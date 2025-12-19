Campaña de salud gratis para este 20 de diciembre: conoce dónde y cuáles son los servicios que se ofrecerán

La Municipalidad de Puente Piedra llevará a cabo este sábado 20 de diciembre una campaña de salud gratuita dirigida a todos los vecinos del distrito. La actividad tendrá lugar entre las 8:00 y las 13:00 horas en la losa deportiva de Laderas de Chillón, II Explanada - zona Sur con el objetivo de ofrecer atención integral a poblaciones que enfrentan barreras para recibir servicios médicos oportunos.
Esta jornada de prevención y bienestar busca acercar distintas especialidades y acciones educativas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en un solo espacio y sin costo.
La iniciativa refleja el compromiso municipal de garantizar el derecho a la salud, promover hábitos que favorezcan la calidad de vida y facilitar diagnósticos precoces en la comunidad de Puente Piedra.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder sin costo a las siguientes atenciones, cada una orientada a aspectos fundamentales para la salud y el desarrollo personal:
- Triaje: Evaluación inicial para identificar el estado de salud general y determinar priorización en las siguientes atenciones.
- Medicina general: Consultas clínicas para diagnosticar enfermedades comunes, prescribir tratamiento básico o referir según necesidad.
- Nutrición: Consejería y evaluación para fomentar una alimentación balanceada, detectando riesgos de desnutrición, obesidad o malos hábitos.
- Sesión educativa de nutrición: Charlas sobre hábitos alimenticios correctos y pautas sencillas para adoptar una dieta saludable y variada.
- Psicología: Orientación profesional ante situaciones de estrés o malestares emocionales, ofreciendo pautas para el cuidado de la salud mental.
- Juegos lúdicos de psicología: Actividades recreativas supervisadas por especialistas, dirigidas a fortalecer habilidades socioemocionales en niños y adolescentes.
- Sesión educativa lavado de manos: Capacitación práctica sobre técnicas adecuadas de higiene para prevenir enfermedades infecciosas.
- Vacunas: Administración de inmunizaciones según el calendario oficial, protegiendo especialmente a menores, adultos mayores y personas en situación de riesgo.
- Odontología: Exámenes bucales preventivos, recomendaciones de higiene oral y detección temprana de caries o afecciones dentales.
- Fluorización: Aplicación de flúor para fortalecer los dientes y prevenir la formación de caries, especialmente en infancias.
- Sesión educativa de dengue: Información sobre prevención, síntomas y manejo de esta enfermedad transmitida por mosquitos, vital en temporadas de mayor incidencia.
- Sesión educativa de TBC: Charlas explicativas sobre la tuberculosis, su prevención y la importancia de la detección precoz en entornos comunitarios.
- Caritas pintadas: Espacio recreativo pensado para los más pequeños, brindando un momento lúdico y artístico.
- Corte de cabello: Servicio cortesía enfocado en mejorar la imagen personal y, con ello, la autoestima de quienes asistan.
La municipalidad destaca que todas las prestaciones son gratuitas, invitando a la población a participar activamente en esta jornada que prioriza el bienestar común. Iniciativas como esta refuerzan el compromiso de llevar atención de calidad a todos los rincones del distrito, promoviendo la prevención y el acceso igualitario a servicios esenciales.
Importancia de los chequeos generales
- Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que incrementa las posibilidades de tratamiento efectivo y recuperación.
- Ayudan a identificar factores de riesgo y prevenir el desarrollo de afecciones crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos.
- Facilitan el control de condiciones preexistentes, ajustando tratamientos y evitando complicaciones a largo plazo.
- Contribuyen a mantener un registro actualizado del estado de salud, útil para intervenciones médicas futuras.
- Promueven la educación en hábitos saludables, ya que los profesionales orientan sobre alimentación, ejercicio y prevención.
- Disminuyen los costos en salud a largo plazo al evitar tratamientos intensivos para enfermedades avanzadas.
- Mejoran la calidad de vida, pues al detectar y tratar cualquier alteración oportunamente se evitan deterioros en el bienestar físico y mental.
- Fomentan la responsabilidad personal hacia el autocuidado y la importancia de asistir regularmente a controles médicos.