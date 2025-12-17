Basura en las calles aumenta por fiestas de fin de año: OEFA exige a municipios reforzar la limpieza pública

Municipalidd Provincial de Arequipa recogió 15 toneladas de basura tras celeberaciones de Nochebuena. (Foto: RPP/Yorch Huamaní)

En la antesala de las fiestas de fin de año, el incremento en el consumo de alimentos, productos descartables y envoltorios vuelve a poner bajo presión a los sistemas de limpieza pública en distintas ciud ades del país. Las celebraciones por Navidad y Año Nuevo suelen dejar, en pocos días, toneladas adicionales de residuos sólidos, lo que exige una respuesta inmediata y sostenida por parte de los gobiernos locales para evitar desbordes, acumulación de basura en la vía pública y afectaciones al entorno urbano.

En ese contexto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), emitió una exhortación dirigida a las municipalidades provinciales y distritales para que refuercen sus acciones y garanticen la continuidad, regularidad y cobertura total del servicio de recojo de residuos sólidos tras las celebraciones de fin de año. La advertencia se apoya en antecedentes recientes que evidencian problemas operativos luego de estas fechas, con retrasos en el recojo y la aparición de puntos críticos de acumulación de basura en varias jurisdicciones.

Municipios bajo supervisión por gestión de residuos sólidos

basura - calles

De acuerdo con la información recogida por el OEFA, durante enero de 2025 se identificaron retrasos en el servicio de limpieza pública y la formación de puntos críticos de acumulación de residuos en diversas ciudades del país. Entre las zonas con mayor número de incidencias figuran Cusco (22 puntos críticos), Chimbote (19), Callería–Coronel Portillo (18), Piura (17) y El Tambo–Huancayo (15), escenarios donde la acumulación de basura generó alertas por posibles riesgos ambientales y sanitarios.

Ante este panorama, el OEFA recordó que las municipalidades provinciales son responsables de asegurar una gestión eficiente de los residuos sólidos, especialmente en los distritos del cercado de su jurisdicción. Esta obligación incluye garantizar que el servicio de limpieza pública no se interrumpa durante fechas de alta demanda y que se adopten medidas preventivas para evitar la disposición inadecuada de residuos en espacios públicos. La entidad también solicitó que esta exhortación sea trasladada a las municipalidades distritales, a fin de que adopten acciones complementarias que permitan mantener la operatividad del servicio.

En el marco normativo, el OEFA precisó que, conforme al artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la entidad es competente para supervisar, fiscalizar y sancionar a las municipalidades provinciales en lo referido a la gestión y manejo de residuos sólidos en los distritos del cercado. Esta función incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas al recojo, transporte y disposición final de los residuos municipales.

¿Cómo prevenir la acumulación de basura y qué podemos hacer como ciudadanos?

Personas decoran latas y botellas plásticas reutilizadas con pintura y cintas de colores, transformándolas en adornos navideños. La imagen muestra el proceso creativo y fomenta la conciencia ambiental a través del reciclaje y la creatividad durante la temporada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo ambiental subrayó que los servicios de limpieza pública cumplen un rol clave para prevenir la acumulación de basura, reducir la proliferación de vectores, evitar la generación de olores, proteger el paisaje urbano y disminuir los riesgos para la salud pública. En esa línea, recomendó a los gobiernos locales anticipar el aumento en la generación de residuos sólidos propio de estas fechas y programar más turnos de limpieza, así como incrementar temporalmente el personal y la maquinaria destinada al recojo.

Ante este panorama, OEFA propone cinco acciones clave para reducir el impacto ambiental durante las festividades:

Reducir plásticos desechables: Sustituir utensilios de plástico por alternativas reutilizables en reuniones familiares o eventos.

Reutilizar decoraciones: Optar por adornos de años anteriores o fabricados con materiales reciclados.

Segregar residuos: Colocar contenedores diferenciados para orgánicos, reciclables y no reciclables en los hogares.

Promover regalos sostenibles: Elegir productos ecológicos, experiencias o envoltorios reutilizables.

Evitar prácticas contaminantes: Descartar la quema de muñecos y el uso de pirotecnia en favor de opciones más seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Como parte de sus funciones de supervisión ambiental, el OEFA anunció que continuará verificando el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la gestión y manejo de residuos sólidos, de acuerdo con la normativa vigente, en las distintas jurisdicciones del país.