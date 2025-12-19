PJ condena a subgerente de la Municipalidad de Pacasmayo por apropiarse de 65 mil soles

Poder Judicial

El Poder Judicial condenó a Pedro Agustín Amaya Grados a ocho años de cárcel por ser culpable del delito de peculado doloso por aprobación, en agravio contra el Estado. La sentencia, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial fue emitida el miércoles 17 de diciembre pasado.

También se dispuso la inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, el pago de S/4.572,50 por concepto de 365 días-multa a favor del Tesoro Público y la suma de S/80 mil como reparación civil.

El fiscal provincial César Gustavo Espínola Carrillo, del Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, demostró que el exfuncionario giró y cobró indebidamente los cheques N.75445108 y 75445109, sin sustento legal ni registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en su condición de subgerente de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y responsable del manejo de las cuentas bancarias de dicha entidad.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre y el 16 de octubre del 2019. En esas fechas el condenado cobró 50 mil soles y 15 mil soles, respectivamente, por medio del retiro en efectivo y el depósito en su cuenta personal. Esto, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio económico al Estado de 65 mil soles y contravino sus deberes.

El sentenciado se encuentra actualmente con orden de ubicación y captura. Cuando sea encontrado, se dispondrá su internamiento en una cárcel.

Funcionario en Amazonas

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, con sede en Chachapoyas, obtuvo una condena de ocho años y siete meses de prisión efectiva para Milena Escobedo, extesorera de la Dirección Regional Agraria de Amazonas (DRAA). El fallo judicial se emitió tras determinarse su responsabilidad en el delito de peculado doloso por apropiación agravada de fondos públicos pertenecientes a la entidad regional.

Durante el proceso, el fiscal adjunto provincial Carlos Alberto Bustamante Díaz estableció que la exfuncionaria Escobedo se apropió ilícitamente de dinero destinado a dos proyectos de infraestructura agraria. De acuerdo con la investigación, la apropiación relacionada con proyectos clave del sector agrario afectó de manera directa la gestión de recursos públicos en la región Amazonas.

La fiscalía demostró que Escobedo cobró dos cheques, uno de S/ 102 mil 407.50 para el proyecto de riego Tingomonte y otro de S/ 39 mil 626 asignados a un proyecto de producción de bambú. El perjuicio total para el Estado ascendió a S/ 142 mil 033.50, monto que no fue ni rendido ni devuelto, según sostuvo el Ministerio Público.

Junto a la condena de prisión efectiva, el Poder Judicial ordenó siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Escobedo, el pago de una reparación civil por el monto apropiado y una indemnización por daños, además de una sanción económica de 420 días-multa, equivalente a S/ 22 mil 750. La resolución también dispuso la captura inmediata de la sentenciada, indicó la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.