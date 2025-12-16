Perú

Más allá de las palabras: el nuevo valor del inglés en la era de la inteligencia artificial

El idioma fue el vehículo, pero lo verdaderamente transformador fue la posibilidad de conectar inteligencias y construir confianza

Guardar
Los beneficios de tener al
Los beneficios de tener al inglés como una segunda lengua Foto: vía medellin.gov.co

En los últimos años, he visto algo que se repite una y otra vez: cada vez que una persona aprende inglés, su mundo se expande. No solo suma un idioma; gana acceso a conocimiento, ideas, contactos, conversaciones y oportunidades que antes parecían muy remotas. En un país donde el talento abunda, pero las puertas globales no siempre están abiertas, el inglés funciona como un verdadero ascensor profesional y social. Y ahora, en medio de la transformación acelerada que trae la inteligencia artificial, su valor no ha disminuido; por el contrario, se ha vuelto más decisivo que nunca.

Hoy la cuestión ya no es si debemos aprender inglés. La pregunta real es qué significa aprenderlo en un contexto donde una herramienta puede traducir un texto completo o generar un mensaje casi perfecto en segundos. La respuesta no está en renunciar al idioma, sino en entenderlo desde una nueva lógica.

A lo largo de mi trayectoria profesional he vivido esto de manera directa. Hablar inglés me permitió trabajar con altos ejecutivos de uno de los bancos más grandes del mundo, participar en convenciones internacionales en los Estados Unidos y presentar una charla sobre tecnología en reuniones de APEC, un espacio donde convergen economías que representan una parte sustancial del PIB mundial. Ese mismo idioma me abrió las puertas para asumir mi rol actual. Y dentro de la institución ha sido determinante para establecer alianzas con socios estratégicos en los Estados Unidos, impulsar proyectos culturales y académicos y generar oportunidades concretas para miles de estudiantes. El idioma fue el vehículo, pero lo verdaderamente transformador fue la posibilidad de conectar inteligencias y construir confianza.

La evidencia también respalda esta realidad. Un estudio reciente del ICPNA mostró que el 45 % de las empresas peruanas exige un nivel intermedio de inglés al contratar y que quienes alcanzan niveles avanzados pueden llegar a ganar hasta un 50 % más. En los mercados más competitivos del mundo, como Europa, el inglés aparece como requisito explícito en una proporción importante de las vacantes, especialmente en roles directivos. En el comercio exterior está demostrado que los países con mayor dominio del inglés logran integrarse con más fluidez en el mercado global. En ciencia y tecnología, la mayor parte de la producción académica, la innovación y la documentación relevante ocurre justamente en este idioma. Incluso los modelos de inteligencia artificial más avanzados se entrenan mayoritariamente con datos en inglés, lo que significa que quienes lo dominan navegan estas herramientas con más soltura y criterio.

Sin embargo, reconocer el valor del inglés también nos obliga a mirar una realidad que no podemos ignorar: su acceso no es igual para todos. En América Latina, diversos estudios han demostrado que la calidad y disponibilidad de la enseñanza del inglés varían ampliamente entre instituciones públicas y privadas, así como entre zonas urbanas y rurales. Esto convierte al idioma, muchas veces, en una frontera social. Democratizar el acceso al inglés no es solo un proyecto educativo: es una responsabilidad de las instituciones y un paso fundamental para impulsar el desarrollo y promover la equidad en las oportunidades.

Aquí es donde la inteligencia artificial vuelve a entrar en escena, no como amenaza, sino como un cambio de perspectiva. La IA puede ser una aliada poderosa del aprendizaje cuando se usa con sentido. Cuando un estudiante compara una traducción automática con lo que él mismo escribiría, no solo mejora su dominio del idioma, sino que afina su criterio, identifica sus intuiciones y desarrolla un estilo propio. Ese proceso no reemplaza al docente; por el contrario, lo hace más indispensable. El profesor ya no es únicamente quien enseña reglas gramaticales, sino quien guía la construcción del pensamiento, promueve el análisis crítico y orienta el uso ético y consciente de la tecnología.

