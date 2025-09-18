Perú

Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

La exchica reality negó rumores de romance con la expareja de Tilsa Lozano y aseguró que no es su tipo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Shirley Arica sobre Jackson Mora: “Me va a tirar maíz toda su vida, nunca le voy a hacer caso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica siempre parece acompañar a Shirley Arica, y esta vez no fue la excepción. La modelo volvió a generar titulares al pronunciarse sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Jackson Mora, el exesposo de Tilsa Lozano, dejando claro, a su estilo directo y sin filtros, que entre ellos no hay absolutamente nada y que nunca lo vería con otros ojos.

La llamada ‘Chica Realidad’ no dudó en poner freno a la especulación con una frase que desató comentarios de todo tipo: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”.

La controversia inició luego de que Shirley Arica y Jackson Mora fueran vistos juntos en un conocido local de Miraflores durante la madrugada del martes 16 de septiembre. Las imágenes levantaron sospechas y rápidamente empezaron a circular versiones sobre un posible romance.

“No es mi tipo”: Shirley
“No es mi tipo”: Shirley Arica descarta relación con Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, la modelo se encargó de derribar esas versiones en una entrevista con Magaly Medina, donde se mostró divertida y contundente al mismo tiempo.

Ay no, ese sí me invitó. Sí, pero él me va a tirar maíz toda su vida porque yo nunca le voy a hacer caso. Yo le he dicho, Jackson no me odies”, comentó entre risas. Con esta declaración dejó claro que, aunque el boxeador haya intentado acercarse a ella, no existe ninguna posibilidad de que ocurra algo más.

Fiel a su estilo irreverente, Shirley Arica no solo negó cualquier vínculo amoroso, sino que además se permitió bromear sobre el físico de Jackson Mora, marcando distancia de una manera que muchos calificaron como una burla. “Imposible, es que hay feos y feos”, afirmó. Sus palabras rápidamente se viralizaron y alimentaron el debate en redes sociales.

“No es mi tipo”: Shirley
“No es mi tipo”: Shirley Arica descarta relación con Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la conversación con Magaly, la conductora quiso ir un poco más allá y preguntó a Shirley cuáles eran sus verdaderas razones para no fijarse en el boxeador. La modelo fue tajante:

Porque no me gusta”. Cuando Magaly insistió y sugirió que podría ser por falta de dinero, Arica no dudó en soltar otra frase picante: “Yo estoy interesada. (¿Tú crees que si tuviera plata lo hubieran dejado?) Aparenta, eso sí, aquí hay gato encerrado”.

A pesar de sus palabras cargadas de humor y cierta ironía, la exchica reality también reconoció que Jackson Mora se ha mostrado caballeroso con ella en más de una ocasión.

“No es mi tipo”: Shirley
“No es mi tipo”: Shirley Arica descarta relación con Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Aparenta bien, pone la juerga, es súper un caballero, tiene tu chófer, seguridad, te manda a tu casa, te recoge. Sí, es bien caballero. Pero no es mi tipo”, explicó. De esta manera, aunque admitió que el boxeador tiene gestos amables, insistió en que no siente atracción alguna por él.

La entrevista dejó además un momento que provocó risas en el set. Shirley no dudó en recalcar que, aunque a ella le suelen gustar los hombres que no son considerados atractivos por muchos, en el caso de Jackson Mora no había opción alguna.

Hay feos y feos, este ya es muy feo. Ay, no, Dios mío. ¡Ay!, me va a eliminar. Me va a dejar de seguir ahora. Ay, pero monstruo, tú sabes que yo te lo digo con amor”, concluyó entre carcajadas.

“No es mi tipo”: Shirley
“No es mi tipo”: Shirley Arica descarta relación con Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Shirley AricaJackson MoraMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 18 de septiembre en el Perú: fecha de nacimientos y despedidas de figuras clave en la historia peruana

El día destaca por el surgimiento y la partida de personalidades que influyeron en la ciencia, el arte, el deporte y la política nacional

Qué se celebra el 18

Resultados de la Tinka: números ganadores del miércoles 17 de septiembre

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka: números

Resultados del Gana Diario de este miércoles 17 de septiembre de 2025: ganadores del último sorteo

Gana Diario realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario de

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

El exfutbolista abrió las puertas de su hogar y reveló cómo su rol de padre y esposo de Lilia Moretti lo ha transformado, priorizando la educación y el bienestar de sus hijos

El emotivo cambio de Reimond

Aprueban retiro AFP EN VIVO: Octavo acceso desembolsará S/21 mil 400 para afiliados

Octavo retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía. Pero ahora el Pleno del Congreso tiene el dictamen en sus manos. El Ejecutivo no observaría la norma si se aprueba

Aprueban retiro AFP EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

El emotivo cambio de Reimond

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo