DNI: ¿cómo hacer la denuncia virtual ante la PNP y cuál es el peligro si lo perdí o me lo robaron?

DNI electrónico

En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único documento oficial que acredita tanto la identidad como la nacionalidad peruana. Lo emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El DNI reúne información esencial: nombres, apellidos, número de documento, fotografía, fecha de nacimiento, firma, dirección, estado civil y grupo de votación. Su portación es obligatoria para menores de edad y adultos.

La función del DNI resulta central al permitir la identificación ante cualquier autoridad pública o privada, el ejercicio del derecho al voto en procesos electorales, el acceso a servicios estatales como salud, educación y programas sociales, y la realización de trámites civiles, como matrimonios, registros familiares, viajes internos, apertura de cuentas bancarias o adquisición de bienes. Además, Reniec ha introducido tecnología en el DNI electrónico, ofreciendo funcionalidades de autenticación y firma digital de documentos.

La pérdida o el robo del DNI expone a riesgos relevantes, como la suplantación de identidad y fraudes financieros, por lo que resulta imprescindible tomar medidas de inmediato.

¿Cómo denunciar la pérdida o robo de mi DNI virtualmente?

El DNIe, por tener más medidas de seguridad que el DNI tradicional, reduce las posibilidades de fraude y de suplantación de identidad. Fotos: Andina/Composición Infobae

Para denunciar virtualmente la pérdida o robo del DNI, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP): www.policia.gob.pe/denuncias. El trámite consta de los siguientes pasos:

Seleccionar la opción “Denunciar robo o pérdida de documento” .

Ingresar los datos personales.

Detallar el suceso.

Registrar el número de DNI.

Al completar el formulario, el sistema genera una constancia digital que puede descargarse o imprimirse. Este comprobante es válido ante entidades como Reniec, bancos o instituciones públicas, y respalda al ciudadano hasta que gestione el duplicado del documento.

La omisión de este trámite puede exponer al ciudadano a delitos de suplantación, ya que delincuentes pueden usar el DNI extraviado para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, efectuar compras o cometer ilícitos bajo el nombre de la víctima.

Según la legislación peruana, la suplantación de identidad es un delito sancionado con penas de hasta cinco años de prisión. Además, RENIEC ha informado sobre cientos de casos recientes en los que ciudadanos enfrentaron procesos judiciales por delitos cometidos por terceros que emplearon sus datos.

Costos del DNI

Con la masificación del DNI electrónico, se tendrán en cuenta los costos del DNI convencional, que aparecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Reniec, el cual detalla los trámites que se pueden gestionar. Estos serán los precios a pagar:

Inscripción del DNI:

Inscripción obligatoria de menores de 17 años, hasta antes de cumplir 18 años: 30 soles

Inscripción ordinaria - para personas que cumplen 18 años: 30 soles

Inscripción extemporánea - a partir de los 20 años: 35 soles

Inscripción de personas naturalizadas peruanas 32 soles

Reinscripción en el registro único de identificación de las personas naturales: 31 soles

Renovación del DNI:

Renovación por caducidad del DNI mayores de 17 años: 30 soles

Duplicado de DNI (a partir de 17 años):

Duplicado del DNI (oficina registral o agencia en el país y extranjero): 24 soles

Duplicado del DNI vía página web o PVM: 21 soles

Rectificación con emisión de DNI:

Rectificación de prenombres, apellidos y otros datos (a partir de los 17 años): 24 soles

Cambio del estado civil: 24 soles

Actualización de domicilio a partir de los 17 años: 22 soles

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos: 22 soles

Rectificación por resolución judicial de interdicción: 21 soles

Cambio de situación de discapacidad: 21 soles

Actualización de imágenes y datos: 30 soles