Los traductores automáticos han mejorado de manera extraordinaria, pero sería ingenuo pensar que pueden sustituir la comunicación humana. La IA no comprende silencios, aspectos culturales, emociones contenidas ni intenciones implícitas. Puede sugerir palabras, pero no interpreta el subtexto que define si una interacción genera confianza o distancia. Y en el entorno laboral, académico y global, ese subtexto lo es todo.

Por eso, en la era de la IA, hablar inglés ya no basta. Dos personas pueden tener el mismo nivel lingüístico, pero solo una será capaz de entender el contexto, ajustar el tono, leer la situación y conectar con los demás. La IA facilita tareas; la inteligencia humana construye puentes. La IA puede traducir; la persona puede interpretar y persuadir. La herramienta automatiza; el comunicador genera impacto.

Además, cuanto mejor domina una persona el inglés, más provecho obtiene de la propia inteligencia artificial. Los modelos avanzados procesan mejor la información en este idioma, la documentación más valiosa está escrita en inglés y las capacidades de análisis se amplían cuando uno entiende directamente la fuente sin depender de intermediarios. La IA no elimina la necesidad de aprender inglés; la vuelve más necesaria.

El inglés seguirá siendo la lengua de la ciencia, del comercio y de muchas de las oportunidades globales más relevantes. Eso no va a cambiar. Pero lo determinante no será únicamente quién domina el idioma, sino quién es capaz de usarlo para crear, para construir, para colaborar y para liderar. La tecnología podrá traducir nuestras palabras, pero no podrá traducir nuestras intenciones, nuestra autenticidad ni nuestra capacidad de conectar con otros seres humanos.

El reto, entonces, es enorme, pero también emocionante: formar personas que no solo aprendan inglés, sino que entiendan su poder y lo usen con propósito. Personas que utilicen la IA como una herramienta para mejorar, no como un atajo que empobrece su pensamiento. Personas que no deleguen su voz, sino que la amplifiquen.

Si logramos eso, no estaremos enseñando únicamente un idioma. Estaremos abriendo mundos. Estaremos formando ciudadanos capaces de dialogar con el planeta sin dejar de ser ellos mismos. Y ese, en esta nueva era, será nuestro mayor aporte y nuestro legado más valioso.

Y si preguntan lo inevitable… sí, la IA fue mi soporte para escribir este artículo. Sería incongruente hablar del futuro sin usar las herramientas del futuro. Pero su rol fue el que debe ser: ayudar a revisar, contrastar y pulir lo expresado. La intención, el criterio y la responsabilidad del mensaje son —y deben seguir siendo— completamente humanos.

Temas Relacionados

IdiomasInglésInteligencia artificialOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Invierno será la estación de mayor riesgo para la gripe H3N2 en el Perú, advierte el Ministerio de Salud

La detección de dos casos de influenza A (H3N2), subclado K, en menores de edad activa medidas de vigilancia sanitaria, mientras el Ministerio de Salud asegura que el riesgo epidemiológico en el país es bajo

Invierno será la estación de

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

El excandidato presidencial por Acción Popular dio distintas versiones al ser consultado sobre la nulidad de las elecciones primarias, dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones

Alfredo Barnechea pide disculpas por

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

La conductora se animó a preparar pavo navideño siguiendo la recordada receta de su amiga íntima y compartió el proceso en redes, donde aseguró que el plato le quedó “igualito”, generando reacciones

María Pía Copello cocina pavo

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Con más de 25 años ejerciendo la dirección técnica, Marcelo Zuleta se adentrará al fútbol peruano por primera vez. Hace no mucho ganó un histórico título con CD Nacional y recientemente trabajó en Monagas

Juan Pablo II anuncia la

Milagro médico en Lima: Niña de dos años aspiró un alfiler y fue operada con éxito en el Hospital Almenara

La bebé, procedente de Huancayo, presentó obstrucción respiratoria severa y fue trasladada de urgencia a la capital, donde un equipo especializado logró extraer el objeto mediante un procedimiento de alta complejidad

Milagro médico en Lima: Niña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Barnechea pide disculpas por

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello cocina pavo

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

DEPORTES

Juan Pablo II anuncia la

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares

Juan Carlos Cabanillas no sigue en la dirección técnica de Sport Boys tras una evaluación de rendimiento en Liga 1

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”