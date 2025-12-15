Perú

Expareja de Moca la denuncia por robo de iPhone y consumo de S/5 mil: PNP la interviene en plena transmisión en vivo

Según la denuncia, tras la sustracción del celular se habrían realizado consumos por más S/5 mil y el cierre de cuentas y redes sociales del denunciante

Según la denuncia, tras la sustracción del celular se habrían realizado consumos por S/5 mil y el cierre de cuentas y redes sociales del denunciante. Infobae Perú / Captura: La Vitteri

La tarde del domingo 14 de diciembre, lo que parecía ser un día normal, terminó convirtiéndose en un episodio de alta tensión que fue seguido en tiempo real por cientos de personas a través de redes sociales. La conocida tiktoker Moca, cuyo nombre real es Yuseira, participaba como invitada en una pollada realizada en un negocio mayorista del Callao cuando fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en plena transmisión en vivo, generando desconcierto entre los asistentes y una inmediata ola de reacciones en plataformas digitales.

Las imágenes, grabadas por vecinos y asistentes al evento, mostraron la llegada de dos patrulleros policiales al local, mientras los agentes solicitaban la identificación de la influencer. Con el paso de las horas, se conoció que la presencia policial respondía a una denuncia por presunto robo de celular, interpuesta horas antes por su expareja, el también creador de contenido Haybinn, conocido popularmente como 'Habibi’.

Según el relato que comenzó a circular en redes y que fue expuesto por diversos comentaristas digitales, el propio denunciante explicó el origen del conflicto. “Bueno, ya se sabe el motivo por el cual están buscando a Yuseira más que al Chapo Guzmán”, se escucha decir en uno de los videos difundidos por ‘La Vitteri’, en un tono que mezcla ironía con gravedad.

De acuerdo con esa versión, Habibi habría presentado la denuncia a las 3:45 de la tarde, señalando directamente a su expareja Moca como la persona que le habría sustraído su equipo celular, un iPhone 17 Pro Max valorizado en aproximadamente siete mil soles.

El denunciante detalló que el presunto hecho ocurrió el día anterior, cuando ambos coincidieron de manera circunstancial. “Dice que ayer el taxi se paró en un grifo, que Moca subió, estuvieron conversando y luego él sintió que ella le metió la mano y se llevó el celular corriendo, dándose a la fuga”, se relata en el testimonio difundido. Esta versión fue suficiente para que el caso sea considerado como un delito contra el patrimonio, lo que activó de inmediato los protocolos policiales correspondientes.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Siempre, según el testimonio del denunciante, al despertar al día siguiente, Habibi notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. “Hoy se despertó y vio que en su cuenta bancaria se había hecho un consumo de cinco mil soles y además se le habían cerrado todas sus cuentas, sus redes sociales”, comentó la influencer Vitteri.

La PNP irrumpe en una pollada para intervenir a la tiktoker

Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue la rapidez con la que la policía habría llegado hasta el lugar donde se encontraba la influencer. La explicación, según se difundió, estaría relacionada con la geolocalización del dispositivo.

“¿Cómo pudo llegar la policía ahí? Por el GPS del iPhone 17”, se comenta en el video que acompaña la denuncia. A partir de ese momento, la situación legal de Moca comenzó a tornarse más compleja. De acuerdo con lo explicado por quienes comentaron el caso, la influencer no habría sido detenida formalmente en ese momento, ya que el proceso dependería de que se configure la flagrancia del delito.

“Parece ser que Moca está ahorita en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque tiene que acabar la flagrancia. Si es que la agarran en flagrancia, va a tener que ir a la cárceleta”, se escucha decir, dejando entrever que la joven habría optado por mantenerse alejada del ojo público mientras se esclarece su situación.

El caso generó un intenso debate en redes sociales, donde seguidores y detractores de ambos creadores de contenido expusieron posturas enfrentadas. Algunos pidieron prudencia y recordaron que se trata de una denuncia en investigación, mientras otros exigieron explicaciones inmediatas a la influencer.

“A veces uno no sabe lo que realiza en un momento de cólera”, reflexiona la voz que narra los hechos en uno de los videos virales, sugiriendo que el conflicto podría haberse originado en una situación emocionalmente cargada. No obstante, más allá de interpretaciones personales, lo cierto es que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades y será la investigación la que determine responsabilidades.

Hasta el cierre de esta nota, Moca no ha emitido un pronunciamiento oficial para responder a las acusaciones en su contra, mientras que Habibi mantiene su versión de los hechos, respaldada por la denuncia presentada y los registros que, según él, evidenciarían el presunto delito.

