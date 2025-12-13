Iron Maiden confirma regreso a Lima: venta de entradas y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.

La banda británica Iron Maiden confirmó su esperado regreso a Lima, donde presentará su nueva gira mundial Run For Your Lives World Tour el sábado 17 de octubre de 2026, en el Estadio Nacional. Esta visita, organizada por Move Concerts, forma parte de una serie de celebraciones internacionales que marcan medio siglo desde que Steve Harris fundó el grupo en 1975.

En la cita limeña, Iron Maiden ofrecerá una revisión de los momentos fundamentales de su discografía. El setlist anunciado recorre desde el álbum debut Iron Maiden (1980) hasta el consagrado Fear of the Dark (1992), integrando himnos universales del género, como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Fear of the Dark”, “Hallowed Be Thy Name”, “Powerslave”, “Run to the Hills” y “Wasted Years”.

El grupo Iron Maiden cumple 50 años de creación. EFE/ ARCHIVO/ /Edgardo Gómez.

Según anticipó Bruce Dickinson, vocalista del grupo, el espectáculo no solo será un repaso musical, sino también una experiencia ampliada en producción y puesta en escena. “Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?”, expresó Dickinson en un mensaje dirigido a la comunidad de fans.

El regreso de la formación clásica, con Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, destacará la vigencia y energía de la banda más allá de las cinco décadas de trabajo continuo. La presencia de su icónica mascota Eddie y la combinación de elementos visuales y sonoros volverán a darle vida a una estética que fue decisiva para el desarrollo del heavy metal global.

Desde su fundación en 1975, Iron Maiden ha sido referente obligatorio del rock duro. Su influencia se refleja en miles de bandas que adoptaron su estilo, imagen y energía tanto dentro como fuera del Reino Unido. La agrupación ha vendido más de 100 millones de discos y su marca trasciende los listados de música: cada gira mundial de Iron Maiden mueve tanto la industria cultural como a comunidades enteras de seguidores. Lima será, por una noche, epicentro sudamericano del culto a Maiden, en un recorrido que sólo algunos grupos pueden sostener durante tantos años.

Iron Maiden ha vendido más de 100 millones de discos.

Un reencuentro con sus frans peruanos

El show de 2026 será especialmente significativo para Perú, ya que marca el reencuentro entre la banda y su público después de quince años. La última visita de Iron Maiden al país data de 2011, un evento recordado por el despliegue técnico y el fervor de la audiencia local. Este regreso cobra un valor histórico por realizarse en el marco del aniversario número cincuenta de la creación del grupo.

La gira también es un recordatorio del carácter multigeneracional de la base de seguidores de Iron Maiden. La noticia del concierto provocó reacciones inmediatas: redes sociales, foros y comunidades virtuales de fanáticos pusieron de manifiesto el alcance de la convocatoria, sumando a quienes vivieron la década del ochenta y noventa con los éxitos de la banda y a nuevas generaciones que los descubren desde plataformas digitales.

Iron Maiden.

¿Dónde y desde cuándo comprar las entradas?

La venta de entradas para el show en Lima se activará mediante Ticketmaster, inicializando con una preventa exclusiva para clientes BBVA el martes 16 de diciembre a las 10:00 de la mañana, con un descuento especial del 25% para quienes usen tarjetas de ese banco. La venta general comenzará el jueves 18 de diciembre tanto en la web como en puntos físicos, previendo una alta demanda debido al magnetismo que aún despierta la banda británica.

Como antesala al concierto principal, se presentará The Raven Age, banda internacional de heavy metal melódico fundada por George Harris. Esta agrupación abrirá la jornada musical y añadirá variedad al sonido de la velada, ampliando el atractivo para los fans del género.

Move Concerts, la compañía responsable de la fecha, tiene experiencia en la producción de grandes recitales en Perú, habiendo traído en años recientes a nombres como Metallica, Aerosmith, Green Day, The Cure, Radiohead y My Chemical Romance. La apuesta por un show de la envergadura de Iron Maiden reafirma la posición del país como escala obligatoria en las giras de leyendas del rock internacional.

El evento del 17 de octubre de 2026 quedará registrado como uno de los hitos musicales del calendario local. No solo resume la persistencia y el legado de Iron Maiden, sino también el poder de convocatoria de la música rock, que mantiene vigentes a sus figuras y renueva la pasión de sus seguidores año tras año.

Iron Maiden regresa a Lima.