Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Balean a Miguel Ignacio de las Casas en Al Fondo Hay Sitio. Hay muchos sospechosos.

La noche del viernes 19 de diciembre sorprendió a la audiencia con el cierre de la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio, cuando el personaje de Miguel Ignacio de las Casas fue víctima de un ataque armado en su propia casa. El disparo al empresario marcó el desenlace más impactante del año para la telenovela peruana.

El episodio final situó a Miguel Ignacio, interpretado por Sergio Galliani, alistándose para visitar a su hijo Otto, vestido con un traje de Papá Noel. En el momento en que se disponía a salir, un desconocido apareció en la puerta y, tras un breve cruce de miradas, le disparó. La escena mantuvo en vilo a los fanáticos, ya que el rostro del atacante quedó fuera de cámara.

Las familias Gonzales y Montalbán, quienes celebraban el fin de año en sus respectivas casas, escucharon una fuerte detonación. Ante el ruido, atribuyeron el hecho al estallido de fuegos artificiales por motivo de la Navidad. Ninguno sospechaba que en ese momento uno de los antagonistas centrales de la serie acababa de ser herido de gravedad.

Tras recibir el impacto de bala, Miguel Ignacio de las Casas queda desmayado mientras suena su celular y se escucha la contestadora. Otto, por su parte, está a la espera de su padre, al que anhela ver en una fecha tan importante. Mientras tanto, presencia los fuegos artificiales junto a los Gonzáles.

July y Cristóbal se casaron

El final de temporada no solo impactó por la violencia del ataque. Siguiendo una tradición del programa, este último capítulo incluyó una boda. July Flores, interpretada por Guadalupe Farfán, y Cristóbal Montalbán, a cargo de Franco Pennano, sellaron su relación en una ceremonia televisada. La celebración de la pareja sirvió como contrapunto emotivo al momento de tensión que cerró la entrega anual. A diferencia de las anteriores temporadas, este matrimonio se logró, con algunas interrupciones, pero se concretó.

Durante la ceremonia, Jimmy agarra el bouquet de July, lo que le da fuerza a declararle su amor a Alessia. El joven deja claro que no le importa solo es correspondido, solo quiere dejar de ser un cobarde y hablar con la verdad.

La emisión también dejó ver otros avances en las historias principales. Joel Gonzales (Erick Elera) y Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra) anunciaron que esperan un hijo, sumándose a los acontecimientos que cambiaron el rumbo de los personajes más seguidos por la audiencia.

El estado de salud de Miguel Ignacio de las Casas tras el atentado permanece en suspenso. Como cada temporada, la serie de América Televisión mantiene su tradición de cerrar el año con situaciones límite, giros argumentales intensos y dejando preguntas sin respuesta inmediata. El ataque a uno de los villanos más emblemáticos y los anuncios de boda y embarazo confirman su receta de combinar drama, familia y misterio para asegurar el interés del público.

El episodio final deja abierta la incógnita sobre la identidad del atacante y el desenlace de las tramas en curso, elementos que configurarán el eje del arranque de la temporada 2026 de Al Fondo Hay Sitio. La espera por nuevas revelaciones ya comienza para los seguidores de la serie más longeva de la televisión peruana.