Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

También se evaluará si estos hechos afectaron derechos fundamentales de los militantes y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica. Las diligencias, a cargo de la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, tendrán un plazo inicial de 50 días y buscan esclarecer presuntas irregularidades en las Elecciones internas del partido.

Según la imputación fiscal, el presunto fraude se habría producido tras el proceso interno del 30 de noviembre, cuando se proclamó a los delegados que debían participar en las primarias del 7 de diciembre. La denuncia sostiene que esos resultados fueron alterados mediante la exclusión de delegados legítimamente elegidos y la inclusión de personas no votadas por la militancia.

Uno de los ejes de la investigación es el presunto uso de la clave institucional de Cinthia Pajuelo para registrar ante la ONPE una lista distinta a la proclamada por el Comité Electoral Nacional. En ese trámite se habrían omitido las Resoluciones N.º 069 y 070-2025/CNE-AP, que validaban a los delegados electos, y se habría consignado un padrón alterno publicado el 4 de diciembre.

La Fiscalía también evaluará si estos hechos afectaron el derecho al sufragio interno y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organismo supervisor. Entre las diligencias previstas figuran las declaraciones de los denunciantes, de la propia Cinthia Pajuelo y del procurador del JNE, además del análisis de actas, resoluciones internas y registros oficiales.

Excongresista califica el caso como “muy grave” y pide colaboración

La apertura de la investigación generó reacciones dentro de Acción Popular. Uno de los pronunciamientos más severos fue el del excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien advirtió que el caso tiene una dimensión penal relevante y podría involucrar a más personas.

En una entrevista concedida al programa Las cosas como son, de RPP TV, el exparlamentario señaló: “Lamentablemente, eso se veía venir. Ya se había presentado las denuncias antes, y -además- el afectado, creo que dice la denuncia, es el Jurado Nacional de Elecciones. Es una cosa muy grave, es una denuncia penal que va a involucrar a mucha gente, y la señora Cinthia Pajuelo es la principal implicada en esto. Evidentemente, ella fue la autora del cambiazo de los delegados. Espero que se sepa la verdad. Queremos todos saber la verdad y que ella colabore en todo lo que pueda para saber exactamente qué pasó”.

Para García Belaunde, la investigación no solo compromete responsabilidades individuales, sino que evidencia fallas en la conducción del proceso electoral interno, por lo que consideró clave la colaboración de la exjefa electoral para esclarecer la presunta alteración del padrón.

Implicancias legales

La decisión del JNE de anular las internas de Acción Popular dejó al partido sin posibilidad de participar en las Elecciones Generales de 2026, afectando candidaturas presidenciales y congresales. Según la Resolución N.º 0745-2025-JNE, la medida respondió a la alteración de la voluntad de la militancia y a la vulneración de los principios de democracia interna.

Actualmente, Acción Popular ha presentado un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, alegando falta de defensa. De confirmarse la exclusión, la agrupación podría perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. El desenlace de la investigación penal será determinante para el futuro político del partido y podría sentar un precedente sobre los mecanismos de control y transparencia en las organizaciones partidarias del país.

