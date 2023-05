Extorsionadores a vicegobernadora del Callao: “Vamos a destrozarte en pedacitos”

Amenazan de muerte a vicegobernadora regional del Callao. ATV

La vicegobernadora del Gobierno Regional del Callao, Edita Gladys Vargas Cerón, de 55 años, viene recibiendo amenazas de muerte desde febrero de 2023. Sin embargo, la institución para la que fue elegida con voto popular no la apoya; por el contrario, según audios difundidos en ‘Al Estilo de Juliana’, el gobernador regional del Callao Ciro Castillo la insulta y trata con violencia. Además, no tiene seguridad ni chofer que la traslade a su centro de labores. Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno Regional del Callao han respondido a sus pedidos de ayuda.

“Nosotros vamos a destrozarte en pedacitos. A ti y a tus tres hijas. Te vamos a tirar en una bolsa de basura. Renuncie y lárgate lejos sino acepte las consecuencias”, se escucha decir al extorsionador, que en la misma llamada se identificó como integrante de la banda criminal “El Tren de Aragua”.

Tras recibir estas amenazas, la representante del Gobierno Regional del Callao comentó que teme que atenten contra su vida y la de sus hijas, por lo que ha decidido mudarse lejos de la región a la que representa.

Vicegobernadora del Callao denuncia que la amenazan de muerte.

Los delincuentes no le piden dinero, como comúnmente exigen, sino que abandone su cargo de vicegobernadora del Callao.

“Nosotros somos integrantes del Tren de Aragua del Callao. Somos exitosos en lo que hacemos. Hemos sido contratados para desaparecerla a usted y a sus tres hijas. Si usted no renuncia a su trabajo como vicegobernadora a más tardar el día martes queremos su renuncia, porque sino aténgase a las consecuencias”, se le escucha decir a uno de los extorsionadores en una llamada registrada por Vargas Cerón.

Integrantes del "Tren de Aragua"

La autoridad dijo que los criminales también le han dicho dónde vive y que van a atacar a sus hijas.

“Se me vino la imagen de que mis hijas no van a tener una madre. Quieren atentar contra mis hijas, lo que más quiero”, dijo.

Pese a esto, y a pesar de que por ley le corresponde, Edita Gladys Vargas Cerón no cuenta con seguridad personal ni chofer que la proteja. Se traslada a su centro de trabajo en taxi.

Ella envió una carta a la Oficina de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao en marzo de 2023 para solicitar protección personal. También pidió protección policial al Ministerio del Interior. Pero en ambos casos no obtuvo respuesta.

“A la gobernación tengo que ir con taxi porque no tengo en este momento movilidad. Me han quitado el chofer, no tengo carro, no tengo movilidad, me han quitado el chofer. En este momento tampoco tengo personal que me pueda apoyar porque yo tengo que cumplir funciones”, dijo.

Maltrato laboral en Gobierno Regional del Callao

Edita Gladys Vargas Cerón también denunció ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que viene sufriendo discriminación de género, acoso laboral y acoso político de parte del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

Ciro Castillo Rojo Salas es el virtual gobernador regional del Callao.

“A mí no me vas a venir con estupideces. (...) Esta es mi oficina. (...) Ya siéntate. (...) Te vas a fregar. (...) Estás complotando contra mí”, son algunas de las frases que se escucha decir a Castillo.

Según la vicegobernadora, ella quería que la puerta de la oficina de Ciro Castillo se mantenga abierta. Pero este la jaló, la metió a la fuerza a su oficina, donde la empujó y cerró la puerta para decirle lo siguiente: “No vas a hacer lo que te da la gana. Acá mando yo. Cierra la puerta. A mí no me vas a venir con estupideces. Esta es mi oficina. (...) Eres una persona errada, despechada”.

En otro audio registrado por la autoridad, uno de los extorsionadores le menciona que llama de parte del número 1, de “El Chino” y “Antonio”.

“A mí me dicen la 2, no sé si será el 1 el gobernador, tendrían ellos mismos que ver. “El Chino” allá en la gobernación tenemos a un señor que se llama Jimmy Wu. Antonio sería el hijo del doctor Ciro. No sé, ellos tendrían que investigar”, comentó.

‘Al Estilo de Juliana’ pidió una entrevista con Ciro Castillo, pero les respondieron que se la brindarán este viernes 12 de mayo.