Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano: la multiplicó por cero y afirma que gana dinero con un dolor familiar

El enfrentamiento verbal entre Shirley Arica y Tilsa Lozano volvió a sacudir el escenario del espectáculo local, esta vez con acusaciones directas y frases sin matices.

La modelo cuestionó que su colega haya retomado en televisión un vínculo del pasado con Juan Manuel Vargas, al considerar que se trata de un episodio sensible que afectó a terceros. Lejos de mostrarse cauta, Arica optó por una respuesta frontal, aseguró que seguirá opinando mientras ello le genere ingresos y minimizó la relevancia mediática de Lozano.

El cruce se produjo luego de una cadena de declaraciones públicas, apariciones en programas de entretenimiento y reacciones cruzadas que reavivaron una polémica de larga data, con protagonistas que exponen versiones opuestas y tensiones aún vigentes.

Shirley Arica y una respuesta sin filtros

Shirley Arica no esquivó la polémica y respondió con dureza a Tilsa Lozano tras escucharla referirse nuevamente a su relación con Juan Manuel Vargas. La modelo consideró que ese episodio pertenece a un pasado que dejó consecuencias en una familia y cuestionó que vuelva a ser utilizado como contenido televisivo.

En declaraciones difundidas en un programa de espectáculos, Arica expresó su rechazo con una frase que marcó el tono de su postura: “Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia. Ya para mí esa mujer perdió el respeto”.

Lejos de detenerse allí, Arica optó por un comentario irónico para restarle importancia a su contendora en el plano mediático. “Tilsa es como el helado de pollo. No existe”, dijo entre risas, reforzando la idea de que no la considera relevante. Para la modelo, la discusión no pasa por un plano personal, sino por la libertad de hablar y monetizar su opinión. “Y mientras yo facture, a mí no me interesa. Yo hablo de quien quiero”, añadió, dejando en claro que no piensa moderar su discurso.

El contexto del enfrentamiento se intensificó tras la aparición de Shirley Arica junto a Jackson Mora en un contenido de su canal digital, situación que generó reacciones posteriores de Tilsa Lozano. Aunque esta última evitó mencionarla directamente en un inicio, la respuesta indirecta fue suficiente para detonar la molestia de Arica, quien decidió responder con un mensaje contundente y sin concesiones.

El pasado que vuelve al centro del espectáculo

El conflicto entre Shirley Arica y Tilsa Lozano se reavivó tras la reaparición televisiva de un romance pasado, reabriendo un debate sobre los límites entre vida privada y show. (Instagram)

El origen del conflicto se remonta a la reaparición pública de Tilsa Lozano en un formato televisivo donde volvió a abordar su vínculo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Para Shirley Arica, ese relato revive un episodio que tuvo impacto más allá de los protagonistas directos. Desde su perspectiva, se trata de una historia que involucró a una familia y que no debería seguir utilizándose como recurso mediático.

Arica sostuvo que no comparte la decisión de exponer nuevamente ese capítulo, sobre todo por el contexto en el que ocurrió. Su crítica se centró en el uso reiterado del tema como parte de un contenido de alto impacto, con réditos económicos y atención pública. Esa postura marcó una línea clara entre ambas figuras del espectáculo, con visiones opuestas sobre los límites entre la vida privada y el entretenimiento.

Mientras tanto, Tilsa Lozano ofreció su versión en televisión y buscó deslindar responsabilidades respecto a Shirley Arica. En una de sus intervenciones, dejó en claro que no dirige su molestia hacia la modelo. “Ella a mí no me debe nada… me parece bajo y bagre lo de él”, señaló, en referencia a Jackson Mora. Con esa frase, Lozano intentó ubicar el foco del conflicto en su expareja y no en Arica, a quien describió como una figura ajena a su reclamo personal.

Pese a ello, la respuesta de Shirley Arica fue inmediata y elevó el tono del intercambio. La modelo interpretó que, aun sin ser mencionada de forma directa, el contexto la involucraba y ameritaba una reacción pública. Así, el episodio volvió a instalarse en la agenda del espectáculo, con declaraciones cruzadas y lecturas contrapuestas sobre un mismo pasado.