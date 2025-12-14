Mafer Portugal denuncia por acoso a la novia de su expareja. Video: Estodo.pe

Mafer Portugal, cantante e influencer peruana, denunció públicamente en el programa estodo.pe que la actual pareja de su exnovio, el vocalista de Salserín, Ilio (nombre artístico de Emilio Manau), la acosa desde hace ocho meses. Tras la acusación, tanto Ilio como su pareja, Laly Puente, respondieron en redes sociales negando los hechos y acusando a Mafer de manipulación, según lo recogido por estodo.pe y los comunicados publicados por Laly e Ilio en sus cuentas personales.

Denuncia pública de Mafer Portugal

Durante su participación en el programa estodo.pe, Mafer Portugal relató que desde hace ocho meses sufre acoso por parte de la actual pareja de su exnovio. “Hace ocho meses vengo siendo acosada por la novia de mi ex”, afirmó la cantante, quien prefirió no mencionar el nombre de la persona involucrada y explicó: “No la vamos a nombrar porque eso es lo que ella quiere, que le dé pantalla”.

Según la versión de Mafer, el hostigamiento comenzó con indirectas y publicaciones de fotos suyas en las historias de la pareja de Ilio. La joven también describió un reciente incidente en el que su madre, Mariella, intentó hablar con Ilio en un local nocturno, pero él evitó el encuentro. “Él salió, mi mamá: ‘Ilio, Ilio, quiero hablar contigo, Ilio’. Se fue corriendo al carro y le tiró la puerta en la cara de mi mamá”, relató Mafer en la entrevista con estodo.pe.

El contexto familiar de la cantante también fue tema de conversación. Ante comentarios sobre la ausencia de su padre, Tommy Portugal, Mafer respondió: “No tengo un papá para que me defienda, pero tengo a la Mariella que vale por 50, así que nadie se meta conmigo”, en alusión al apoyo de su madre.

Mafer Portugal denuncia por acoso a la novia de su expareja, pero Ilio y Laly Puente le responden y niegan acusaciones.

La relación entre Mafer e Ilio fue pública y duró al menos dos años, de 2021 a 2023, aunque no se precisa la fecha exacta de la ruptura, ambos dejaron de aparecer juntos en redes sociales hace varios meses. Ilio, cuyo nombre real es Emilio Manau, es cantante venezolano y reside en Perú desde 2018.

Respuesta de Ilio y Laly Puente

Tras la denuncia de Mafer, Laly Puente publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones y aseguró que, en realidad, ella ha sido la víctima de acoso. “¿Cómo puede decir que yo la acoso, cuando he sido yo la acosada desde el día uno, desde el momento en que supo de mi existencia?”, expresó Laly, quien también negó haber interferido en la relación anterior de Ilio.

Ilio, vocalista de Salserín, y su pareja Laly Puente niegan las acusaciones y acusan a Mafer Portugal de manipulación.

En su mensaje, Laly Puente sostuvo: “Jamás me metí con ella, ni con la otra chica con la que él salió después. Yo llegué cuando él ya no tenía nada con ninguna de las dos. No tengo por qué dar explicaciones; este tema me tiene cansada. Solo les pido que no se dejen manipular por una niña que busca atención”. Además, enfatizó que no necesita “pantalla” y que está dispuesta a enfrentar cualquier denuncia, pero exige que se diga la verdad.

Por su parte, Ilio respaldó públicamente a su pareja a través de un comentario en redes sociales, donde criticó la cultura de la farándula y defendió la integridad de Laly. “Tú eres una Dama y ese valor no se compra en el abasto de la esquina. Te amo”, escribió el cantante.

Laly Puente sorprende a Ilio, expareja de Mafer Portugal, por su cumpleaños. Video: TikTok

Las publicaciones recientes de la pareja muestran que su relación se mantiene estable. Hace algunas semanas, Laly sorprendió a Ilio en su cumpleaños al traer a su madre y hermana desde Venezuela, un gesto que el cantante compartió emocionado en sus redes sociales.

“El 21 de noviembre del año 2025 quedó enmarcado en mi vida para siempre, este día jamás lo olvidaré. Recibí por parte de mi novia ‘LA MEJOR SORPRESA QUE ALGUNA VEZ PUDE RECIBIR EN MI VIDA, TRAERME A MI MAMICHULA Y MI HERMANA EL DIA DE MI CUMPLEAÑOS’”, contó el cantante muy emocionado.

Ilio compartió con sus seguidores un video de la sorpresa, donde hace videollamada con su pareja, quien le mandó una carta y él tenía que leerla en voz alta, para que al final, aparecieran su mamá y hermana, lo que lo llevó al llanto y la emoción.

Ilio y Laly Puente muestran una relación estable en redes sociales, compartiendo momentos familiares.

“Nada se igualará a esto, así pasen y pasen los años, me demostraste que tu amor por mí es demasiado grande y que realmente anhelas verme feliz, @LalyPuenteII preciosa mía y esposa mía, llegaste para cambiar mi vida y lo hiciste desde día 1, me has hecho y me haces tan feliz desde el primer momento, esto que hiciste no se compara con nada, nada se le asemeja, es aquello que no podría pagarte ni con mi vida, le pido a Diosito que los años nos alcancen para seguir amándonos, haciendo todo lo que hemos planeado juntos y poder seguir alcanzando nuestros objetivos, TE AMO ESPOSA MÍA”, escribió el cantante.