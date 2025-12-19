Campaña de salud gratis para este 20 de diciembre: conoce dónde y cuáles son los servicios que se ofrecerán

Las actividades se desarrollarán de 8 a 13 horas con el objetivo de facilitar el acceso a consultas médicas y promover la prevención entre los vecinos - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra llevará a cabo este sábado 20 de diciembre una campaña de salud gratuita dirigida a todos los vecinos del distrito. La actividad tendrá lugar entre las 8:00 y las 13:00 horas en la losa deportiva de Laderas de Chillón, II Explanada - zona Sur con el objetivo de ofrecer atención integral a poblaciones que enfrentan barreras para recibir servicios médicos oportunos.

Esta jornada de prevención y bienestar busca acercar distintas especialidades y acciones educativas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en un solo espacio y sin costo.

La iniciativa refleja el compromiso municipal de garantizar el derecho a la salud, promover hábitos que favorezcan la calidad de vida y facilitar diagnósticos precoces en la comunidad de Puente Piedra.

Se prioriza la detección temprana de enfermedades y el fomento de hábitos saludables, beneficiando especialmente a quienes tienen menor acceso usual a servicios de salud - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder sin costo a las siguientes atenciones, cada una orientada a aspectos fundamentales para la salud y el desarrollo personal:

Triaje: Evaluación inicial para identificar el estado de salud general y determinar priorización en las siguientes atenciones.

Medicina general: Consultas clínicas para diagnosticar enfermedades comunes, prescribir tratamiento básico o referir según necesidad.

Nutrición: Consejería y evaluación para fomentar una alimentación balanceada, detectando riesgos de desnutrición, obesidad o malos hábitos.

Sesión educativa de nutrición: Charlas sobre hábitos alimenticios correctos y pautas sencillas para adoptar una dieta saludable y variada.

Psicología: Orientación profesional ante situaciones de estrés o malestares emocionales, ofreciendo pautas para el cuidado de la salud mental.

Juegos lúdicos de psicología: Actividades recreativas supervisadas por especialistas, dirigidas a fortalecer habilidades socioemocionales en niños y adolescentes.

Sesión educativa lavado de manos: Capacitación práctica sobre técnicas adecuadas de higiene para prevenir enfermedades infecciosas.

Vacunas: Administración de inmunizaciones según el calendario oficial, protegiendo especialmente a menores, adultos mayores y personas en situación de riesgo.

Odontología: Exámenes bucales preventivos, recomendaciones de higiene oral y detección temprana de caries o afecciones dentales.

Fluorización: Aplicación de flúor para fortalecer los dientes y prevenir la formación de caries, especialmente en infancias.

Sesión educativa de dengue: Información sobre prevención, síntomas y manejo de esta enfermedad transmitida por mosquitos, vital en temporadas de mayor incidencia.

Sesión educativa de TBC: Charlas explicativas sobre la tuberculosis, su prevención y la importancia de la detección precoz en entornos comunitarios.

Caritas pintadas: Espacio recreativo pensado para los más pequeños, brindando un momento lúdico y artístico.

Corte de cabello: Servicio cortesía enfocado en mejorar la imagen personal y, con ello, la autoestima de quienes asistan.

La diversidad de opciones incluye triaje, vacunación, odontología, juegos lúdicos para la salud mental, fluorización dental, caritas pintadas y cortes de cabello - Créditos: Freepik.

La municipalidad destaca que todas las prestaciones son gratuitas, invitando a la población a participar activamente en esta jornada que prioriza el bienestar común. Iniciativas como esta refuerzan el compromiso de llevar atención de calidad a todos los rincones del distrito, promoviendo la prevención y el acceso igualitario a servicios esenciales.

Importancia de los chequeos generales

Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que incrementa las posibilidades de tratamiento efectivo y recuperación.

Ayudan a identificar factores de riesgo y prevenir el desarrollo de afecciones crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos.

Facilitan el control de condiciones preexistentes, ajustando tratamientos y evitando complicaciones a largo plazo.

Contribuyen a mantener un registro actualizado del estado de salud, útil para intervenciones médicas futuras.

Promueven la educación en hábitos saludables, ya que los profesionales orientan sobre alimentación, ejercicio y prevención.

Disminuyen los costos en salud a largo plazo al evitar tratamientos intensivos para enfermedades avanzadas.

Mejoran la calidad de vida, pues al detectar y tratar cualquier alteración oportunamente se evitan deterioros en el bienestar físico y mental.

Fomentan la responsabilidad personal hacia el autocuidado y la importancia de asistir regularmente a controles médicos.