que el estrés se prolongue hacia el siguiente año.
Cómo reducir el impacto del estrés laboral en diciembre
Aunque no siempre es posible eliminar la carga laboral, sí se pueden aplicar estrategias para reducir su impacto:
- Prioriza tareas
No todo es urgente. Identificar lo realmente importante ayuda a disminuir la sensación de saturación.
- Respeta los horarios
Evitar extender innecesariamente la jornada laboral protege la salud mental y mejora la productividad.
- Tómate pausas reales
Breves descansos durante el día ayudan a recuperar energía y concentración.
- Aprende a cerrar el año con límites
Aceptar que no todo quedará perfecto reduce la autoexigencia excesiva.
- Planifica el descanso
Programar vacaciones o días libres permite al cuerpo y la mente recuperarse tras un año exigente.
Un problema silencioso que merece atención
El agotamiento de fin de año sigue siendo un tema poco visibilizado en el ámbito laboral peruano. Sin embargo, su impacto es real y afecta tanto al bienestar de los trabajadores como al clima organizacional y la productividad.
Cerrar el año no debería implicar llegar al límite. Reconocer el desgaste, poner límites y priorizar la salud mental es clave para terminar diciembre con mayor equilibrio y empezar el nuevo año en mejores condiciones.
Porque descansar también es parte del trabajo.