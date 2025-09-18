Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

Shirley Arica sobre Jackson Mora: “Me va a tirar maíz toda su vida, nunca le voy a hacer caso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica siempre parece acompañar a Shirley Arica, y esta vez no fue la excepción. La modelo volvió a generar titulares al pronunciarse sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Jackson Mora, el exesposo de Tilsa Lozano, dejando claro, a su estilo directo y sin filtros, que entre ellos no hay absolutamente nada y que nunca lo vería con otros ojos.

La llamada ‘Chica Realidad’ no dudó en poner freno a la especulación con una frase que desató comentarios de todo tipo: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”.

La controversia inició luego de que Shirley Arica y Jackson Mora fueran vistos juntos en un conocido local de Miraflores durante la madrugada del martes 16 de septiembre. Las imágenes levantaron sospechas y rápidamente empezaron a circular versiones sobre un posible romance.

“No es mi tipo”: Shirley Arica descarta relación con Jackson Mora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, la modelo se encargó de derribar esas versiones en una entrevista con Magaly Medina, donde se mostró divertida y contundente al mismo tiempo.

“Ay no, ese sí me invitó. Sí, pero él me va a tirar maíz toda su vida porque yo nunca le voy a hacer caso. Yo le he dicho, Jackson no me odies”, comentó entre risas. Con esta declaración dejó claro que, aunque el boxeador haya intentado acercarse a ella, no existe ninguna posibilidad de que ocurra algo más.

Fiel a su estilo irreverente, Shirley Arica no solo negó cualquier vínculo amoroso, sino que además se permitió bromear sobre el físico de Jackson Mora, marcando distancia de una manera que muchos calificaron como una burla. “Imposible, es que hay feos y feos”, afirmó. Sus palabras rápidamente se viralizaron y alimentaron el debate en redes sociales.

Durante la conversación con Magaly, la conductora quiso ir un poco más allá y preguntó a Shirley cuáles eran sus verdaderas razones para no fijarse en el boxeador. La modelo fue tajante:

“Porque no me gusta”. Cuando Magaly insistió y sugirió que podría ser por falta de dinero, Arica no dudó en soltar otra frase picante: “Yo estoy interesada. (¿Tú crees que si tuviera plata lo hubieran dejado?) Aparenta, eso sí, aquí hay gato encerrado”.

A pesar de sus palabras cargadas de humor y cierta ironía, la exchica reality también reconoció que Jackson Mora se ha mostrado caballeroso con ella en más de una ocasión.

“Aparenta bien, pone la juerga, es súper un caballero, tiene tu chófer, seguridad, te manda a tu casa, te recoge. Sí, es bien caballero. Pero no es mi tipo”, explicó. De esta manera, aunque admitió que el boxeador tiene gestos amables, insistió en que no siente atracción alguna por él.

La entrevista dejó además un momento que provocó risas en el set. Shirley no dudó en recalcar que, aunque a ella le suelen gustar los hombres que no son considerados atractivos por muchos, en el caso de Jackson Mora no había opción alguna.

“Hay feos y feos, este ya es muy feo. Ay, no, Dios mío. ¡Ay!, me va a eliminar. Me va a dejar de seguir ahora. Ay, pero monstruo, tú sabes que yo te lo digo con amor”, concluyó entre carcajadas.

