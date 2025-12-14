Líneas de Nazca acumulaban cerca de media tonelada de basura y alcalde advierte daños en varias figuras. (América Televisión)

La acumulación de cerca de media tonelada de basura en las Líneas de Nasca da un panorama sobre el estado de conservación de este sitio arqueológico, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994. Conservacionistas y estudiantes de colegios secundarios de Nasca, junto a autoridades locales, organizaron una jornada de limpieza que tuvo como objetivo eliminar los residuos y, al mismo tiempo, concienciar a la población acerca de la fragilidad de las figuras, las cuales se encuentran en riesgo de desaparecer.

Según el alcalde de Nasca, varias de las ochocientas figuras han sufrido daños provocados por invasores y la minería informal, agresiones que aumentan la amenaza sobre este legado milenario.

Durante la actividad, los participantes recorrieron varios kilómetros cuadrados recolectando desechos acumulados en la zona. La iniciativa comenzó con el tradicional pago a la tierra, ceremonia ancestral que subrayó la importancia cultural del lugar. Uno de los organizadores explicó el objetivo central de la jornada: “La idea es esa, sensibilizar y motivar a ellos para que sepan de que tienen el privilegio de vivir en una zona de carácter arqueológico y turístico. Este lugar se tiene que proteger y conservar”, afirmó.

La preocupación por la falta de conciencia ambiental entre la población se reflejó en las palabras de un participante, quien comentó: “Todavía no hay esa cultura de nuestra comunidad, ni entre los estudiantes”.

Amenazas actuales y propuestas de financiamiento

Cerca de media tonelada de basura fue retirada de las Líneas de Nasca, revelando el deterioro que enfrenta este sitio arqueológico reconocido por la UNESCO.

El impacto de la contaminación y las actividades ilegales pone en peligro la integridad de las ochocientas noventa y tres figuras actualmente registradas, según datos oficiales. El alcalde de Nasca señaló la urgencia de tomar medidas y propuso destinar parte del presupuesto proveniente del boleto turístico al mantenimiento temporal del área. “Podemos contribuir parte de nuestro presupuesto del boleto turístico para el sostenimiento temporal y, después, buscar una asignación presupuestal a través del MEF y el Congreso para el sostenimiento de nuestra unidad ejecutora en nuestra provincia natal”, declaró.

Las Líneas de Nasca y los geoglifos de las pampas de Jumana, situados en el desierto de Nasca entre las localidades de Nasca y Palpa, departamento de Ica (Perú), constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Trazadas por la cultura nazca, estas figuras van desde simples líneas hasta complejas representaciones zoomorfas, fitomorfas y geométricas, que se extienden a lo largo de varios kilómetros cuadrados. En la Pampa de San José se hallan figuras geométricas, meandros, animales, vegetales, imágenes humanas, laberintos y otros diseños.

Entre los dibujos más emblemáticos destacan los de animales: aves de entre doscientos cincuenta y nueve y doscientos setenta y cinco metros de longitud, como colibríes gigantes, cóndores, garzas, grullas, pelícanos, gaviotas y loros, así como un mono, una araña, un caracol, una ballena de veintisiete metros, un perro de patas y cola largas, una figura antropomorfa y dos llamas. En el grupo de reptiles figuran un lagarto —afectado por la construcción de la carretera Panamericana Sur—, una iguana, una lagartija y una serpiente. Muchas de estas figuras se conectan con líneas y espirales, creando un paisaje visual sin precedentes.

La mayoría de los geoglifos se hallan en la superficie llana del desierto, aunque algunas figuras humanas aparecen en laderas, donde su definición es menor debido al desplazamiento de piedras con el paso del tiempo. Estas imágenes en las laderas suelen mostrar tres o cuatro líneas verticales en la parte superior, posiblemente plumas de tocados ceremoniales semejantes a los encontrados en momias peruanas.

Avances científicos y técnica de construcción

Se detectó avance de zonas urbanas y proximidad de concesiones mineras al área protegida.

Estudios recientes, como los realizados por la universidad Yamagata de Japón, han identificado más de ciento cincuenta nuevos geoglifos en las Pampas de Nasca gracias al uso de inteligencia artificial. Aunque la cantidad de dibujos de animales y figuras es menor que la de los diseños geométricos, existen cientos de líneas, triángulos y cuadrángulos que ocupan grandes extensiones. La técnica empleada por los antiguos topógrafos permitía mantener la dirección original de las líneas, incluso al recorrer cerros y barrancos.

La profundidad de las líneas rara vez supera los treinta centímetros y, en algunos casos, consiste en leves incisiones sobre la superficie. Las figuras se distinguen claramente cuando el sol está bajo y el relieve resalta los diseños, hecho que pone de manifiesto la maestría lograda por la cultura nazca en la creación de estos impresionantes geoglifos.