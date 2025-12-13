Perú

Iron Maiden confirma regreso a Lima: venta de entradas y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

La icónica banda británica celebrará sus 50 años de carrera con un espectáculo especial, repasando sus clásicos más memorables y reuniendo a distintas generaciones de fanáticos en una noche histórica para el rock.

Guardar
Iron Maiden regresa a Lima
Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.

La banda británica Iron Maiden confirmó su esperado regreso a Lima, donde presentará su nueva gira mundial Run For Your Lives World Tour el sábado 17 de octubre de 2026, en el Estadio Nacional. Esta visita, organizada por Move Concerts, forma parte de una serie de celebraciones internacionales que marcan medio siglo desde que Steve Harris fundó el grupo en 1975.

En la cita limeña, Iron Maiden ofrecerá una revisión de los momentos fundamentales de su discografía. El setlist anunciado recorre desde el álbum debut Iron Maiden (1980) hasta el consagrado Fear of the Dark (1992), integrando himnos universales del género, como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Fear of the Dark”, “Hallowed Be Thy Name”, “Powerslave”, “Run to the Hills” y “Wasted Years”.

El grupo Iron Maiden cumple
El grupo Iron Maiden cumple 50 años de creación. EFE/ ARCHIVO/ /Edgardo Gómez.

Según anticipó Bruce Dickinson, vocalista del grupo, el espectáculo no solo será un repaso musical, sino también una experiencia ampliada en producción y puesta en escena. “Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?”, expresó Dickinson en un mensaje dirigido a la comunidad de fans.

El regreso de la formación clásica, con Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, destacará la vigencia y energía de la banda más allá de las cinco décadas de trabajo continuo. La presencia de su icónica mascota Eddie y la combinación de elementos visuales y sonoros volverán a darle vida a una estética que fue decisiva para el desarrollo del heavy metal global.

Desde su fundación en 1975, Iron Maiden ha sido referente obligatorio del rock duro. Su influencia se refleja en miles de bandas que adoptaron su estilo, imagen y energía tanto dentro como fuera del Reino Unido. La agrupación ha vendido más de 100 millones de discos y su marca trasciende los listados de música: cada gira mundial de Iron Maiden mueve tanto la industria cultural como a comunidades enteras de seguidores. Lima será, por una noche, epicentro sudamericano del culto a Maiden, en un recorrido que sólo algunos grupos pueden sostener durante tantos años.

Iron Maiden ha vendido más
Iron Maiden ha vendido más de 100 millones de discos.

Un reencuentro con sus frans peruanos

El show de 2026 será especialmente significativo para Perú, ya que marca el reencuentro entre la banda y su público después de quince años. La última visita de Iron Maiden al país data de 2011, un evento recordado por el despliegue técnico y el fervor de la audiencia local. Este regreso cobra un valor histórico por realizarse en el marco del aniversario número cincuenta de la creación del grupo.

La gira también es un recordatorio del carácter multigeneracional de la base de seguidores de Iron Maiden. La noticia del concierto provocó reacciones inmediatas: redes sociales, foros y comunidades virtuales de fanáticos pusieron de manifiesto el alcance de la convocatoria, sumando a quienes vivieron la década del ochenta y noventa con los éxitos de la banda y a nuevas generaciones que los descubren desde plataformas digitales.

Iron Maiden.
Iron Maiden.

¿Dónde y desde cuándo comprar las entradas?

La venta de entradas para el show en Lima se activará mediante Ticketmaster, inicializando con una preventa exclusiva para clientes BBVA el martes 16 de diciembre a las 10:00 de la mañana, con un descuento especial del 25% para quienes usen tarjetas de ese banco. La venta general comenzará el jueves 18 de diciembre tanto en la web como en puntos físicos, previendo una alta demanda debido al magnetismo que aún despierta la banda británica.

Como antesala al concierto principal, se presentará The Raven Age, banda internacional de heavy metal melódico fundada por George Harris. Esta agrupación abrirá la jornada musical y añadirá variedad al sonido de la velada, ampliando el atractivo para los fans del género.

Move Concerts, la compañía responsable de la fecha, tiene experiencia en la producción de grandes recitales en Perú, habiendo traído en años recientes a nombres como Metallica, Aerosmith, Green Day, The Cure, Radiohead y My Chemical Romance. La apuesta por un show de la envergadura de Iron Maiden reafirma la posición del país como escala obligatoria en las giras de leyendas del rock internacional.

El evento del 17 de octubre de 2026 quedará registrado como uno de los hitos musicales del calendario local. No solo resume la persistencia y el legado de Iron Maiden, sino también el poder de convocatoria de la música rock, que mantiene vigentes a sus figuras y renueva la pasión de sus seguidores año tras año.

Iron Maiden regresa a Lima.
Iron Maiden regresa a Lima.

Temas Relacionados

Iron Maidenperu-entretenimientoEstadio NacionalConciertos en Lima

Más Noticias

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

La pareja de conductores relató que otro automóvil los impactó en plena Av. Javier Prado mientras se dirigían a su programa. Los conductores mostraron los daños que dejó el fuerte impacto en su camioneta

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

La ‘Foquita’ compartió tiernas fotos y mensajes por los tres años de su hija, mientras Darinka Ramírez lanza “Luana”, tema especial para la pequeña.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

La preventa sorprende con el anuncio de un programa inédito conducido por Morán y Alcántara, una dupla que promete humor, música y entrevistas en la parrilla nocturna desde 2026.

Ricardo Morán y Carlos Alcántara

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

El entrenador Scott Parker decidió el ingreso del polifuncional futbolista peruano-danés en el último cuarto de la contienda ante Fulham. El seleccionado nacional movió las redes rivales para sentenciar el 3-2 en contra

Oliver Sonne regresó tras meses

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Este sábado 13 de diciembre se definirá al flamante campeón del certamen nacional. Las ‘blanquiazules’ tienen una ventaja tras ganarle 3-1 a las ‘cremas’ en la ida. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Universitario vs Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dirigente de Acción Popular pide

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

Salvemos al Perú definirá a su candidato presidencial hoy por sorteo de ‘moneda al aire’ tras empate en las elecciones primarias

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán aclara que nunca

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

Tula Rodríguez no pudo contener el llanto en el último día de colegio de su hija: “Es el inicio de una vida maravillosa”

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025