Isabel Pantoja vuelve a Lima por su 50 aniversario: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show

La célebre cantante Isabel Pantoja confirmó su regreso a Perú para celebrar sus cincuenta años de carrera artística. La intérprete de populares canciones como “Así Fue”, “Marinero de Luces”, “Era Mi Vida Él”, “Se Me Enamora el Alma” y “Hoy Quiero Confesarme” presentará en vivo sus clásicos y temas recientes, acompañada por orquesta y una puesta en escena que representa la variedad de géneros musicales que ha cultivado a lo largo de su trayectoria, entre ellos la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela.

Reconocida por su capacidad interpretativa y su voz, Pantoja ha consolidado una trayectoria con más de 30 millones de discos vendidos y una treintena de álbumes en su discografía. Entre los reconocimientos que acumula figuran más de cien discos de platino y oro, además de premios internacionales como el Disco de Arte.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Isabel Pantoja?

El concierto de Isabel Pantoja en Lima se celebrará el 27 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel. El recinto acogerá a los seguidores de la artista en una jornada que espera reunir a una de las audiencias más entusiastas de la música española en la ciudad.

El espectáculo será parte de la gira internacional por el cincuenta aniversario de la cantante y marcará su reencuentro con el público peruano tras cuatro años sin presentaciones en el país. El repertorio incluirá los éxitos tradicionales de Pantoja y nuevas producciones, en un formato que resalta el despliegue musical y escénico de sus shows.

¿Cuándo inicia la venta de las entradas?

Las entradas para disfrutar del concierto de Isabel Pantoja en Lima estarán disponibles a partir del 18 de diciembre en el sistema de venta online Teleticket. Durante la preventa exclusiva, que se extenderá hasta el 22 de diciembre o hasta agotar el stock, se aplicará un descuento del 15% al utilizar cualquier medio de pago. Esta oportunidad permite a los admiradores asegurar su acceso a uno de los eventos musicales más esperados del año.

Precio de las entradas

Todavía no se han compartido los precios de las entradas para el concierto de Isabel Pantoja en Multiespacio Costa 21. Se anticipa que en las siguientes horas se anunciarán no solo los valores oficiales de los boletos, sino también la configuración de las zonas disponibles para el público dentro del recinto.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Isabel Pantoja: Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

