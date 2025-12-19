Perú

PJ condena a subgerente de la Municipalidad de Pacasmayo por apropiarse de 65 mil soles

Pedro Amaya fue condenado a ocho años de prisión. Además, deberá pagar S/4.572,50 por concepto de 365 días-multa y la suma de S/80 mil como reparación civil.

Guardar
Poder Judicial
Poder Judicial

El Poder Judicial condenó a Pedro Agustín Amaya Grados a ocho años de cárcel por ser culpable del delito de peculado doloso por aprobación, en agravio contra el Estado. La sentencia, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial fue emitida el miércoles 17 de diciembre pasado.

También se dispuso la inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, el pago de S/4.572,50 por concepto de 365 días-multa a favor del Tesoro Público y la suma de S/80 mil como reparación civil.

Fiscalía condenó 546 implicados en
Fiscalía condenó 546 implicados en delitos de corrupción de funcionarios entre enero y abril de 2025. (Foto: Agencia Andina)

El fiscal provincial César Gustavo Espínola Carrillo, del Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, demostró que el exfuncionario giró y cobró indebidamente los cheques N.75445108 y 75445109, sin sustento legal ni registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en su condición de subgerente de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y responsable del manejo de las cuentas bancarias de dicha entidad.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre y el 16 de octubre del 2019. En esas fechas el condenado cobró 50 mil soles y 15 mil soles, respectivamente, por medio del retiro en efectivo y el depósito en su cuenta personal. Esto, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio económico al Estado de 65 mil soles y contravino sus deberes.

El sentenciado se encuentra actualmente con orden de ubicación y captura. Cuando sea encontrado, se dispondrá su internamiento en una cárcel.

El Poder Judicial condenó a
El Poder Judicial condenó a exfuncionario regional que se apropió de dinero público. Foto: Fiscalía

Funcionario en Amazonas

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, con sede en Chachapoyas, obtuvo una condena de ocho años y siete meses de prisión efectiva para Milena Escobedo, extesorera de la Dirección Regional Agraria de Amazonas (DRAA). El fallo judicial se emitió tras determinarse su responsabilidad en el delito de peculado doloso por apropiación agravada de fondos públicos pertenecientes a la entidad regional.

Durante el proceso, el fiscal adjunto provincial Carlos Alberto Bustamante Díaz estableció que la exfuncionaria Escobedo se apropió ilícitamente de dinero destinado a dos proyectos de infraestructura agraria. De acuerdo con la investigación, la apropiación relacionada con proyectos clave del sector agrario afectó de manera directa la gestión de recursos públicos en la región Amazonas.

La fiscalía demostró que Escobedo cobró dos cheques, uno de S/ 102 mil 407.50 para el proyecto de riego Tingomonte y otro de S/ 39 mil 626 asignados a un proyecto de producción de bambú. El perjuicio total para el Estado ascendió a S/ 142 mil 033.50, monto que no fue ni rendido ni devuelto, según sostuvo el Ministerio Público.

Junto a la condena de prisión efectiva, el Poder Judicial ordenó siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Escobedo, el pago de una reparación civil por el monto apropiado y una indemnización por daños, además de una sanción económica de 420 días-multa, equivalente a S/ 22 mil 750. La resolución también dispuso la captura inmediata de la sentenciada, indicó la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Temas Relacionados

Poder JudicialMinisterio PúblicoAmazonasLa Libertadperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

El cuadro victoriano oficializó al exarquero de Sporting Cristal para la próxima Liga 1 y Copa Libertadores. Es el quinto fichaje de los ‘blanquiazules’

Alianza Lima presentó a Alejandro

Accidentes en la Vía Expresa Sur: inspectora atropellada permanece bajo observación y Surco anuncia acciones legales

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito y motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia, así como el inicio de diligencias policiales

Accidentes en la Vía Expresa

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte por crisis hipertensiva severa

Alejandro Salas, exministro de Trabajo y actual candidato de Perú Primero, confirmó a Infobae Perú que el exmandatario ingresó al establecimiento de salud en horas de la mañana

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado

Anticiclón del Pacífico Sur afectará a la costa peruana: se pronostica lluvia y niebla desde este 20 de diciembre

El sistema atmosférico intensificará los vientos vespertinos, con velocidades que facilitarán el levantamiento de polvo y arena, especialmente en áreas desprotegidas durante este fin de semana

Anticiclón del Pacífico Sur afectará

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

La lucha de la madre de Vasco Madueño incluyó intervenciones de emergencia y tratamientos alternativos. Después de una ardua batalla contra el cáncer, Jessica Madueño falleció el 22 de noviembre

Jessica Madueño: ¿De qué murió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte por crisis hipertensiva severa

José Domingo Pérez pide inaplicar la “sentencia política y prevaricadora” del TC que anula el caso Cócteles

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Chile archiva el proceso de extradición de Alberto Fujimori por casos de corrupción y violaciones de DD. HH.

Ministro del Interior asegura que el gobierno ha “superado bastante” el resultado de los operativos contra la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

Jessica Madueño: ¿De qué murió

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

“Una parte de mí ha muerto con ella”: Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

DEPORTES

Alianza Lima presentó a Alejandro

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1