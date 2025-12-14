Perú

El sol para los inversionistas peruanos

Hoy, poner todo el patrimonio en una sola divisa, principalmente el dólar, se ha vuelto una estrategia inconsistente. Las condiciones cambiaron, y el sol peruano ha emergido como un gran activo estratégico

El sol peruano se cotiza a S/ 3.37 por dólar, su nivel más bajo en cinco años, lo que confirma su fortaleza y estabilidad frente a otras monedas de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Durante décadas, la regla de oro para cualquier inversionista peruano ha sido convertir su dinero a dólares. La moneda americana se asumía como la única protección ante la inestabilidad política del país. Sin embargo, ese paradigma empieza a desmoronarse. Hoy, poner todo el patrimonio en una sola divisa, principalmente el dólar, se ha vuelto una estrategia inconsistente. Las condiciones cambiaron, y el sol peruano ha emergido como un gran activo estratégico.

De hecho, este giro no debería sorprender. Desde el año 2000, el sol solo se ha depreciado alrededor de 5,5% frente al dólar, convirtiéndose en la moneda más estable de la región en casi 25 años. En ese mismo periodo, el real brasileño se depreció más de 160% y el peso mexicano más de 100%. Lo del sol es un caso excepcional, considerando que el país tuvo cinco presidentes en cinco años y protestas masivas.

Aun así, la moneda se mantuvo casi inmóvil gracias a un superávit comercial récord cercano a los US$ 24.000 millones, precios altos del cobre y reservas internacionales superiores a los US$ 80 mil millones. Sumado a esto, la inflación peruana se ha mantenido entre las más bajas de la región, cerrando 2024 en 2%, incluso después de que el BCRP redujo su tasa de referencia a 4,75%.

Esta estabilidad ha reforzado una desdolarización silenciosa en Perú. Hace una década, cerca del 40% de los depósitos del sistema financiero estaban en dólares, hoy esa cifra cayó a un 33%. Esto significa que cada vez más peruanos están ahorrando e invirtiendo en su propia moneda porque confían en ella.

Este contexto explica por qué, en lo que va del año, el dólar ha llegado a depreciarse alrededor del 10% frente al sol. Los inversionistas están reduciendo masivamente su exposición a la divisa estadounidense y migrando hacia instrumentos en soles, donde encuentran mejores rendimientos y menor volatilidad. El sol antes era considerado una moneda transaccional, pero ahora es una opción estable para diversificar y proteger el patrimonio.

Este cambio también responde a un escenario internacional incierto. Hoy el dólar está expuesto a una bolsa estadounidense altamente sobrevalorada, una burbuja tecnológica impulsada por la euforia de la inteligencia artificial, una deuda pública que supera los US$ 34 billones (más del 120% del PBI) y una FED atrapada entre combatir la inflación y evitar un ciclo recesivo.

Frente a ese panorama, optar por instrumentos en soles, como depósitos de alto rendimiento, fondos mutuos conservadores, crowdlending o crowdfunding inmobiliario, e incluso bienes raíces es una decisión racional y estratégica. Por un lado, evita que la caída del dólar erosione el poder adquisitivo y ofrece estabilidad en un momento en el que los mercados globales están más sensibles.

Además, bajo este contexto, es prudente invertir al corto plazo para poder minimizar los riesgos de la coyuntura en el panorama político de las elecciones generales del 2026 en Perú y también la evolución de la gestión del presidente Donald Trump en el primer trimestre.

Esto muestra la importancia de equilibrar el portafolio de manera más inteligente y diversificar entre divisas. El sol peruano ha demostrado que puede ser una moneda fuerte, incluso en entornos políticos adversos. Hoy más que nunca, reconocer su solidez es clave para construir una estrategia de inversión más eficiente aún para gestionar el patrimonio.

